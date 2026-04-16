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Com foco em infraestrutura, Prefeitura prevê orçamento de R$ 7,2 bilhões para 2027

O orçamento para o próximo ano é 4,2% maior que o de 2026, com foco em obras de infraestrutura, como drenagem e pavimentação

Karina Varjão

Karina Varjão

16/04/2026 - 16h15
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A Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), entregou nesta quinta-feira (16) à Câmara dos Vereadores a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano de 2027.

De acordo com o Projeto de Lei, o orçamento previsto para o próximo ano é de R$ 7,261 bilhões, um aumento de 4,12% em relação ao valor previsto para 2026, que foi de R$ 6,974 bilhões. 

Com a entrega da LDO, inicia o prazo para que os vereadores apresentem emendas para os investimentos que atendam às principais demandas da Capital.

O documento deve ser aprovado ou não pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Otávio Trad e composta pelos vereadores Landmark, Maicon Nogueira, Fábio Rocha e Ronilço Guerreiro. 

A prioridade da Prefeita são as obras de infraestrutura da cidade, com R$ 500 milhões destinados a investimentos e recursos para a pavimentação. 

"Vamos pavimentar 40 bairros com investimentos de R$ 540 milhões em obras de drenagem e pavimentação", afirmou Adriane. 

O investimento no asfalto também foi destaque na fala do vereador Papy, que ressaltou que o problema vem causando sofrimento na população. 

"O grande investimento neste ano é na pavimentação asfáltica e drenagem. Temos quase 1.125 quilômetros sem asfalto em Campo Grande, quase 25% da nossa malha viária. Os bairros sofrem muito em tempo de chuva e de seca, com a poeira”.

Papy também lembrou que os vereadores podem apresentar emendas complementares que podem ser acopladas à LDO. 

“A partir de então, esse relator vai acolher as emendas dos vereadores na LDO e quando o relatório estiver pronto temos condição de votar em Plenário”, esclareceu. 

Além disso, os vereadores podem apresentar as emendas impositivas, que obrigatoriamente precisam ser executadas pelo Executivo. Metade desses recursos será direcionada à saúde e o restante é voltado a outras áreas, como educação, infraestrutura, esporte, cultura, entre outros. 

As emendas estão orçadas em R$ 830 mil que cada vereador pode apontar na peça orçamentária. 

“Tem uma expectativa no Terceiro Setor com as emendas do Parlamento, é um recurso muito bem usado dentro das ONGs e instituições que fazem um trabalho de saúde e social muito importante para Campo Grande”, ressaltou o presidente Papy.

Na mensagem constante na proposta, a prefeitura informa que trabalha "com as projeções utilizadas pelo Governo Federal, associadas à série histórica de crescimento de cada rubrica da receita, assim como às novas perspectivas de operações de crédito a serem realizadas pelo Município”.

A LDO é usada para estabelecer metas da administração pública e como base para elaborar o orçamento, que é definido por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA) e todas as sugestões precisam estar em consonância com o Plano Plurianual (PPA).

justiça federal

Senado aprova criação de seis novas varas federais e novos cargos de juiz em MS

Projeto de lei também prevê a criação de cargos de servidores efetivos e comissionados em MS e no Amazonas

16/04/2026 15h31

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MS terá seis novas varas da Justiça Federal

MS terá seis novas varas da Justiça Federal Foto: Divulgação

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Mato Grosso do Sul terá seis novas varas da Justiça Federal de primeiro grau. O projeto de lei, de autoria do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cria oito varas federais em MS e no Amazonas, foi aprovado nesta quarta-feira (15) pelo Senado Federal e segue para sanção presidencial.

Para estas novas varas, também serão criados 16 cargos de juiz, 164 cargos de servidores efetivos, oito cargos em comissão e 114 funções comissionadas.

Mato Grosso do Sul faz parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e terá novas varas federais nas cidades de Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas e Dourados.

Já o Amazonas faz parte do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e terá varas federais nos municípios de Tefé e Humaitá.

Conforme o projeto, o objetivo é ampliar o acesso à Justiça Federal no interior e em áreas estratégicas, como regiões de fronteira, reduzindo deslocamentos e facilitando o atendimento da população em regiões afastadas.

