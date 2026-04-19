Com 39 vagas em MS, inscrições em concurso para fuzileiro naval terminam nesta segunda-feira

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Com 39 vagas em Mato Grosso do Sul, as inscrições para o concurso público de nível médio para o cargo de soldado fuzileiro naval terminam na próxima segunda-feira (20). Ao todo são ofertadas 1,6 mil vagas em todo o país.

As oportunidades são para o município de Ladário, no 6º Distrito Naval, junto ao 3º Batalhão de Operações Ribeirinhas.

Das vagas ofertadas no estado, 26 são para ampla concorrência, sete destinadas a candidatos negros, cinco para mulheres e uma para mulher negra. O salário inicial após a formação é de R$ 2.294,50.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 40. A prova está prevista para o dia 20 de maio.

O curso de formação será realizado em 2026, com duração de 17 semanas em regime de internato e dedicação exclusiva. A preparação ocorre no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez, no Distrito Federal.

Durante o período de avaliação, o candidato recebe bolsa-auxílio de R$ 1.303,90, além de uniforme, alimentação e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Após a conclusão, o militar passa a receber a remuneração integral da carreira.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher o local onde realizará as etapas do concurso e indicar, em ordem de preferência, os locais onde deseja servir. Também é necessário optar entre as turmas I ou II de 2026.

Para participar, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ter entre 18 e 21 anos até 30 de junho de 2026, estar cursando ou já ter concluído o 3º ano do ensino médio, além de não ser casado, não ter união estável e não possuir filhos ou dependentes. Os interessados podem se inscrever aqui!

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