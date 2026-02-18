Com vagas para MS, inscrições para concurso da Marinha começam amanhã

Certame para o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais abre oportunidade para ingresso e serviço militar em Ladário - Reprodução

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com vagas para servir em Ladário, o período de inscrições para o concurso público do Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (CP-C-FSD-FN), para turmas de 2027, inicia nesta quinta-feira (19) e segue até 10 de abril.

No total, são 1.440 vagas, das quais 240 serão reservadas para candidatas do sexo feminino e 1.200 destinadas a candidatos do sexo masculino, distribuídas nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Em Mato Grosso do Sul, são 39 vagas, entre ampla concorrência e reserva, sendo 21 para homens e 4 para mulheres. O salário após a conclusão do curso será de R$ 2.505,10.

O candidato aprovado no certame receberá, durante o curso (com duração aproximada de 17 semanas, enquanto estiver na condição de Aprendiz-Fuzileiro Naval, alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O Aprendiz-Fuzileiro Naval recebe, durante a formação, bolsa-auxílio de R$ 1.424,26, dividida da seguinte forma:

R$ 1.207,00 de salário-base (soldo militar);

R$ 156,91 de adicional militar;

R$ 60,35 de adicional por disponibilidade militar.

Após a formação, no posto de SD-FN, o salário passa a ser de R$ 2.505,10 por mês, composto por:

R$ 1.927,00 de salário-base;

R$ 250,51 de adicional militar;

R$ 96,35 de adicional por disponibilidade militar;

R$ 231,24 de adicional de habilitação.

Saiba como se inscrever

O interessado deve se inscrever entre 19 de fevereiro e 10 de abril, pelo site www.marinha.mil.br/cgcfn, no link “Concursos para o CFN”, ou no celular por meio do aplicativo “Adsumus Sempre”.

Para realizar a inscrição, é necessário informar o número do CPF. Após o preenchimento dos dados, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 40, ou solicitar isenção, caso atenda aos requisitos previstos no edital (CLIQUE AQUI).



Assine o Correio do Estado