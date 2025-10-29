Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

O Segredo da Panela Falsa

Como uma empresa de SP enganou o Brasil e foi desmascarada em Campo Grande

A empresa no centro do esquema, atuava com um modelo de negócio que era, na verdade, uma sofisticada operação de estelionato

Denis Felipe

Denis Felipe

29/10/2025 - 10h11
O silêncio dos tribunais ecoou mais alto que o barulho das panelas falsificadas. Após anos de uma prática comercial predatória que lesou consumidores em diversos estados, o chamado "Golpe das Panelas" teve seu desfecho judicial na capital sul-mato-grossense.

A 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande proferiu uma sentença que não apenas condena os responsáveis, mas também expõe o engenhoso e cruel mecanismo de fraude por trás da venda de produtos de cozinha que eram pura ilusão.

A empresa no centro do esquema, a BM Comércio de Utilidades Domésticas Ltda., sediada em São Paulo, atuava com um modelo de negócio que era, na verdade, uma sofisticada operação de estelionato.

Entre 2020 e 2022, enquanto o país enfrentava as incertezas da pandemia, vendedores terceirizados, munidos de máquinas de cartão de crédito e débito registradas em nome da BM Comércio, percorriam o Brasil, incluindo Campo Grande, com uma oferta tentadora.

A Promessa e a Realidade

A abordagem era sempre a mesma: prometer panelas de "alta durabilidade", "tecnologia de ponta" e, em alguns casos, até mesmo simular a venda de marcas renomadas. Os consumidores, atraídos pela lábia dos vendedores e pela facilidade do pagamento via cartão, acreditavam estar fazendo um excelente negócio.

A realidade, porém, era amarga. O que chegava às mãos dos clientes eram produtos de qualidade inferior, com vícios e defeitos, e, em muitos casos, falsificações grosseiras. O sonho de uma cozinha equipada se transformava em frustração e prejuízo financeiro.

O Nó da Fraude: A Máquina de Cartão

O juiz Eduardo Lacerda Trevisan destacou em sua decisão o ponto central que ligava a empresa paulista diretamente à fraude: o uso das máquinas de cartão.


"A empresa e suas representantes tinham pleno conhecimento das práticas ilícitas, uma vez que os pagamentos eram processados diretamente em nome da pessoa jurídica", afirmou o magistrado.

Ao ceder as maquininhas registradas em seu CNPJ, a BM Comércio não apenas facilitava o golpe, mas se tornava a beneficiária direta dos valores pagos.

Quando os consumidores tentavam reverter a compra ou obter o estorno, encontravam a barreira da empresa, que dificultava ou negava a devolução, consolidando o prejuízo.

A Condenação e o Ressarcimento

A sentença, resultado de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), impôs severas sanções à BM Comércio e às suas representantes legais. A condenação exige:

  1. .Restituição Integral dos Valores: A empresa deverá ressarcir todos os consumidores lesados, com correção monetária e juros.
  2. .Proibição de Atuação: A empresa está proibida de continuar a aplicar vendas irregulares e de ceder suas máquinas de cartão a terceiros.
  3. .Multa por Transação Irregular: Foi fixada uma multa de R$ 1 mil por cada nova transação irregular que for identificada.

A decisão do juiz Trevisan, ao reconhecer a responsabilidade civil da empresa, abre caminho para que as vítimas do golpe em Campo Grande e em outros estados busquem a reparação individual.

O caso serve como um alerta contundente sobre a necessidade de cautela em compras de porta em porta ou em abordagens comerciais inesperadas, e reafirma o papel da Justiça na defesa dos direitos difusos e coletivos contra fraudes que se escondem sob a fachada do comércio legítimo.

A "Quadrilha das Panelas" foi desmantelada, e a condenação em Campo Grande marca um passo importante na luta contra o estelionato que se disfarça de oportunidade de consumo. O prejuízo, agora, deve ser devolvido, encerrando o ciclo de um golpe que transformou a promessa de qualidade em um amargo sabor de fraude.

Como evitar golpes de venda

Para se proteger de fraudes como o "Golpe das Panelas", o consumidor deve adotar uma postura de cautela e verificação:

1.Desconfie de Ofertas Irresistíveis: Preços muito abaixo do valor de mercado para produtos de marca ou de alta tecnologia são um forte indicativo de fraude ou falsificação. Lembre-se do ditado: "Quando a esmola é demais, o santo desconfia."

2.Verifique a Identidade do Vendedor e da Empresa:

  • •Sempre peça o CNPJ da empresa e o nome completo do vendedor.
  • •Pesquise o CNPJ e o nome da empresa em sites de reclamação (como o Reclame Aqui) e nas redes sociais para verificar a reputação e a existência de queixas.
  • •Confirme se a máquina de cartão está registrada no nome da empresa que está vendendo o produto, e não em nome de terceiros desconhecidos.

3.Exija Documentação Fiscal: Todo produto vendido deve ser acompanhado de Nota Fiscal. A ausência imediata da NF é um sinal de alerta.

4.Evite Compras por Impulso: Em abordagens de porta em porta ou em locais públicos inesperados, reserve um tempo para pesquisar o produto e a empresa antes de finalizar a compra. Não ceda à pressão de "ofertas de última hora".

