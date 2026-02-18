Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com vagas para MS, inscrições para concurso da Marinha começam amanhã

Concurso para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais oferece vagas para mulheres e homens para prestar serviço militar em Ladário

Laura Brasil

18/02/2026 - 09h33
Com vagas para servir em Ladário, o período de inscrições para o concurso público do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (CP-C-FSD-FN), para turmas de 2027, inicia nesta quinta-feira (19) e segue até 10 de abril.

No total, são 1.440 vagas, das quais 240 serão reservadas para candidatas do sexo feminino e 1.200 destinadas a candidatos do sexo masculino, distribuídas nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, são 39 vagas, entre ampla concorrência e reserva, sendo 21 para homens e 4 para mulheres. O salário após a conclusão do curso será de R$ 2.505,10.

O candidato aprovado no certame receberá, durante o curso (com duração aproximada de 17 semanas, enquanto estiver na condição de Aprendiz-Fuzileiro Naval, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O Aprendiz-Fuzileiro Naval recebe, durante a formação, bolsa-auxílio de R$ 1.424,26, dividida da seguinte forma:

  • R$ 1.207,00 de salário-base (soldo militar);
  • R$ 156,91 de adicional militar;
  • R$ 60,35 de adicional por disponibilidade militar.
  • Após a formação, no posto de SD-FN, o salário passa a ser de R$ 2.505,10 por mês, composto por:
  • R$ 1.927,00 de salário-base;
  • R$ 250,51 de adicional militar;
  • R$ 96,35 de adicional por disponibilidade militar;
  • R$ 231,24 de adicional de habilitação.

Saiba como se inscrever

O interessado deve se inscrever entre 19 de fevereiro e 10 de abril, pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no link “Concursos para o CFN”, ou no celular por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

Para realizar a inscrição, é necessário informar o número do CPF. Após o preenchimento dos dados, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 40, ou solicitar isenção, caso atenda aos requisitos previstos no edital (CLIQUE AQUI).
 

CAMPO GRANDE

Homem passa mal e morre durante desfiles das escolas de samba

Rapaz estava assistindo aos desfiles, quando, em determinado momento, fechou as mãos, esticou os braços e caiu no chão

18/02/2026 08h35

Arquibancada da Praça do Papa no desfile das escolas de samba - Imagem de ilustração

Arquibancada da Praça do Papa no desfile das escolas de samba - Imagem de ilustração Foto: PMCG

Última noite dos desfiles das escolas de samba terminou em tragédia.

William Roas Batista, de 36 anos, morreu após passar mal, na noite desta terça-feira (17), durante os desfiles das escolas de samba, na Praça do Papa, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava assistindo aos desfiles, quando, em determinado momento, fechou as mãos, esticou os braços e caiu no chão.

Ele foi levado até a tenda médica instalada no evento e foi reanimado por cerca de duas horas, mas, não resistiu e faleceu no local.

Após confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para os exames necessários.

De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz faz uso de entorpecentes e bebida alcoólica, mas, segundo o irmão, ele não havia bebido na presente data e estava sem usar drogas há 15 dias.

Além disso, ressaltou que seu irmão já havia passado mal em outras ocasiões, mas não havia buscado atendimento médico.

A morte foi constatada às 1h53min e o boletim de ocorrência foi registrado como "morte natural" às 5h57min na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Ao todo, 20 mil pessoas marcaram presença na última noite de desfile das escolas de samba de Campo Grande, onde se apresentaram Os Catedráticos do Samba, Deixa Falar e Cinderela Tradição.

Quarta-Feira de Cinzas

Órgãos municipais só abrem à tarde hoje (18) em Campo Grande

Devido ao feriado de Quarta-Feira de Cinzas (18) e ao corte de gastos, o horário do funcionalismo público será vespertino

18/02/2026 08h34

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Excepcionalmente, devido ao feriado de quarta-feira de Cinzas (18), conforme publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o expediente dos órgãos públicos funcionará no período vespertino.

A publicação altera o turno dos servidores para a tarde, das 13h às 17h30.

Em outubro de 2025, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, com a justificativa de corte de gastos e tentativa de reequilíbrio financeiro, reduziu a jornada dos funcionários públicos para seis horas diárias, estabelecendo o funcionamento dos órgãos municipais das 7h às 13h30.

Essa medida de contenção de gastos tem prazo de 120 dias, com previsão de término ainda neste mês ou no começo de março.

No entanto, como a medida não havia sido aplicada às unidades e aos serviços considerados essenciais, ela não se aplica ao atendimento à população durante o feriado do dia 18.

O atendimento desses serviços segue os horários anteriores, das 7h às 17h, em regime de plantão.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

*Saiba

No ano passado, a Prefeitura de Campo Grande implantou um plano de contingência de gastos, com diversas medidas que visavam à redução de despesas, na tentativa de reequilíbrio financeiro.

Com o decreto, foram reduzidas as cargas horárias de funcionários e servidores municipais para 30 horas semanais. Antes, eles trabalhavam das 7h às 17h e, desde então, atendem das 7h às 13h30.

Além da redução salarial, com corte de 20% no salário da prefeita Adriane Lopes e de todo o alto escalão, foi solicitado a cada secretaria municipal um plano para redução de 20% nos custos com a folha de pagamento.

