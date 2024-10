Começa o prazo para licenciamento de veículos com placas final 0

TECNOLOGIA

Primeira cirurgia com o robô foi realizada nesta terça-feira (1º); Tecnologia promete reduzir complicações e tempo de internação

O Hospital Cassems de Campo Grande lançou, nesta segunda-feira (30), o Centro de Cirurgia Robótica. Nesta terça-feira (1º) foi realizada a primeira cirurgia com a tecnologia do sistema robótico como 'Da Vinci', sendo um procedimento urológico.

O robô chegou a unidade hospitalar na última quarta-feira (26) e é a primeira vez que a tecnologia é usada em procedimentos cirúrgicos no Mato Grosso do Sul.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache avaliou que o Centro de Cirurgia Robótica da Cassems é um avanço para a assistência à saúde oferecida em Mato Grosso do Sul.

“É muito importante que a gente avance e traga ações inovadoras como essa, o que além de colocar o nosso hospital na vanguarda e como uma referência, dá para nós, sul-mato-grossense aquele sentimento de que somos capazes e estrutura adequadas para oferecer aos nossos pacientes o melhor. Isso só faz aumentar a confiança nos serviços consolidados aqui no Estado”, disse Ayache.

Procedimentos

Inicialmente, o Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Cassems de Campo Grande realizará procedimentos nas especialidades de urologia, ginecologia e cirurgia geral.

Na Urologia, o ‘da Vinci’ pode realizar prostatectomia, que é a retirada total ou de parte da próstata, ou nefrectomia, que é a retirada total ou parcial do rim.

Na ginecologia, podem ser feitas a histerectomia, que é a retirada do útero, miomectomia que é a retirada de miomas uterino ou um procedimento para tratamento de afecção inflamatória provocada por células do endométrio.

Já na especialidade de cirurgia geral, a cirurgia robótica pode ser feita no reparo de hérnia ou fechamento da hérnia, na pancreatectomia, que é a retirada de porções do pâncreas, e na colecistectomia, retirada da vesícula.

Entre os benefícios para os pacientes estão o menor trauma cirúrgico, reduçãor do tempo de internação e as complicações intra e pós-operatórias são menores, devido ao procedimento ser minimamente invasivo.

Tecnologia

Participaram do lançamento do Centro de Cirurgia Robótica toda a equipe médica do Hospital Cassems de Campo Grande, representantes de sociedades e associações de diversas áreas médicas de Mato Grosso do Sul, conselheiros da Cassems.

Além do presidente do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica (IBRACIR), João Manzano, médico especialista em urologia e cirurgia robótica que conduziu uma palestra sobre a cirurgia robótica no Brasil, sendo um dos pioneiros do país a operar utilizando o sistema robótico.

“É uma alegria ver Mato Grosso do Sul entrar no grupo dos estados brasileiros que oferecem a cirurgia robótica. Fico muito feliz em saber que o Hospital Cassems de Campo Grande é de extrema qualidade,que tem se desenvolvido e revolucionado a assistência à saúde em Mato Grosso do Sul", disse o cirurgião.

Ricardo Ayache reforçou que com o lançamento do ‘Centro de Cirurgia Robótica’ , o Hospital Cassems de Campo Grande se equipara aos grandes hospitais nacionais ou internacionais.

“A régua subiu e isso impulsiona toda a movimentação que vemos acontecendo nas estruturas hospitalares do nosso estado. São ações como a inauguração do Centro de Cirurgia Robótica que colocam o Hospital Cassems de Campo Grande num patamar muito elevado e nos exigem uma qualidade muito maior no atendimento. Algo que já temos como pilar em nossa Gestão, e aplicamos desde quando mudamos a forma de fazer a hotelaria hospitalar aqui no estado para ser mais humanizada, iniciamos as cirurgias transmitidas por telemedicina e o primeiro serviço de transplante de medula óssea do Mato Grosso do Sul, a cirurgia cardíaca infantil”, salienta o presidente da Cassems.

O Brasil já conta com diversos centros especializados, especialmente em grandes hospitais de São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília.

Atualmente, existem mais de 110 robôs que realizam procedimentos cirúrgicos no país. O número mais que dobrou nos últimos sete anos, quando em 2018, existiam 51 robôs em atividade.