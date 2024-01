Com 4,4 mil vagas em MS, notas de corte do Sisu estão disponíveis

NOVA LISTA

Programa de capacitação em parceria com o Sest/Senat traz curso de formação e inclui letras "D" e "E" na CNH com custo zero

Mato Grosso do Sul tem 762 pessoas selecionadas, entre os dois mil listados pelos serviços Social e Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST/SENAT) em 3ª chamada do "Voucher Caminhoneiro", que além do curso de formação ofertado inclui às letras "D" e "E" na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a custo zero.

Vale lembrar que, em 1ª chamada foram 660 motoristas em Mato Grosso do Sul e outros 340 na 2ª convocação. Agora, as 762 vagas são divididas entre:

602 vagas - Campo Grande

60 vagas - Dourados

100 vagas - Três Lagoas

Nomes que constam nessa relação estão classificados para seleção e receberão um email com as orientações para cadastro no site do Sest Senat. Os listados em Mato Grosso do Sul você confere abaixo:

Importante frisar que cada um desses motoristas deve enviar, no prazo de até três dias úteis a contar desde segunda-feira (22), em anexo:

Documento de identificação (CNH);

Nada Consta do Detran ou certidão de prontuário;

Certidão de antecedentes criminais;

Comprovante de residência;

Comprovante de vínculo com o setor de transporte, caso tenha inserido CNPJ no ato da inscrição.

Em nota, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) ressalta a oportunidade de incluir categorias na CNH com processo bancado pelo governo, com empregabilidade no setor de transportes como reflexo esperado.

"Objetivo é preparar esses profissionais para as constantes transformações e demandas do mercado de trabalho e contribuir para o aumento de sua empregabilidade, por meio da capacitação, em cursos que aliam teoria e prática em veículos com tecnologia embarcada" explica o secretário executivo de qualificação profissional e trabalho da pasta, Bruno Bastos.

Voucher em MS

Em análise do setor, ainda em março de 2023, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Cargos de MS (Sindicargas), Gilmar Ribeiro, em entrevista ao Correio do Estado, apontou a lacuna entre a demanda do mercado e a quantidade de motoristas estagnados.

Na época, o setor indicava a necessidade de aproximadamente três mil trabalhadores e, conforme o próprio Sindicargas, um estudo com a categoria apontava para cerca de cinco mil trabalhadores que estavam estagnados nas categorias "C" e "D".

Enquanto a diferença salarial seria um atrativo para buscar categorias mais altas, justamente o alto custo (girando em torno de quase R$ 4,5 mil para alcançar CNH "E") impedia esses motoristas "C" e "D" de preencher as vagas do mercado.

Vale ressaltar que um motorista com categoria "E" ganha em média R$ 8 mil, com trabalhadores que tiram até R$ 17 mil e outros que batem apenas R$ 3,5 mil no mês. Por outro lado, quem possui "C" e "D", tem salários com teto de R$ 3 mil.

Na época o governo sinalizou o programa "Voucher Transportador", que recebeu mais de 500 interessados logo no primeiro dia de inscrições abertas. Ao fim, foram 7.339 profissionais inscritos em busca da capacitação e custeio da evolução em sua CNH.

Esses interessados eram: 4.821 de Campo Grande; 1.089 em Três Lagoas, 641 em Dourados, 313 na cidade de Ribas do Rio Pardo, 230 em Corumbá, 174 em Chapadão do Sul e 71 em São Gabriel do Oeste.

Entenda as categorias da CNH

Atualmente, motorista que tira sua primeira habilitação como condutor categoria B, leva cerca de três anos até chegar na E, com a possibilidade de dirigir as carretas e caminhões com reboques que fazem esse transporte de carga.

Essa progressão pode se dar de duas formas distintas, sendo uma delas a opção de subir de categoria a cada ano, já que é necessário o intervalo de 12 meses para progredir em ordem alfabética.

Entretanto, o motorista que visa a última das categorias, pode esperar por dois anos na "B" e pular direto para a "D", sem passar pela classe intermediária (que permite digir caminhões não articulados, tratores e máquinas agrícolas).

Uma vez na D, basta esperar mais 12 meses até chegar na última categoria, sendo necessários:

Ter 21 anos completos

Curso prático de 20 horas/aula

Teste de direção veicular

Estar aprovado nos exames de aptidão física e mental

Além de não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses

