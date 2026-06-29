Comércio de Campo Grande prefere fechar durante o jogo da Seleção

A tendência do comércio na região central de Campo Grande foi de fechar as portas durante o jogo do Brasil contra o Japão, primeiro jogo da Seleção de mata-mata da Copa do Mundo.
A decisão de manter as portas abertas ou fechadas no setor varejista era de cada empreendedor.
Grandes lojas de departamento como Riachuelo, Avenida e Passarelli fecharam as portas, assim como lojas menores.
Em outros comércios, funcionários e mais torcedores se reuniram dentro das lojas e até mesmo nas calçadas para assistirem a partida juntos.
Farmácias mantiveram as portas abertas, por serem serviços essenciais.
O Mercado Municipal, o mercadão, também fechou durante o jogo, devendo reabrir após a partida.
Vale ressaltar que, após o jogo, por volta das 16 horas, todas as lojas do centro reabriram.
As repartições públicas municipais e estaduais tiveram expediente reduzido nesta segunda-feira.
Conforme decreto da Prefeitura de Campo Grande, o expediente das repartições públicas municipais foi encerrado às 11h30.
O decreto do Governo do Estado também estabelece que o expediente nas repartições estaduais foi das 7h30 às 11h30.
A alteração nos horários não se aplica aos setores e aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não possam ser paralisados ou interrompidos, como saúde e segurança, que devem funcionar em escala de plantão.
* Matéria atualizada às 16h05min para acréscimo de informação.