Com caos na Federação, Assembleia discute reforma de R$ 9,4 mi do Morenão

Já na próxima terça-feira (11), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul volta à pauta do esporte local e discute a reforma do Estádio Morenão por R$ 9,4 milhões, enquanto a Federação de Futebol do Estado (FFMS) enfrenta um caos entre prisão de presidente e investigação de interino.

Conforme a Casa de Leis, foi criada uma comissão que irá tratar do andamento da obra no estádio, a qual se reúne pela primeira vez no dia 11, sem maiores detalhes ainda sobre cronograma dos serviços ou mesmo dos recursos.

Ainda em 29 de fevereiro deste ano houve audiência pública na Assembleia para debater o esporte local, e agora, a intenção é convocar não só o poder público, como a Fundação de Esporte de MS (Fundesporte), mas também os representantes de clubes e demais frentes de apoio à causa.

Início do caos

Na manhã de 21 de maio, o homem considerado "imperador" do futebol estadual, Francisco Cezário de Oliveira, foi um dos presos na operação "Cartão Vermelho", investigando o desvio de mais de R$ 6 milhões da Federação entre 2018 e 2023.

Ao todo foram sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão, sendo que após a saída de Cezário, Estevão Petrallas assumiu como interino na Federação, mas não demorou muito para que apontassem irregularidades que impediriam ele de comandar.

Cabe apontar que, quinze dias após ser preso - e cerca de 12 horas após ser internado no Hospital da Cassem com suspeita de princípio de enfarte -, Cezário recebeu liberdade ontem (06).

Mais recente, com os olhos voltados para a causa, o poder público começou a movimentar ações e até mesmo a Câmara Municipal trata em audiência pública nesta sexta-feira (07) "rumos do futebol profissional" em Mato Grosso do Sul.