5.Conheça Seus Direitos: Lembre-se que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento em compras feitas fora do estabelecimento comercial (como em casa ou na rua), com prazo de 7 dias para desistência.

de olho no céu

Ano está perto do fim e Capital só recebeu 50% da chuva prevista

A média anual é de 1.455 milímetros e em 2025 foram apenas 786 até agora. Mas, o volume já supera os 12 meses de 2024, quando foram 780

29/10/2025 11h50

Nuvens carregadas até conseguem chegar a Campo Grande, mas as precipitações estão bem abaixo da média mais uma vez

Nuvens carregadas até conseguem chegar a Campo Grande, mas as precipitações estão bem abaixo da média mais uma vez Paulo Ribas

Apesar dos constantes alertas emitidos por institutos de meteorologia, das quedas de temperatura e das nuvens carregadas que chegam a Campo Grande ao longo dos últimos meses, a chuva mais uma vez está muito abaixo da média histórica tanto para outubro quanto para o ano inteiro.

Restando apenas dois meses, a Capital recebeu apenas a metade daquilo que registra normalmente ao longo de um ano. Conforme o meteorologista Vinícicius Sperling, do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS, do começo do ano até a última segunda-feira foram 786 milímetros.

Faltando somente dois meses para o fim do ano, isso representa um pouco mais da metade da média história anual, que é de 1.455 milímetros. Porém, se a comparação for com o ano passado, classificado como "ano desastroso" pelo meteorologista, a quantidade registrada em 2025 já conseguiu superar o volume de 2024. Nos doze meses do ano passado foram apenas 780 milímetros. 

Ou seja, a não ser que ocorram chuvas excepcionalmente fortes, Campo Grande deve fechar mais um ano com volume abaixo da média. Nos últimos cinco anos, somente em 2022 e 2023 esta média foi superada, e mesmo assim em apenas 3,3%. 

Nuvens carregadas até conseguem chegar a Campo Grande, mas as precipitações estão bem abaixo da média mais uma vez

Se forem levados em consideração os dados relativos somente a outubro, as precipitações também estão bem abaixo do esperado. Até agora foram somente 88 milímetros, sendo que a média histórica para o mês é de 150 milímetros. Em setembro, que oficialmente é o primeiro mês da estação das chuvas, a situação foi pior ainda. Foram somente 23 milímetros, sendo que o esperado é de 77.

Embora não estejam sendo registrados os bloqueios atmosféricos e as ondas de calor que marcaram os meses de setembro e outubro dos dois anos anteriores, o que está ocorrendo agora é a irregularidade das precipitações. 

No extremo sul do Estado, Mundo Novo já superou os 300 milímetros em outubro, sendo que a média histórica é de 172 milímetros. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foram mais 65 milímetros. Enquanto isso, em Figueirão, na região norte, foram apenas 27 milímetros nos 27 primeiros dias de outubro.  

E esta irregularidade nas precipitações tende a continuar e por isso o meteoroligista nem mesmo se arrisca a fazer um prognóstico para os próximos dois meses. Ele acredita que a irregulardade esteja sendo reflexo do fenômeno La Niña, que se caracteriza pelo resfriamento das águas no Ocenao Pacífico.

TEMPERATURAS

Por conta da inexistência dos bloqueios atmostéricos, as frentes frias estão chegando a Mato Grosso do Sul neste ano, ao contrário do que ocorreu no ano passado. Mesmo assim, a temperatura média dos primeiros 28 dias ficou acima da histórica, já que teve dias com máxima de 37 graus. 

De acordo com Vinícius, a temperatura média história de outubro é de 24,2 graus, conforme medições feitas entre 1961 e 1990. Neste mês, apesar das frentes frias que derrubaram as temperaturas para mínimas de 15 graus durante dias seguidos, a média dos 28 primeiros dias ficou em 26,6 graus. 

Mesmo estando 2,4 graus acima da média histórica, outubro deste ano está sendo bem menos quente que igual mês de 2024, quando a média foi de 28,2 graus. Esta média é calculada com base nas mínimas e máximas diárias de um determinado período, explica o meteorologista. 

 

CAMPO GRANDE

Homens furtam piscina em plena Avenida Afonso Pena

Um vídeo mostrou três homens retirando a piscina que estava engatada em um veículo, colocando em outro e indo embora

29/10/2025 11h30

Reprodução

Na madrugada desta quarta-feira (29), câmeras de segurança flagraram três homens furtando uma piscina que estava na frente de uma loja, localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

O vídeo mostra um dos suspeitos passando em frente a loja de piscinas às 2h23 da madrugada, onde há uma Fiat Toro estacionada com uma chamada "carretinha" engatada com uma piscina em cima. 

Um tempo depois, o suspeito volta com outros um colega, que começa a mexer no reboque. Um outro homem chega em outro veículo e estaciona. Eles desengatam a carretinha da Fiat Toro, engatam no outro carro e fogem.Veja:

O vídeo repercutiu nas redes sociais e nos comentários, varias pessoas disseram que piscinas sempre ficam naquele local do lado de fora da empresa.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - (Depac-Centro) pelo proprietário da empresa e ainda não há informações sobre a identificação do trio.

