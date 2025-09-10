Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

43 MESES SEM PARQUÍMETRO

Com bolo de aniversário, protesto cobra volta do parquímetro no centro

Para relembrar a data do fim do estacionamento rotativo (março de 2022), empresários ironizaram o fato com um "bolo de aniversário", com direito a parabéns, referente aos 3 anos e 7 meses sem parquímetro

Naiara Camargo e paulo ribas

Naiara Camargo e paulo ribas

10/09/2025 - 11h30
Empresários e integrantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-CG) protestaram contra os 43 meses sem estacionamento rotativo na região central, nesta quarta-feira (10), na esquina das ruas 14 de Julho e Barão do Rio Branco, centro, em Campo Grande.

Eles reivindicam pela volta do parquímetro – paralisado desde março de 2022 – e pelo “renascimento” do centro, que está “morrendo” aos poucos nos últimos anos.

Para relembrar a data do fim do estacionamento rotativo (março de 2022), empresários ironizaram o fato com um “bolo de aniversário”, com direito a parabéns, referente aos 3 anos e 7 meses sem parquímetro em Campo Grande.

Atualmente, Campo Grande está sem nenhum sistema para controlar o fluxo e pagamento de veículos que estacionam na região central.

O contrato com a empresa Flexpark, que prestava o serviço de parquímetro na Capital, expirou em 2022 e, desde então, não foi renovado. A partir disso, nova licitação é aguardada até os dias atuais.

Com isso, sem a devida fiscalização, a vaga é livre e qualquer pessoa pode estacionar seu veículo onde quiser e pelo tempo que quiser, o que prejudica o movimento no comércio.

Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em 9 de abril de 2024, o retorno dos parquímetros, com a possibilidade de ser estendido, inclusive, para os bairros.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), afirmou, em 1 de agosto de 2025, que o estudo para volta do estacionamento está em fase final.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Campo Grande, Adelaido Vila, o movimento diminuiu 60% nos últimos anos na região Central de Campo Grande.

“O cliente hoje não tem onde estacionar. O nosso cliente lamentavelmente acaba passando e não ficando pela ausência dessa rotatividade. Algo precisa ser feito aqui pelo centro, que é dar condição para que o consumidor consiga consumir. E hoje ele não está conseguindo nem estacionar. A gente ama Campo Grande e quer que o comércio consiga sobreviver”, disse Adelaido.

Vários ofícios, pedidos e demandas foram enviados à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP) reivindicando a volta do parquímetro, mas, nenhuma solicitação foi respondida.

“O que nós estamos buscando é falar com a gestora municipal. A gestora municipal, mesmo através de várias provocações de ofício e várias demandas, a gente não conseguiu falar com ela. Apesar da competência dos secretários, não adianta conversar com os secretários, nós precisamos conversar com a gestora. É ela que define o que é prioridade para Campo Grande. E lamentavelmente tem se demonstrado que o centro não é uma prioridade”, lamentou o presidente.

Proprietário de uma loja no centro, Ricardo Alexandre Guimarães Marciano, afirmou que o movimento caiu bastante no último ano em seu estabelecimento.

“Esse ano nós estamos operando com em torno de 30 a 32% de decréscimo de venda com relação a 2024. Um mês a mês, semana a semana, dia a dia, é os números que vem mostrando para nós”, lamentou

Além da ausência de parquímetro, vale ressaltar que os motivos de queda no movimento no centro são:

  • mudança de hábitos – pessoas preferem consumir em bairros (perto de casa) ou em shoppings
  • insegurança – presença de moradores de rua
  • roubos e furtos
43 meses sem parquímetro teve até "parabéns". Foto: Paulo Ribas

Fim do parquímetro

O estacionamento rotativo no Centro de Campo Grande foi desativado em março de 2022, após a Prefeitura de Campo Grande não renovar o contrato com a empresa Metropark, conhecida pelo nome fantasia de Flexpark, que fazia a operação das vagas na região.

A empresa ficou 20 anos responsável pelo serviço na Capital. Na época em que foi suspenso, 2.458 vagas eram oferecidas, localizadas entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa, Mato Grosso, Calógeras e a Rua Padre João Crippa.

