Com 25 mil vagas de 4º e 5º ano, Estado retoma aulas a partir desta quarta-feira

Com cerca de 25 mil alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental e escolas em tempo integral em todos os 79 municípios, em torno de 205 mil estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas a partir desta quarta-feira (21).

Ao longo das últimas duas décadas, a oferta de vagas do ensino fundamental cabia aos municípios. Neste ano, porém, sob o argumento do municipalismo, a administração estadual reabriu as portas para estudantes de faixas etárias menores.

“Dentro da capacidade e planejamento do Estado, estamos oferecendo mais de 25 mil vagas para alunos do 4° e 5° ano em regiões prioritárias. Dentro do total de vagas, mais de 16 mil são para escolas em tempo integral”, afirmou o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, em novembro do ano passado, durante o lançamento das matrículas.

E com essa abertura de vagas para um público novo, a estimativa é de que o número de matriculados passe de 187 mil, em 2023, para cerca de 205 mil.

Outra novidade neste início de ano letivo é a oferta de ensino em tempo integral em mais 53 escolas. Até o ano passado eram 166 unidades com esta modalidade. Agora, são 219 e em cada município existe pelo menos uma. Com isso, o número de vagas passa de 30 mil para cerca de 48,7 mil.

Dentre as novas unidades com ensino durante o dia inteiro, onze estão em Campo Grande e 42 no interior do Estado.

O ano levito está previsto par acabar no dia 13 de dezembro, com recesso escolar agendado de 17 a 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Os professores (cerca de 17 mil, entre concursados e convocados) e demais funcionários das escolas já estão trabalhando desde 1° de fevereiro nas 348 unidades da rede estadual. Os professores concursados, com carga horária de 40 horas semanais em início de carreira estão recendo R$ 11.935,46, que é o maior salário para professor da rede pública no Brasil na educação básica.

UNIFORMES

Neste ano, além da troca na cor dos uniformes, que deixa de ser verde e será azul, pela primeira vez os cerca de 6 mil servidores administrativos da educação vão receber uniformes de trabalho. A previsão é de que recebevam uma única camiseta polo.

Os alunos, por sua vez, devem receber duas camisetas e a previsão é de que sejam entregues já a partir desta quarta-feira. Nos primeiros meses do ano será permitido o uso das camisetas que eram distribuídas até o ano passado.Crianças do ensino fundamental também serão contempladas com shorts. O investimento somente nos uniformes foi estimado em cerca de R$ 50 milhões.

Conforme a assessoria, o governo estadual finalizou 2023 com R$ 313 milhões na reforma e ampliação de 63 escolas estaduais. Além da Capital, mais 33 municípios foram contemplados com obras. Para 2024 estão previstas reformas em mais 125 unidaes.