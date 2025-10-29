Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

POLÍCIA

Com foco na segurança pública, MS compra 42 novas 'Trailblazers' 2026

Novos SUVs foram adquiridos pela Sejusp para atender às polícias Civil e Militar, além da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, ao custo de cerca de R$12 milhões

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/10/2025 - 09h51
Nesta terça-feira (29), através de seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a compra de 42 novos SUVs, modelo Trailblazer 2026, ao custo de cerca de R$12 milhões com foco na segurança pública.

Assinada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e Fernando Espinosa Almeida, que é gerente regional de vendas ao Governo da General Motors do Brasil, o valor total da contratação soma R$12.138.714,00. 

Ou seja, cada Chevrolet/ Trailblazer Modelo 156 FK deve sair pelo preço unitário de R$289.017,00.

Esses veículos, conforme descrição do documento oficial, serão voltados para atender as necessidades das polícias Civil e Militar de Mato Grosso do Sul, além da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA). 

Viaturas MS

Em maio de 2025, mais precisamente no dia 28 do mês em questão, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) anunciou a compra de outras 58 viaturas para as forças de segurança estaduais, sendo 47 com compartimento de detidos e 11 sem compartimento.

Chevrolet Trailblazer, frota da PMMS. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Na época, o investimento total foi de R$ 16.249.819,93, sem especificar as forças de segurança contempladas, sendo que , em 12 de maio de 2025, na gestão do governador Eduardo Riedel (PSDB), 20 viaturas foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e 13 para Polícia Penal, ao custo de R$ 12,6 milhões.

Agora, a vigência da contratação com a matriz da Chevrolet no Brasil deve durar até 12 meses, que contam a partir da assinatura entre as partes que aparece com a data de celebração em 14 de outubro. 
**(Colaborou Naiara Camargo)

 

SEGURANÇA PÚBLICA

"Operação Finados" da GCM terá empenho de 86 agentes e 24 viaturas

Efetivo estará distribuído dentro e no entorno dos três cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (Cruzeiro)

29/10/2025 11h10

GCM fazendo a segurança no Dia de Finados

GCM fazendo a segurança no Dia de Finados Roberto Ajala/PMCG

Segurança estará reforçada em ruas e avenidas, neste feriado nacional de Finados, no próximo domingo (2), das 7h às 18h30min, em Campo Grande.

Ao todo, 86 agentes e 24 viaturas (entre carros, motos e um micro-ônibus) estarão empenhados durante a “Operação Finados” da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que começa nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (2).

O efetivo estará distribuído em pontos estratégicos dentro e no entorno dos três cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (Cruzeiro), além de cemitérios privados.

Neste ano, a expectativa é de que o público se divida entre o fim de semana e o feriado, com maior movimento a partir do sábado (1).

As equipes vão atuar no patrulhamento preventivo, policiamento ostensivo, prevenção de ocorrências, controle do trânsito e orientação à população.

O objetivo é evitar roubos, furtos, confusão e desorganização no trânsito, além de proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para que as famílias possam fazer suas homenagens com respeito e paz.

A Banda da Guarda Civil Metropolitana também participará das atividades, realizando apresentações musicais nos três cemitérios principais. O repertório contará com canções solenes e instrumentais que convidam à reflexão e prestam homenagem aos entes queridos.

A operação é coordenada pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e tem apoio da Coordenadoria de Controle Operacional e Monitoramento Integrado (CCOP-MI).

DIA DE FINADOS

O Dia de Finados é uma data em que as pessoas lembram e homenageiam entes queridos que já morreram. No Brasil, a data é um feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

SAÚDE

Mulheres terão exames gratuitos no Ônibus da Saúde da Cassems

Cassems leva o Ônibus da Saúde e o programa "Dia M" à Clínica da Família de Campo Grande, reforçando o cuidado e o diagnóstico precoce em mulheres acima dos 40 anos.

29/10/2025 10h42

Onibus da Cassems

Onibus da Cassems Messias Ferreira

Outubro Rosa com ação de verdade

Em comemoração ao mês Outubro Rosa, a Cassems, em ação especial do mês, intensifica os cuidados com a saúde da mulher em Campo Grande.

Na próxima sexta-feira (31), o Ônibus da Saúde estará estacionado na Clínica da Família (Rua Pestalozzi, 234 — Chácara Cachoeira), oferecendo gratuitamente 40 vagas para mamografia e exame preventivo (Papanicolau).

O atendimento será das 8h às 17h, e exclusivo para beneficiárias da Cassems com 40 anos ou mais, mediante inscrição via formulário online. A moderna unidade móvel conta com sala de mamografia, ginecologia e consultório médico, buscando o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos mais comuns entre as mulheres.

“Dia M” segue com atendimentos o ano todo.

O programa “Dia M”, da Cassems, atua ao longo do ano e está voltado para mulheres acima de 40 anos, reforçando a prevenção permanente por meio de exames e acompanhamento. 

As interessadas podem realizar a inscrição pelo Núcleo de Prevenção da Clínica da Família, pelo telefone (67) 9974-0599, de segunda a sexta, das 7h às 17h ou clique aqui.

Com essas iniciativas, a Cassems reafirma o compromisso de “levar o cuidado até onde a mulher está”, facilitando o acesso aos serviços de saúde e promovendo a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce.  

Beneficiárias devem levar cartão do plano e documento de identidade no dia da ação.

Serviço.

Clínica da Família — Rua Pestalozzi, 234, Chácara Cachoeira.
️ sexta-feira, 31 de outubro
Das 8h às 17h
(67) 9974-0599
‍ Mamografia e exame preventivo gratuitos

