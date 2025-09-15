Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Com R$21 milhões investidos, compra de remédios não acha contraceptivo nem antibiótico

Com três processos de licitação, Campo Grande esbarra em itens desertos e licitações suspensas durante tentativa de sanar problema crônico da falta de medicamentos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

15/09/2025 - 09h42
Sendo um problema crônico em Campo Grande, o Executivo da Capital busca sanar a falta de medicamentos e empenhou cerca de R$ 21 milhões para tal, porém, apesar de três pregões diferentes, o município ainda esbarra licitações suspensas e itens desertos em alguns dos processos que vão desde contraceptivos até antibióticos.

Às vésperas do aniversário de Campo Grande, o Executivo anunciou a abertura da terceira licitação para compra de medicamentos, como bem acompanhou o Correio do Estado, para atender a rede municipal de saúde (Remus). 

Através do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) hoje (15), o município publicou o termo de adjudicação e homologação de um desses três processos de compra de remédios, em que mais da metade dos itens resultaram "desertos" no pregão. 

Cabe ressaltar que, entre os três, esse processo divulgado hoje é também o de menor valor investido, prevendo R$1.285.851,63 para compra dos mais variados medicamentos. 

Dos itens que resultaram deserto, por exemplo, esse processo de compra não foi capaz de concluir a aquisição de comprimidos indicados como contraceptivos, como é o caso do acetato de medroxiprogesterona, que poderiam ser adquiridos nas embalagens de bolhas ou tiras (blíster ou strip). 

Entre os itens não encontrados aparece também alguns antibióticos (sulfato de gentamicina); bactericidas (estolato de eritromicina 500 e 50 mg/ml) e até anti-inflamatórios, como a suspensão oftálmica dexametasona. 

Além desses, o pregão 058 não foi capaz de encontrar ofertas para o analgésico da classe da morfina, o cloridrato de petidina, usado em episódios agudos de dor (como do infarto, glaucoma, pós-operatórios, etc), e nem sequer o cloreto de potássio, que entre outras aplicações pode ser usado para tratar insuficiências e paradas cardíacas. 

Entenda

Há tempos a falta de remédios e insumos específicos, como a de mães de crianças com deficiência (PCDs), aparece como um problema de Campo Grande.  

Para tentar sanar esse problema, como bem acompanhou o Correio do Estado, a primeira licitação recente para compra de medicamentos aconteceu no último dia 20, prevendo cerca de R$ 6,2 milhões para compra de itens distribuídos entre as seguintes classes terapêuticas:

  • Analgésico/antitérmico – adjuvante (hemostático);
  • Antiarrítmico/Cardiovascular;
  • Antibióticos;
  • Anti-eméticos/Antialérgicos;
  • Anti-hipertensivo de emergência/Ocitócico;
  • Anti-inflamatórios e analgésicos;
  • Soluções de suporte/Reposição hidroeletrolítica;
  • Corticosteroides.

Depois disso, logo no dia seguinte, o Executivo Municipal anunciou mais uma abertura de licitação, prevendo R$1.285.851,63 para aquisição de medicamentos, com o objetivo de atender a rede municipal de saúde (Remus).

Mais R$ 13,5 milhões

Além disso, Campo Grande está prestes a empenhar o restante dos R$13.576.113,02 previstos no pregão 059, com data de abertura prevista para a última segunda-feira (08), que foi suspensa e remarcada para amanhã (16), com abertura prevista para começar a partir de 08h30 através do endereço eletrônico do portal de compras do município. 

Conforme divulgado em Diário Oficial no anúncio de abertura do pregão, o município prevê o empenho de mais R$13.576.113,02 para a mesma finalidade, com o intuito de atender todas as unidades do Remus pelo período de 12 meses. 

Neste último caso, conforme o quadro de materiais exposto no termo de referência, há um total de 25 itens previstos, como por exemplo: 

  1. Amoxicilina + Clavulanato 
  2.  Captopril 
  3. Carvedilol 
  4.  Complexo B 
  5. Ginkgo bilob
  6. Ibuprofeno 
  7. Losartana potássica
  8. Sulfato ferroso 
  9. Prednisona, entre outros

Das quantidades, medicamentos como Amoxicilina + Clavulanato, usado em tratamentos de infecções bacterianas, tem um total mínimo de 241.890 unidades a serem adquiridas, sendo necessária a compra de no mínimo 2,2 milhões de unidades de Ibuprofeno e pelo menos 5,6 milhões de "losartanas". 
**(Colaborou Laura Brasil)

 

POLÍCIA

Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável no interior do Estado

A vítima era filha do investigado, e tinha 9 anos na época do crime; a madrasta é suspeita de acobertar os abusos

15/09/2025 09h30

Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável no interior do Estado

Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável no interior do Estado FOTO: Polícia Civil

No último sábado (13), um homem de 46 anos e uma mulher de 39, foram presos em Nova Alvorada do Sul, distante aproximadamente 131 quilômetros de Campo Grande. O homem é acusado de estupro de vulnerável contra a filha de 9 anos, e a mulher é suspeita de acobertar e ser conivente com os abusos.

