Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Comunidade libanesa lamenta furto de busto do fundador de Campo Grande

Presente da comunidade para homenagear José Antônio Pereira, fundador do município, o furto foi visto com tristeza pela Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras em Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

08/09/2025 - 18h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Presente da colônia libanesa, o busto de José Antônio Pereira, fundador de Campo Grande, foi furtado do canteiro central da Avenida Afonso Pena, esquina com a Avenida Calógeras, o que causou tristeza por se tratar da história da Capital sul-mato-grossense.

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente da Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileiras em Mato Grosso do Sul, Munir Sayegh, lamentou o ocorrido, destacando a tristeza da comunidade libanesa, que mantém mais de 130 anos de relação com o Brasil.

“Quando você vem para um país, o que você deixa nesse país? O trabalho, a contribuição, você monta uma empresa, cria seus filhos. Mas, quando quer deixar um marco, quando quer deixar alguma coisa, ou você escreve um livro ou ergue um monumento para mostrar que naquele local estiveram pessoas vindas do longínquo Oriente”, explicou Munir, que também é diretor social da Associação das Nações Amigas (Japão, Portugal, Itália, Paraguai, Bolívia, Espanha e Líbano).

Segundo ele, muito mais que um símbolo, o busto representa o papel dos libaneses na formação de Campo Grande.

 “Estiveram nas encruzilhadas desde antes da divisão do Estado, construindo pousadas para tropeiros e abrindo comércio. Os monumentos e praças são a marca da presença desse povo no local", explicou Munir e completou:

“Então, quando uma colônia cria uma homenagem, mostrando que estamos homenageando o fundador de Campo Grande, que nos recebeu de braços abertos , queremos deixar um marco que cause no visitante a sensação de ‘puxa vida, olha isso aqui".

Munir contou ainda que, durante o City Tour, serviço que percorre os monumentos da Cidade Morena, ficou tocado pela reação dos turistas. “À medida que o ônibus seguia, a guia ia explicando cada monumento e, mesmo antes do furto, após ela explicar o que a comunidade libanesa fez, a reação dos turistas chamou atenção. Me deu uma tristeza quando eu passei e o pessoal falou: ‘Mas está tudo destruído’. Isso entristece.”

Ele também recordou a visita do embaixador do Líbano à Capital, ocasião em que foi questionado sobre o que a comunidade libanesa tinha feito para marcar sua presença.

“Tivemos que explicar que, no momento, são cinco parques que estão destruídos e que o monumento, que agora foi levado, estava vandalizado”, disse.

Crédito: Saul Schramm / Governo do Estado

Histórico do busto

Munir relembrou que, na época em que o cônsul do Líbano em Mato Grosso do Sul era Assaf Trad, a colônia organizou uma arrecadação junto aos comerciantes para confeccionar o busto.

“O que aconteceu foi que o meu pai e o tio Assaf, que eu chamo de tio por carinho, saíram arrecadando dinheiro para fazer o busto de José Antônio Pereira. Escolheram o lugar, pediram autorização da prefeitura e fizeram a inauguração, provavelmente na década de 1970, com uma placa e o busto de cobre”, relatou.

Cerca de um ano e meio após a inauguração, o monumento sofreu o primeiro ato de vandalismo, tendo a cabeça furtada.

“Diferente de hoje, naquele período o cobre não tinha utilidade, ninguém pegava para vender como está acontecendo agora, não apenas em Campo Grande”, observou Munir.

O comerciante Georges el Sayegh voltou a arrecadar recursos junto à colônia para restaurar o monumento, que foi danificado em mais de uma ocasião. No total, ele foi depredado quatro vezes desde sua inauguração até o desaparecimento definitivo, fato que chamou a atenção de quem passa pela via com frequência.

"Nós inauguramos várias praças e nenhuma hoje está inteira, todas foram destruídas. Por isso temos até receio de erguer novos monumentos de imigração em locais abertos, devido à destruição que tem ocorrido. Infelizmente, é o poder público que precisa fiscalizar a sociedade. O vandalismo é tão grande que as pessoas sequer respeitam”, lamentou Munir e concluiu:

"A história é essa. Algo que a colônia faz para preservar a cultura acaba sendo depredado constantemente, e não conseguimos controlar isso. Um país sem história é um país sem cultura; ele é fadado a deixar de existir".

A reportagem entrou em contato com a Fundação Municipal de Cultura (Fundac), que, por meio de nota, informou ter tomado conhecimento do furto e registrado ocorrência, adotando todos os procedimentos legais.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Prefeitura de Costa Rica investe quase meio milhão em nova frota para a Saúde

Iniciativa é realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

08/09/2025 17h29

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Prefeitura de Costa Rica, sob a gestão do prefeito Delegado Cleverson (PP), anunciou um investimento de quase R$ 500 mil na aquisição de três novos veículos para a Secretaria de Saúde. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, visa agilizar o atendimento aos pacientes e reforçar a infraestrutura de saúde do município, que já se destaca como um dos que mais realizam cirurgias no estado.

