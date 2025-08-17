Com investimentos de R$1,5 mi, HUMAP entrega obras de modernização e dobra quantidade de leitos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) entrega, nesta segunda-feira (18) as obras de modernização, com investimentos de quase R$15 milhões de recursos federais.

Integrante da Rede de Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o Hospital finalizou a segunda etapa da Clínica Médica, com a ampliação de leitos, a reforma do Banco de Leite Humano e a ampliação e modernização do acelerador linear da Radioterapia. As obras estavam acontecendo desde maio de 2024.

A entrega da Clínica Médica é um dos pontos mais aguardados, já que as obras estavam paradas há 15 anos, sendo retomadas em maio do ano passado. Com um investimento de R$6,5 milhões e 1.179 metros quadrados, a quantidade de leitos praticamente dobrou, passando de 30 para 54, sendo seis leitos de isolamento.

O novo espaço conta com novos revestimentos, portas largas, janelas com controle de luminosidade, banheiros acessíveis com barras de apoio, cortinas entre os leitos, sistema de ar condicionado central, rede de gases medicinais e sistema de vácuos reestruturados, aquecimento solar, áreas de convivência externa e novo espaço para os profissionais.

A unidade atende mais de 685 estudantes de graduação e 212 residentes que, com a reforma do ambiente, poderão ampliar a aprendizagem prática, supervisionada e diversificada.

Quanto ao Banco de Leite Humano, o espaço foi reformado e realocado a uma área de 105 metros quadrados, com um investimento da Ebserh de R$110 mil.

O novo local oferece laboratório de controle microbiológico próprio, uma área exclusiva para recebimento de doações externas, sala de processamento com cabine de fluxo laminar, além de uma estrutura que garante segurança no cuidado neonatal, atendendo recém–nascidos prematuros ou internados.

O espaço também será usado para ampliação prática de estudantes e residentes dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e demais programas multiprofissionais em saúde materno-infantil de alta complexidade.

Já a reforma e ampliação da Radioterapia, concluída neste mês, contou com um investimento de R$1,5 milhão, em um espaço de 301 metros quadrados.

O novo espaço conta com consultórios exclusivos para médicos, para a equipe multiprofissional e odontologia, área de recepção ampliada, vestiários e banheiros adaptados, sala de enfermagem com triagem, laserterapia e medicação, e uma sala blindada e área de comando do acelerador linear, que teve investimento adicional de R$5 milhões.

De acordo com o Hospital, o acelerador é o primeiro acelerador linear 100% SUS no Mato Grosso do Sul com tecnologias como Radioterapia de Intensidade Modulada (IMRT), Arcoterapia Volumétrica Modulada (VMAT) e Radioterapia Guiada por Imagem (IGRT) com CBCT, garantindo precisão máxima no tratamento, preservando tecidos saudáveis e permitindo protocolos de hipofracionamento, com doses maiores em menos sessões. Essa conquista consolida o Estado como referência nacional em radioterapia pública.

“Essas obras não representam apenas melhorias físicas, mas o fortalecimento do compromisso do Humap-UFMS com a excelência em ensino, assistência e gestão pública. Mais de 900 estudantes e residentes passam a contar com campos de prática modernos, seguros e humanizados, enquanto a população de Mato Grosso do Sul tem acesso a atendimento qualificado, seguro e acolhedor”, afirmou o HUMAP em nota.

Confira as fotos dos novos espaços abaixo.