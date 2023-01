Com estoques em estado de alerta, Hemosul faz apelo para doações do tipo O- e O+

Bem estar

A iniciativa começa na próxima segunda-feira (23) e é chamada de Programa Movimenta Campo Grande, viabilizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp)

Na próxima segunda-feira (23), Campo Grande voltará a receber atividades esportivas nos parques e praças. As atividades de esporte fazem parte do Programa Movimenta Campo Grande, viabilizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Serão oferecidas cerca de 48 oficinas, de diferentes modalidades esportivas para a população. Segundo a estimativa da Funesp, mais de um milhão de pessoas serão contempladas pelas oficinas e práticas de esportes nas praças.

"São boas as expectativas para 2023: esperamos ultrapassar mais de um milhão de pessoas atendidas com nossas atividades e buscar apoio para realizar melhorias em parques e praças e assim, elevar a qualidade de atendimento. Começamos o ano já organizando a limpeza e manutenção. A população contribui com impostos e merece o retorno desses valores com esses serviços", aponta Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Ainda conforme a Fundação, em 2022, o Movimenta Campo Grande efetuou aproximadamente um milhão de atendimentos distribuídos nas sete regiões da cidade, de áreas urbanas e rurais.

No balanço do ano passado, foram cerca de 150 profissionais de educação física que atenderam as comunidades, foram mais de 12 mil inscritos nos 90 núcleos de atendimento.

A população campo-grandense participou de forma efetiva das atividades propostas pela Funesp, como por exemplo o último aulão na Praça Belmar Fidalgo, que chegou a reunir mais de mil pessoas, indica a pasta.

O professor de ginástica funcional e capoeira, Márcio da Silva Pinto, atende mais de 200 alunos no Parque do Soter - localizado no Conjunto Residencial Mata do Jacinto -, discorre que se sente ansioso para retornar às atividades do Programa Movimenta Campo Grande.

"Estou animado e com vários planos de aulas novos e diferentes, onde poderei ajudar nossos alunos a alcançar os objetivos deles, tanto no prazer em fazer a atividade física, quanto melhorar sua qualidade de vida", afirma.

Para a atendente do Movimenta Campo Grande, que trabalha com cerca de 300 alunos desde a criação do Projeto, Carol Gutierrez, discorre acerca da importância das atividades físicas no dia a dia.

"É fundamental as pessoas estarem ativas fisicamente, o hábito de cuidar da saúde, especialmente praticando exercícios físicos, com orientação profissional que levam a resultados eficientes. O Movimenta Campo Grande tem alcance exponencial no quesito vida com boa qualidade", pontua.

Já Graciela Martins, praticante de pilates e frequentadora assídua -há quatro anos- das atividades físicas do parque Belmar Fidalgo, conta sobre os impactos das atividades para ela.

"Amo fazer Pilates. Minha turma é bem entrosada, animada. A professora é maravilhosa, dedicada. Estou animada para voltar às aulas. Sinto falta da aula também da turma", comenta.

Para a praticante de atividades físicas do Movimenta, de 66 anos, Aparecida Cavaretto, conta que os exercícios lhe ajudam na sua saúde e confessa que está com saudades das aulas.

"Estou super ansiosa. Fazer exercícios tem feito toda a diferença na minha saúde. As aulas oferecidas pela Funesp são de grande importância. Até hoje não tive Covid, mesmo convivendo com pessoas infectadas. Penso que meu sistema imunológico está bem graças aos exercícios físicos", comenta.

O desafio para o Programa neste ano (2023), segundo a Fundação, é dar continuidade à implementação das políticas públicas de esporte e lazer, a fim de ampliar os locais de atendimento, bem como o número de profissionais de Educação Física e a realização dos eventos esportivos.

O financiamento do projeto é viabilizado pelos recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer.

Programa

O Movimenta tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer.

Bel como valorizar a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, o que contribui para o desenvolvimento humano e sustentável.

