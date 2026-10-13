Colisão entre moto e carreta mata homem e congestiona BR-060

Darcy Santos Oliveira, de 48 anos, morreu em acidente entre moto e carreta, na noite deste domingo (12), na BR-060, altura da comunidade rural Rancheiro, trecho localizado a 10 quilômetros de Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, a vítima trafegava em uma motocicleta, saiu do Rancheiro e fez uma conversão para acessar a rodovia, momento em que colidiu contra uma carreta de placas paraguaias, que trafegava na BR-060 sentido Campo Grande-Sidrolândia.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado para uma caminhonete que trafegava na pista de sentido contrário, Sidrolândia-Campo Grande.
O homem faleceu na hora e seu corpo ficou sob a caminhonete. O acidente fatal provocou intenso congestionamento de veículos na rodovia, com filas quilométricas e motoristas parados por várias horas.
De acordo com boletim de ocorrência, ambos motoristas saíram ilesos e sem nenhum machucado. Eles foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo.
A motocicleta ficou destruída. A carreta e caminhonete tiveram algumas avarias, mas sem grandes estragos.
Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, apurar as causas do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo. A vítima possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e D.
O caso foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima” na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).
OPERAÇÃO
Balanço parcial da Operação Nossa Senhora Aparecida 2026, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), contabilizou entre 9 e 11 de outubro:
- Veículos Fiscalizados: 2.549
- Pessoas Fiscalizadas: 3.103
- Testes Bafômetro: 1.907
- Total de Infrações: 1.161
- Radar (Imagens): 619
- Veículos Recolhidos: 52
- Total de Sinistros: 20
- Sinistros Graves: 12
- Feridos: 28
- Óbitos: 4
Acidentes com óbitos:
- Sábado (10/10), por volta das 18h30 – Atropelamento de pedestre no km 357 da BR-262, em Campo Grande (MS).
- Domingo (11/10), por volta das 19h30 – Colisão frontal entre dois automóveis no km 209 da BR-262, em Ribas do Rio Pardo (MS).
- Segunda-feira (12/10), por volta das 1h30 – Colisão entre uma ambulância e uma motocicleta no km 404 da BR-262, em Terenos (MS).
- Segunda-feira (12/10), por volta das 18h – Colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta no km 377 da BR-060, em Campo Grande (MS).