Parque Ayrton Senna e Jacques da Luz passarão por manutenção na iluminação

Um convênio estipulado em 700 mil será assinado pela Energisa e Prefeitura Municipal de Campo Grande na tarde desta quinta-feira (22) na antiga Central de Atendimento do IPTU.

Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), a Energisa contemplará as regiões das Moreninhas e do Aero Rancho com soluções que, em tese, proporcionará a redução do desperdício de energia.

De acordo com as informações, serão atendidos o Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho e o Parque Jacques da Luz, no bairro Moreninhas. Além da suposta solução para evitar o desperdício, a ação promete reduzir os gases de efeito estufa.

Entre as operações que serão realizadas, o convênio irá operar no sistema de iluminação, com substituição de 425 projetores, luminárias e lâmpadas convencionais por projetores, luminárias e lâmpadas de LED.

Além disso, o sistema de condicionamento de ar será trocado, cinco equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento serão substituídos por equipamentos de ar-condicionado eficientes.

O convênio também prevê a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaico de 12,96 kWp. Energia gerada de aproximadamente 1.600 kWh/mês.

Ao todo, a Energisa estipula um investimento de R$ 350.000,00 no Parque Ayrton Senna e uma economia de energia prevista de 111,23 MWh/ano.

Já no Parque Jacques da Luz, a manutenção será apenas no sistema de iluminação, com substituição de 308 projetores e luminárias convencionais por projetores e luminárias de LED.

O investimento estipulado pela empresa no parque será de R$ 350.000,00 e uma economia de energia prevista de 161,71 MWh/ano.

O Programa de Eficiência Energética (PEE) é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Problema antigo

Em outubro de 2021, o Parque Ayrton Senna passou por troca de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED, no entanto, mesmo após a manutenção os moradores e frequentadores se deparavam com a ausência de luz nas dependências do parque.

Ao todo, foram trocadas aproximadamente 80 mil lâmpadas de vapor de sódio por luminárias de LED em sete regiões de Campo Grande.

Os contratos foram divididos, sendo o primeiro orçado em R$ 2,7 milhões, correspondente à zona norte, regiões Centro, Imbirussu, Prosa e Segredo.

O segundo, avaliado também em R$ 2,7 milhões, era referente à revitalização das regiões do Anhanduizinho, Bandeira e Lagoa, zona sul da Capital. A empresa ganhadora foi a Construtora B&C Ltda.

