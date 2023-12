NATAL

Lojas do centro e shoppings tem horário de funcionamento estendido neste fim de ano

Comércio abre no sábado e domingo, véspera de Natal Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

O Natal já é na segunda-feira (25) e uma boa parte dos consumidores deixa para comprar os presentes ou itens para celebrar a data de última hora. Para contemplar essas pessoas, o comércio irá funcionar em horário estendido neste sábado e domingo.

Como o movimento de fim de ano costuma ser mais intenso, o comércio funciona em horário especial desde o dia 11 de dezembro e, neste fim de semana, também haverá horário estendido.

No sábado (23), o funcionamento será das 8h às 22h. Já no domingo (24), véspera de Natal, as lojas ficam abertas das 9h às 17h.

A exceção fica por conta das lojas que praticam horários diferentes e às localizadas nos hipercenters e shoppings, que permanecerão com a jornada praticada nos demais meses do ano.

Nos shoppings, no sábado, o atendimento será 10h às 22h no Bosque dos Ipês e Campo Grande, das 10h às 23h no Norte Sul Plaza e das 8h às 22h no Pátio Central.

No domingo o Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza abre das 10h às 17h, o Campo Grande das 10h às 18h e das 9h às 16h no Pátio Central.

Na segunda-feira (25), dia de Natal, o comércio não funciona, assim como a maioria de serviços e estabelecimentos.

Confira aqui o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Natal.

Expectativa

O período de fim de ano deve movimentar R$ 1 bilhão na economia de Mato Grosso do Sul, entre gastos com presentes e comemorações, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae MS, divulgada no fim de novembro.

O montante é 17,44% maior do que o injetado na economia no mesmo período do ano passado.

“A maior parte da movimentação, R$ 410,07 milhões, será com as comemorações de Ano Novo, seguidas dos presentes de Natal, que correspondem a R$ 355,71 milhões e as comemorações de Natal, R$ 239,32 milhões”, explicou a economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira.

Contanto presentes e comemorações, o Natal deve movimentar R$ 595,02 milhões, com gasto médio de R$ 628,05 por pessoa.

Dos consumidores, 71,83% informaram que irão presentear no Natal, com valor médio de R$ 333,36.

Quanto aos presentes, as roupas lideram as escolhas (53%), seguidas de calçados (43%) e brinquedos (34%).

Sobre o local de compra, lojas físicas são preferência de 88% dos consumidores, que informaram que pretendem pagar à vista, mas esperam descontos.