Com troca de nome, 19 de abril de 2023 marca o primeiro Dia dos Povos Indígenas

Previsão do tempo

Com a chegada do frio, o Estado vai passar pela primeira semana sem chuvas depois de meses; o Governo do Estado também divulgou a doação de 100 mil cobertores

Primeira frente fria do ano avança e, no feriadão de Tiradentes, mínima em Campo Grande pode chegar a 12ºC. Em outras regiões do Estado, a mínima do tempo pode ser de até de 10ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a partir de quarta-feira (19), as temperaturas mínimas devem ficar entre 11/15°C e máximas podem ser de até 24°C no Estado, principalmente na região sul.

Nas regiões norte, bolsão e pantaneira esperam-se mínimas de 14/16°C e máximas de até 26°C.

Em Campo Grande, são previstas temperaturas mínimas mais baixas, com valores entre 10/12°C.

Além disso, com a chegada do frio em MS, as chuvas vão embora e o tempo predominante será de céu limpo em todos os dias a partir da quinta-feira (20), indica a previsão do Climatempo.

Espera-se que as chuvas possam voltar ao Estado a partir da segunda-feira (24), com pancadas de chuvas isoladas.

Avanço da frente fria

Conforme dados do Cemtec, entre segunda (17) e quarta-feira (19), o tempo já fica instável, em razão do avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade.

“A atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades e chuvas no estado”, informou o Cemtec.

Sobretudo, nesses dias, há probabilidade de ocorrer chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Conforme os dados do Cemtec, os acumulados de chuvas podem alcançar valores acima de 40mm/24h, com destaque para as regiões centro-norte do estado.

Em sequência ao período de chuvas, espera-se queda mais acentuada das temperaturas e frente fria pode ser a mais intensa do ano até o momento.

Nas regiões sul e leste do estado são esperadas temperaturas mínimas entre 18/22°C e máximas de até 28°C. Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C.

Cobertores

Com a aproximação do inverno, Mato Grosso do Sul decidiu doar 100 mil cobertores, que devem ser distribuídos em todo o Estado. A decisão pela compra desses cobertores foi publicada hoje (17), no Diário Oficial do Estado (DOE-MS).

Conforme divulgado, foram adotados alguns critérios para priorizar determinados grupos que devem ser atendidos, como ter o CadÚnico. Além disso, é levado em consideração o porte populacional e a população indígena.

Desse modo, já ficou decidido o acréscimo de 20 mil cobertores para as famílias indígenas aldeadas contempladas com a cesta de alimentos do Governo do Estado.

Em anexo da divulgação, é destacado o quantitativo de cobertores por município, a exemplo, Campo Grande receberá 14,5 mil; Dourados, cerca de 5 mil.

Para tanto, serão utilizados recursos oriundos do Fundo de Investimento Social (FIS).