A prisão ocorreu pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Itaporã, e foi decretada pela Justiça após representação da Polícia Civil e parecer favorável do Ministério Público.

De acordo com as investigações, os abusos tiveram início em 2014, quando a família residia em Ponta Porã. Naquele ano, uma das filhas do investigado, então com 9 anos, foi diagnosticada com sífilis e exames também confirmaram a doença no pai e na madrasta.

Na época, a criança foi ouvida por uma psicóloga e afirmou que teria sido abusada por um vizinho desconhecido. Ela também disse que sua irmã, então com 12 anos, havia sofrido abuso pelo mesmo homem. Com base nessas declarações, o inquérito foi remetido para a Promotoria de Ponta Porã e acabou arquivado por falta de provas de autoria.

Dez anos depois, em julho deste ano, uma denúncia anônima registrada no Disque 180 trouxe novamente à tona as suspeitas, apontando o próprio pai como autor dos abusos e relatando que ele também teria feito outras vítimas. 

As filhas, hoje com 20 e 23 anos, foram contatadas pela Polícia Civil e uma delas decidiu comparecer à Delegacia e confirmou que os abusos foram praticados pelo próprio genitor ao longo de vários anos, desde a infância, e que, por medo e coação, foi obrigada a sustentar a versão falsa de que o agressor era um vizinho desconhecido.

A segunda filha foi ouvida por videoconferência e confirmou os abusos, relatando que eles começaram por volta dos 7 anos e se repetiram até aproximadamente os 11 anos de idade. A vítima demonstrou forte abalo emocional ao descrever o sofrimento vivido.

As investigações apontam ainda que outras meninas também foram vítimas, entre elas enteadas do suspeito e a própria filha da atual companheira, que tinha conhecimento dos crimes. De acordo com os relatos, a mulher não só encobria os abusos como também coagia as vítimas a permanecerem em silêncio.

Há registros de ocorrências anteriores em outras delegacias do Estado, incluindo Campo Grande e Nova Alvorada do Sul, que reforçam os indícios contra o investigado.

Diante das provas colhidas, a Justiça decretou a prisão temporária do casal. Eles foram encaminhados à Delegacia de Itaporã, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para apurar todos os fatos e identificar a totalidade das vítimas.

MEIO AMBIENTE

MPMS inicia operação de combate ao desmatamento no Brasil

A ação nacional vai de 15 a 26 de setembro e conta com a participação de 17 estados brasileiros

15/09/2025 08h45

FOTO: Clovis Porciuncula/Divulgação/Governo da Paraíba.

FOTO: Clovis Porciuncula/Divulgação/Governo da Paraíba.

Nesta segunda-feira (15), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), começou a oitava Operação Mata Atlântica em Pé, com o objetivo de combater o desmatamento ilegal em todo o país. A ação nacional conta com a participação de 17 estados brasileiros, sendo eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Os 17 estados com cobertura do bioma terão ações de fiscalização coordenadas pelos Ministérios Públicos, em parceria com outras instituições dos sistemas de proteção ambiental. As fiscalizações remotas e as incursões a campo prosseguem até 25 de setembro, quando serão contabilizados os alertas de desmatamento fiscalizados, a extensão em hectares de áreas desmatadas ilegalmente, atuadas e embargadas, assim como o somatório de multas administrativas aplicadas.

A coordenação nacional dos trabalhos é feita, conjuntamente, pela Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa) e pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). 

Em 2024, a operação identificou 19,5 mil hectares desmatados ilegalmente, o equivalente a 27 mil campos de futebol, a partir de 1.635 alertas. O trabalho resultou na aplicação de R$ 143,1 milhões em multas, o maior valor registrado no histórico da operação.

O percentual de alertas de desmatamento da Mata Atlântica efetivamente fiscalizados tem crescido significativamente ano a ano. Além disso, em 2024 houve um incremento de 9% em hectares de desmatamento ilegal monitorados pela operação, em comparação ao ano anterior, bem como um aumento de 16% no número de propriedades verificadas.

A atuação conjunta dos Ministérios Públicos e dos órgãos de fiscalização ambiental envolve o levantamento dos desmatamentos, em especial por meio do sistema Mapbiomas Alerta e do Atlas, desenvolvido pela Fundação SOS Mata Atlântica. O trabalho também abarca a identificação dos responsáveis, a verificação de eventual existência de licenças ambientais, a fiscalização presencial ou remota, a lavratura de autos de infração e de termos de embargo, além da adoção de medidas para cessação dos ilícitos e reparação dos danos ambientais e climáticos.

Para o Promotor de Justiça do Ministério Público do Paraná (MPPR) e Coordenador do Projeto Mata Atlântica em Pé da Abrampa, Alexandre Gaio, “a utilização cada vez mais frequente das tecnologias relacionadas às imagens de satélite e a ininterrupta união de esforços dos órgãos envolvidos na operação nacional têm contribuído decisivamente para a redução dos índices de desmatamento no bioma Mata Atlântica”.

Ao final das ações de fiscalização, em 26 de setembro, serão apresentados, pelos órgãos responsáveis, os resultados da edição deste ano, com transmissão online ao vivo a partir das 9h. O local de divulgação será informado previamente.

