Acidente grave deixa mulher morta, 12 feridos e BR-163 interditada

Rodovia foi totalmente interditada nos dois lados e teve congestionamento - DIVULGAÇÃO

Uma pessoa morreu e outras 12 ficaram feridas em um acidente gravíssimo entre carreta bitrem e três carros - Fiat Palio, Hyundai HB20 e Chevrolet Spin -, na tarde deste domingo (4), no KM-400 da BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

O acidente aconteceu por volta das 17 horas em um trecho conhecido como “Curva do Adelino”. A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos e teve congestionamento de dezenas de quilômetros por aproximadamente quatro horas, das 17h às 21h.

Com o impacto da batida, uma mulher, não identificada, que estava em um carro de passeio, foi arremessada para fora do veículo e faleceu no local. O motorista da carreta não se feriu.

Os feridos foram socorridos pelas ambulâncias da Motiva Pantanal e Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e encaminhados ao Hospital Municipal de Nova Alvorada do Sul.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Polícia Científica, funerária e Motiva Pantanal estiveram no local para isolar a área, recolher vestígios do acidente, realizar a perícia, retirar o corpo e sinalizar a rodovia, respectivamente.

As causas e dinâmica do acidente não foram divulgadas e serão apuradas pelas autoridades.

ACIDENTES FATAIS

Acidente de trânsito é uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Acidente de carro, moto, bicicleta ou atropelamento, nas cidades ou em rodovias, são tragédias que acontecem toda semana em Mato Grosso do Sul.

As principais causas são excesso de velocidade, falha em ceder a passagem, dirigir sob efeito de álcool, distrações, sonolência e condições climáticas adversas, como chuva forte.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) traz algumas orientações ao condutor no trânsito. Confira: