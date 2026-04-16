Com foco em infraestrutura, Prefeitura prevê orçamento de R$ 7,2 bilhões para 2027

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A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), entregou nesta quinta-feira (16) à Câmara dos Vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027.

De acordo com o Projeto de Lei, o orçamento previsto para o próximo ano é de R$ 7,261 bilhões, um aumento de 4,12% em relação ao valor previsto para 2026, que foi de R$ 6,974 bilhões.

Com a entrega da LDO, inicia o prazo para que os vereadores apresentem emendas para os investimentos que atendam às principais demandas da Capital.

O documento deve ser aprovado ou não pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Otávio Trad e composta pelos vereadores Landmark, Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro.

A prioridade da Prefeita são as obras de infraestrutura da cidade, com R$ 500 milhões destinados a investimentos e recursos para a pavimentação.

"Vamos pavimentar 40 bairros com investimentos de R$ 540 milhões em obras de drenagem e pavimentação", afirmou Adriane.

O investimento no asfalto também foi destaque na fala do vereador Papy, que ressaltou que o problema vem causando sofrimento na população.

"O grande investimento neste ano é na pavimentação asfáltica e drenagem. Temos quase 1.125 quilômetros sem asfalto em Campo Grande, quase 25% da nossa malha viária. Os bairros sofrem muito em tempo de chuva e de seca, com a poeira”.

Papy também lembrou que os vereadores podem apresentar emendas complementares que podem ser acopladas à LDO.

“A partir de então, esse relator vai acolher as emendas dos vereadores na LDO e quando o relatório estiver pronto temos condição de votar em Plenário”, esclareceu.

Além disso, os vereadores podem apresentar as emendas impositivas, que obrigatoriamente precisam ser executadas pelo Executivo. Metade desses recursos será direcionada à saúde e o restante é voltado a outras áreas, como educação, infraestrutura, esporte, cultura, entre outros.

As emendas estão orçadas em R$ 830 mil que cada vereador pode apontar na peça orçamentária.

“Tem uma expectativa no Terceiro Setor com as emendas do Parlamento, é um recurso muito bem usado dentro das ONGs e instituições que fazem um trabalho de saúde e social muito importante para Campo Grande”, ressaltou o presidente Papy.

Na mensagem constante na proposta, a prefeitura informa que trabalha "com as projeções utilizadas pelo Governo Federal, associadas à série histórica de crescimento de cada rubrica da receita, assim como às novas perspectivas de operações de crédito a serem realizadas pelo Município”.

A LDO é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) e todas as sugestões precisam estar em consonância com o Plano Plurianual (PPA).