Com mais um denunciado, Mato Grosso do Sul possui 11 réus por ataques aos Três Poderes

SAÚDE

Brasil decretou emergência zoossanitária em todo território nacional devido a detecção do vírus no Espírito Santos e no Rio de Janeiro; caso recente da doença foi notificado no Paraguai

Após o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarar estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional devido à detecção do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), o governador Eduardo Riedel reuniu-se nesta terça-feira (23), em Maracaju, para discutir medidas de combate a doença.

Autoridades sanitárias e lideranças rurais debateram as medidas publicada na Portaria nº 587 do Diário Oficial da União desta segunda-feira (22), que visa prevenir a disseminação da doença na produção de aves de subsistência e comercial, além de proteger a fauna e a saúde humana. A medida tem validade de 180 dias.

A Portaria prorroga, por tempo indeterminado, a suspensão de exposições, torneios, feiras e outros eventos com aglomeração de aves, bem como a criação de aves ao ar livre sem proteção na parte superior dos piquetes, em estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

De acordo com o secretário, Jaime Verruck, durante a reunião, foi discutido com o governador o recente caso de gripe aviária no Paraguai. Verruck informou que medidas de contenção na fronteira estão sendo tomadas.

“A decisão tomada pelo governador foi encaminhar unidades móveis de fiscalização para Porto Murtinho e Bela Vista, e também vamos fazer uma campanha de orientação, com apoio dos técnicos do Senar, no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã. Dado a condição de fronteira, pode ser ali um ponto de risco elevado.”

O secretário afirmou que será feito um trabalho junto ao Paraguai para que se montem barreiras nas fronteiras com o Brasil, bem como intensificar a busca de recursos junto ao Ministério da Agricultura para que também aumente a fiscalização nas regiões lindeiras com o Paraguai.

“Portanto, o mais importante nesse momento é ficar alerta: os produtores, as pessoas, com ações de educação ambiental e barreira sanitária. São as duas medidas que podemos tomar em curto prazo”.

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, destacou a importância da declaração de estado de emergência zoossanitária, enfatizando que essa medida permitirá a mobilização de recursos financeiros, logísticos e humanos para executar as ações necessárias.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, para garantir uma resposta efetiva e impedir a propagação da doença", afirmou Ingold.

Casos confirmados

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou a identificação dos dois primeiros casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1), conhecida como gripe aviária, em duas aves marinhas resgatadas no litoral do Espírito Santo.

As aves silvestres da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecidas como Trinta-réis-de-bando, foram encontradas nos municípios de Linhares, Itapemirim e Vitória. Com esses casos, já são oito registros positivos em aves silvestres, sendo sete no Espírito Santo e um no estado do Rio de Janeiro.

A população foi orientada a não recolher aves doentes ou mortas e para acionar o serviço veterinário local para evitar a propagação da doença. Até o momento, não houve registros de influenza aviária na produção comercial de aves, e o Brasil mantém seu status de livre da IAAP perante a Organização Mundial de Saúde Animal.

Centro de emergência

A Secretaria de Defesa Agropecuária estabeleceu o Centro de Operações de Emergência (COE) para coordenar, planejar, avaliar e controlar as ações nacionais relacionadas à influenza aviária. O COE será responsável por coordenar as medidas de prevenção, vigilância e cuidados com a saúde pública, além de articular informações entre os ministérios, órgãos governamentais, agências estaduais e setor privado.

Gripe aviária

A influenza aviária é uma doença altamente contagiosa que afeta aves, incluindo aves domésticas e silvestres. Embora não haja registros de casos em seres humanos até o momento, a declaração de estado de emergência zoossanitária visa prevenir a propagação do vírus, protegendo assim a saúde humana.

O vírus pode ser transmitido ao homem por meio do contato com aves infectadas, vivas ou mortas. Se encontrar uma ave com os sintomas da doença (andar cambaleante, pescoço deitado e alta mortalidade em uma área), a orientação é acionar o serviço veterinário de sua cidade ou fazer uma notificação no e-Sisbravet.

Além disso, não é recomendado tocar ou recolher aves doentes, pois o vírus fica presente em fezes e secreções respiratórias dos animais. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos.

