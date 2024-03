Com investimento de R$ 89,5 milhões, municípios de MS irão receber novas Unidades Básicas de Saúde

Saúde Mental

O serviço de prevenção a saúde mental quer diminuir a evasão e auxiliar os acadêmicos na jornada acadêmica

O acompanhamento psicológico é gratuito na Cidade Universitária como também nos Campus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Paranaíba e Três Lagoas Gerson Oliveira / Correio do Estado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, disponibilizou aos acadêmicos o serviço de Atendimento Psicológico voltado para quadros de baixa e média complexidade.

A ação faz parte dos serviços de prevenção e promoção de saúde mental. O programa quer garantir o acesso, permanência e participação do estudante durante seu ciclo acadêmico.

O acompanhamento psicológico é gratuito na Cidade Universitária como também nos Campus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Paranaíba e Três Lagoas.

Para participar basta realizar a solicitação por meio do formulário online clicando aqui.

“A UFMS tem estado muito preocupada com a promoção de saúde mental dos nossos estudantes e oferece, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante (Sease), uma rede de apoio à saúde física e mental para todos os estudantes da graduação, presencial e a distância, e para pós-graduação. O nosso atendimento é uma escuta inicial e, dependendo da necessidade do nosso estudante o encaminhamos para um serviço de atendimento de longo prazo: para o Serviço Escola de Psicologia da Universidade, para o Sistema Único de Saúde ou para profissionais que atendem por meio de tabela social”, explica o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza.

A psicóloga do Sease Danielle Silveira da Cunha, explicou que a oferta do serviço para cuidados da saúde mental deve reduzir, por exemplo, a evasão e ainda pode contribuir com o rendimento dos estudantes. Ainda apontou que o acadêmico precisa estar atento aos sintomas e procurar ajuda.

"Os principais indicativos de que uma pessoa precisa de ajuda é quando percebe alteração de sono, alimentação, choro frequente, sentimento de desesperança e até pensamentos sobre morte”.

O serviço é ofertado para todas as idades, no entanto, a maior procura tem sido pela faixa de idade entre 18 e 26 anos, sendo na maior parte dos casos as queixas estão ligadas a quadros de ansiedade. A psicóloga esclarece que quem faz acompanhamento psicológico por fora não deve abandonar o tratamento.

“Não é recomendável a substituição do atendimento de psicólogo externo por atendimento de psicólogo da Sease, pois o serviço de psicologia no contexto escolar não se configura como psicoterapia, caracteriza-se por ser breve, orientativo e para prevenção”, detalha a psicóloga.

No preenchimento do formulário, o estudante precisa deixar um breve relato explicando o motivo da solicitação de participação do programa. Deste modo os profissionais podem filtrar os casos emergenciais que precisam de atenção imediata.

“São oferecidas três sessões, nas quais se realiza o acolhimento do estudante, a análise de sua demanda, a busca de estratégias que contribuam para sua saúde mental e, se necessário, encaminhamento para outros serviços”, explica a secretária da Sease, Ana Lúcia Martins de Souza. A iniciativa dispõem de plantão psicológico, conforme disponibilidade de profissionais, e atendimentos presenciais e on-line.

A Universidade promove mensalmente ações de atenção à saúde mental por meio da campanha Eu Respeito, cada mês um tema é tema, uma cor são selecionados para o desenvolvimento de atividades que são estendidas inclusive aos colaboradores.

"E, se você é técnico, docente, estudante ou é um colaborador e está passando por um momento de sofrimento mental, entre em contato com a secretaria e solicite um atendimento”, orienta o pró-reitor.

Caso o estudante pertença a outro campus em que o atendimento não é ofertando, a orientação é que procure o assistente social ou procure a secretaria para receber orientações.

Serviço

Saúde Mental (https://saudemental.ufms.br/)

e-mail [email protected]

WhatsApp 67 3345-7018 de segunda a sexta-feira das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Mais informações ou dúvidas podem ser consultadas nos contatos abaixo:

Cidade Universitária (Campo Grande) - Secretaria de Atenção à Saúde do Estudante

E-mail: [email protected] - Telefones: (67) 3345-7135/7918/7018 (WhatsApp).



Campus de Três Lagoas - E-mail: [email protected] - Telefone: (67) 3509-3749 (WhatsApp);



Campus do Pantanal - E-mail: [email protected] - Telefones: (67) 3234-6850 (Ligação e WhatsApp)/3234-6804 (Ligação);



Campus de Chapadão do Sul - E-mail: [email protected] - Telefone: (67) 3562-6328 (WhatsApp);



Campus de Paranaíba - E-mail: [email protected] - Telefone: (67) 3669-0120;



Campus de Aquidauana - E-mail: [email protected] - Telefone: (67) 3241-0412 ramal 2412;