EXPULSO DO PARAGUAI

Estudante de medicina é preso por estupro de vulnerável em Pedro Juan Caballero

Além do crime cometido em 2019, homem ainda deve mais de 30 mil reais de pensão alimentícia

10/09/2025 10h35

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai

Homem de 36 anos é preso por estupro de adolescente no Paraguai Foto/ Divulgação

Um estudante de medicina foi preso na última terça-feira pelos crimes de estupro de vulnerável cometido em 2019 e por não pagar pensão alimentícia de mais de R$30 mil. A prisão aconteceu em Pedro Juan Caballero, onde o homem cursava medicina.

Identificado como H.A.S, o estudante estava com dois mandados de prisão ativos. Um ativo desde outubro de 2024 e o outro expedido em junho desse ano, mas pelo crime cometido em 2019.

No estado de Mato Grosso, o homem foi apontado como suspeito de estupro de vulnerável. Na época, com 30 anos, ele conheceu no Facebook uma adolescente de 13 anos. Ao manter contato com a garota não só virtualmente, mas com 'encontros' frequentes na casa dele, a mãe da vítima procurou a polícia local naquele ano e denunciou o caso.

Após investigar, a Polícia Civil de Mato Grosso, constou que o homem cometeu o crime de estupro. Condenado a 10 anos de pena, ele ainda tentou recurso em 2024, mas foi negado. Depois de 6 anos do crime, na última terça-feira foi localizado no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, onde começou o curso de medicina.

A ação foi comandada pela Delegacia Regional e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido.

Ao repassar as informações e levantamentos para a Polícia de Ponta Porã, a ação prosseguiu. A prisão foi realizada e o homem foi expulso do território do país paraguaio.

O homem ainda não havia cumprido nenhuma punição sobre ambos os crimes, de estupro de vulnerável e abandono material.

DOURADOS

Após retomada de voos, Aeroporto de Dourados receberá mais R$ 38 milhões em obras

A afirmação foi feita pelo vice-governador de Mato Grosso do Sul, Barbosinha, durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado por quatro anos

10/09/2025 10h30

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos FOTO: Ana Paula Amaral / Governo MS

Na última segunda-feira (8), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que o Governo do Estado investirá mais de R$ 38 milhões na construção de um novo terminal de passageiros mais moderno e funcional no aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira, em Dourados, distante aproximadamente 250 quilômetros de Campo Grande.

A afirmação foi feita durante a solenidade de reabertura do aeroporto que ficou fechado para voos comerciais nos últimos quatro anos. Na ocasião, uma aeronave Airbus A319, da Latam Brasil abriu a retomada dos serviços do aeroporto, que na opinião de Barbosinha era necessária.

"Dourados é polo para aproximadamente 1 milhão de habitantes e 32 municípios que compõem a macrorregião, então essa retomada era mais do que necessária não só para a cidade mas para todo o Estado", afirmou.

Para Barbosinha, a esperança é que em breve novas companhias passem a operar na cidade, ampliando a quantidade e variedade na oferta de voos. "Esperamos que brevemente possamos ter voos diários e o aeroporto crescendo cada vez mais. O governador Eduardo Riedel já havia anunciado que em setembro teríamos a retomada dos voos, e hoje vemos o cumprimento desse compromisso", acrescentou.

Na ocasião, o prefeito de Dourados, Marçal Filho, falou sobre o trabalho para a retomada oficial do aeroporto e destacou a complexidade do transporte aéreo. "Tivemos uma série de providências na área de infraestrutura, além de toda a burocracia, especialmente de segurança. Aviação é muito complexa: não é fácil trazer um avião desse porte, como está acontecendo hoje aqui no nosso Estado", garantiu, ao falar sobre os benefícios para todo cidadão douradense.

Para ele, a retomada dos voos tem um papel muito importante. "Faz com que Dourados volte a ter conexão com o resto do mundo. Ter os voos de Dourados para Guarulhos significa que estaremos em contato com o maior aeroporto da América Latina e isso quer dizer desenvolvimento para a nossa cidade, atraindo empreendedores e novos investidores", completou.

MAIS OBRAS

Nos próximos dias, o governador Eduardo Riedel deverá assinar a ordem de serviço para a construção de novo terminal de passageiros. Com investimento superior a R$ 38 milhões, o projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo – ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

O contrato com a empresa já foi assinado e o canteiro de obras está em fase de implantação para o início dos trabalhos. “Construiremos um novo terminal de passageiros, mais moderno e funcional. A expectativa é que em 18 meses o novo receptivo já esteja funcionando”, garantiu o vice-governador.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos e da Secretaria de Aviação Civil (SAC).

