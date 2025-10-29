Com foco na segurança pública, MS compra 42 novas 'Trailblazers' 2026

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nesta terça-feira (29), através de seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou a compra de 42 novos SUVs, modelo Trailblazer 2026, ao custo de cerca de R$12 milhões com foco na segurança pública.

Assinada pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e Fernando Espinosa Almeida, que é gerente regional de vendas ao Governo da General Motors do Brasil, o valor total da contratação soma R$12.138.714,00.

Ou seja, cada Chevrolet/ Trailblazer Modelo 156 FK deve sair pelo preço unitário de R$289.017,00.

Esses veículos, conforme descrição do documento oficial, serão voltados para atender as necessidades das polícias Civil e Militar de Mato Grosso do Sul, além da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA).

Em maio de 2025, mais precisamente no dia 28 do mês em questão, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp-MS) anunciou a compra de outras 58 viaturas para as forças de segurança estaduais, sendo 47 com compartimento de detidos e 11 sem compartimento.

Na época, o investimento total foi de R$ 16.249.819,93, sem especificar as forças de segurança contempladas, sendo que , em 12 de maio de 2025, na gestão do governador Eduardo Riedel (PSDB), 20 viaturas foram entregues ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e 13 para Polícia Penal , ao custo de R$ 12,6 milhões.

Agora, a vigência da contratação com a matriz da Chevrolet no Brasil deve durar até 12 meses, que contam a partir da assinatura entre as partes que aparece com a data de celebração em 14 de outubro.