Ainda conforme o texto, na prática, redistribui a carga de trabalho e pode desafogar varas já existentes.

A instalação das varas dependerá da disponibilidade orçamentária do Judiciário e deverá respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em seu relatório, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) defendeu a criação das novas unidades e destacou o aumento da importância econômica de Mato Grosso do Sul, além de chamar a atenção para a função estratégica da Amazônia para o Brasil e para o mundo.

“A preservação de seu ambiente e dos povos tradicionais é fundamental para sustentabilidade e preservação de culturas milenares. Ao mesmo tempo, a região recebe a pressão de crescimento econômico, implantação e infraestrutura de transportes e comunicação, e exploração de riquezas naturais. Tal situação leva ao crescimento dos conflitos”, define, no documento.

O projeto foi aprovado em votação simbólica, com voto contrário do senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Novos cargos

Em Mato Grosso do Sul, serão acrescidos ao quadro de pessoal da Justiça Federal de 1º grau da 3ª Região o total de 222 cargos, sendo 138 fixos e 84 comissionados, sendo:

  • Juiz federal - 6
  • Juiz federal substituído - 6
  • Analista Judiciário - 54
  • Técnico Judiciário - 66
  • CJ-03 - 6

Funcões comissionadas:

  • FC-05 - 54
  • FC-04 - 12
  • FC-03 - 6
  • FC-02 - 12
     

 

SAÚDE PÚBLICA

Primeira morte por chikungunya em área urbana é confirma em Dourados

Vítima de 63 anos morava em região com alta infestação do mosquito; município já soma oito óbitos pela doença

16/04/2026 15h00

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Os dados mais recentes indicam que a circulação do vírus segue intensa no município

Os dados mais recentes indicam que a circulação do vírus segue intensa no município Gerson Oliveira

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A Prefeitura de Dourados confirmou nesta quinta-feira (16) a primeira morte por chikungunya registrada em área urbana do município desde o início da atual epidemia. A vítima é um homem de 63 anos, residente no bairro Parque das Nações 2, região considerada crítica para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

De acordo com informações do portal Dourados News, o paciente apresentava comorbidades e começou a manifestar sintomas no dia 7 deste mês. Ele chegou a ser internado em hospital da rede privada, mas não resistiu e morreu na segunda-feira (13). A confirmação da causa ocorreu após análise laboratorial realizada pelo Lacen (Laboratório Central).

Com o novo registro, Dourados passa a contabilizar oito mortes por chikungunya em 2026. Os demais óbitos ocorreram entre a população indígena e incluem duas mulheres idosas, com 60 e 69 anos, três homens de 55, 73 e 77 anos, além de dois bebês, de um e três meses de idade.

Ainda há um caso em investigação envolvendo uma criança indígena de 12 anos, que apresentou sintomas no fim de fevereiro e morreu no início de abril. Já a suspeita envolvendo uma menina de 10 anos, moradora do Jardim Novo Horizonte, foi descartada após exames laboratoriais, embora a causa da morte continue sendo apurada.

Os dados mais recentes indicam que a circulação do vírus segue intensa no município. A taxa de positividade está em 67,5%, o que aponta alta probabilidade de confirmação da doença entre pacientes com sintomas compatíveis. Ao todo, Dourados já registrou 1.747 casos confirmados, enquanto outros 3.083 permanecem em investigação e 841 foram descartados.

As notificações de casos suspeitos somam 5.671. Entre as unidades de saúde da área urbana, as que mais realizaram atendimentos são as do Joquei Clube, Seleta e Parque do Lago 2, seguidas por Santo André, Maracanã e Parque das Nações 2, esta última localizada no bairro onde ocorreu o óbito mais recente.

Relatório da vigilância em saúde aponta ainda aumento expressivo nas internações e início de sobrecarga nos serviços públicos, tanto na atenção básica quanto nas unidades de urgência e emergência, além da pressão sobre os leitos hospitalares.

Nas últimas semanas, a maior parte dos casos agudos tem sido registrada entre a população não indígena. Já na Reserva de Dourados, foi observado recuo nas ocorrências recentes. Nas aldeias Jaguapiru e Bororó, que também abrangem moradores de Itaporã, foram contabilizados 1.461 casos confirmados, 639 descartados e 532 ainda em análise.

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