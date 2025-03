Acidente entre veículos de prefeituras de MS deixa seis feridos em rodovia de SP

EDUCAÇÃO

Novos veículos serão destinados ao transporte escolar rural de alunos da Rede Estadual de Ensino

Governo de Mato Grosso do Sul vai comprar 136 ônibus escolares para os 79 municípios do Estado. O investimento é de R$ 39.700.278,80.

Os novos veículos serão destinados ao transporte escolar rural de alunos da Rede Estadual de Ensino (REE-MS).

Serão adquiridos veículos dos tipos ônibus rural escolar (Ore Zero 4x4, Ore 1 4x4, Ore 1, Ore 2 e Ore 3) e ônibus urbano escolar (Onurea Piso Alto e Onurea Piso Baixo).

Ônibus escolar rural. Foto: Divulgação/Comunicação SED

A compra será feita na concessionária Volkswagen Truck $ Bus Indústria e Comércio de Veículos LTDA. O prazo de vigência da contratação é de 320 dias contados da assinatura do contrato.

O investimento foi anunciado em 30 de janeiro de 2025, durante o lançamento do Programa MS Educação, mas, só foi oficializado e publicado como Extrato de Contrato 18/2025/SED no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) nesta sexta-feira (7).

O transporte escolar rural do Governo de Mato Grosso do Sul tem mais de 1,5 mil veículos percorrendo 193 mil quilômetros diariamente, em 1,8 mil trajetos monitorados remotamente, nos 79 municípios do Estado. Os quilômetros rodados equivalem a 4,5 voltas ao mundo por dia.

São 1.822 motoristas trabalhando diariamente para deslocar, em segurança, alunos da rede pública de Mato Grosso do Sul até suas escolas.

TRANSPORTE RURAL

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, em 2024, o Governo Federal transferiu R$ 9,56 milhões para beneficiar 57,64 mil estudantes sul-mato-grossenses que residem em áreas rurais.

Os valores são usados para custear despesas como manutenção, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes do ônibus escolar. Servem, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar.

O recurso é repassado pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate). Os valores são transferidos em duas parcelas anuais, usualmente em março e agosto. A transferência é automática, sem necessidade de convênio ou outro instrumento.

Em todo o país, o Pnate transferiu, em 2024, R$ 799,5 milhões para estados, municípios e Distrito Federal, beneficiando 4,36 milhões de alunos que vivem em áreas rurais.

Os três estados que receberam os maiores aportes são Bahia (R$ 116,5 milhões e 595,25 mil alunos beneficiados), Pará (R$ 90,3 milhões e 438,3 mil alunos) e Ceará (R$ 76 milhões e 376,43 mil alunos).

O cálculo do total destinado às unidades da federação é baseado no número de alunos residentes em áreas rurais que necessitam do transporte escolar em cada localidade, conforme o censo escolar do ano anterior, multiplicado pelo valor per capita definido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).