Em um anúncio feito ao lado de representantes do legislativo e do secretariado, o prefeito Delegado Cleverson destacou que os investimentos no setor são contínuos e essenciais para a qualidade de vida da população. “Os investimentos na saúde não param. [São] quase meio milhão de reais na aquisição de novos veículos, em parceria com o Governo do Estado [e] parceria também com a Assembleia Legislativa”, declarou o prefeito.

Parte do recurso para a compra da nova frota foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil do deputado estadual Júnior Mochi (MDB), indicada pelo vereador Ailton Amorim (MDB). O valor restante foi complementado com recursos próprios do município, demonstrando um esforço conjunto entre os poderes para atender às demandas da comunidade.

"Nós pudemos complementar com recurso do município e adquirir três novos veículos para agilizarmos o atendimento aos pacientes do município de Costa Rica", explicou Cleverson.

Fila Zero

O prefeito aproveitou a ocasião para ressaltar o desempenho positivo da saúde municipal no cenário estadual, reforçando que os novos veículos são parte de uma estratégia maior para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento.

"Costa Rica é destaque hoje no Estado, terceiro município que mais faz cirurgias. Estamos buscando zerar todas as filas. É esse o atendimento que a população de Costa Rica merece", afirmou Cleverson, parabenizando o secretário de saúde Daniel Rayckson Lemos Santos e toda a sua equipe pelo trabalho que vem sendo desenvolvido.

“A aquisição dos veículos é um passo fundamental para garantir o transporte seguro e eficiente de pacientes, consolidando o compromisso da gestão com a meta de zerar as filas de espera por procedimentos médicos", ressaltou.

LGBTQIAPN+

Wanessa Camargo é contratada por R$150 mil para Parada da Diversidade em Campo Grande

O evento chega à sua 22ª edição e acontece neste sábado na Capital

08/09/2025 16h30

Compartilhar
Wanessa Camargo é atração na Parada da Diversidade em Campo Grande

Wanessa Camargo é atração na Parada da Diversidade em Campo Grande Divulgação

Continue Lendo...

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul desembolsou uma quantia de R$150 mil para a contratação da artista Wanessa Camargo como atração principal da 22ª Parada da Cidadania e Orgulho LGBTQIAPN+ de Campo Grande. 

O evento é promovido pela Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS) e ocorre neste sábado (13) a partir das 13 horas na Praça do Rádio Clube. 

A confirmação da contratação de Wanessa foi divulgada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (8). De acordo com o documento, a artista fará um show de uma hora e meia a partir das 21h. 

A Parada é a maior festa da diversidade do Estado e conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+, da Secretaria de Estado da Cidadania, de Estado de Turismo, Esporte e Cidadania e pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. 

Também apoiam o movimento a vereadora Luiza Ribeiro, a deputada Camila Jara e a senadora Soraya Thronicke. 

"A Parada é muito mais que festa, é resistência, visibilidade e afirmação de que a nossa cidade precisa ser para todes", escreveu Luiza Ribeiro nas redes sociais. 

Wanessa Camargo é cantora e compositora, dona de singles antigos como "Amor, Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". Mais recente, ela lançou "Lábios de Navalha" e "Sozinha". 

Em sua apresentação na Parada, a artista deve trazer um repertório misturando os clássicos de sua carreira e suas novas produções, com um clima energizante que combina com a festividade. 

Violência

Em 2024, foram registradas 7 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+ em Mato Grosso do Sul. No Brasil, 291 pessoas da comunidade morreram no ano passado, 34 a mais que em 2023, quando foram 257 casos, segundo a pesquisa do Observatório do GGB (Grupo Gay da Bahia). 

As vítimas eram gays (165), travestis e mulheres transgêneros (96) lésbicas (1), bissexuais (7), homens trans (6). Conforme o estudo, outras 6 pessoas declaradas heterossexuais foram incluídas por terem sido confundidas com integrantes da comunidade ou por tentarem defender vítimas.

"Em um Estado onde os casos de LGBTfobia crescem a passos alarmantes, é urgente ocupar as ruas com orgulho, coragem e amor. Vamos mostrar que Campo Grande resiste, existe e celebra todas as formas de ser e viver!", escreve a organização do evento. 

Casamentos

O Boletim de Registro Civil divulgado no mês de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o número de casamentos entre parceiros do mesmo sexo aumentou 18,6% entre 2022 e 2023 em Mato Grosso do Sul. 

Em 2023, foi registrado o maior número de registros de casamentos entre pessoas do mesmo sexo já registrado no estado, com 172 registros. O recorde era do ano de 2018, com 166 registros. 

Foram registrados no estado, em 2023, 63 casamentos entre homens. Já nas uniões entre mulheres, o número cresce para 109 casamentos. 

Em âmbito nacional, no ano em questão, houve 7 mil registros de casamento civil entre mulheres, um crescimento de 5,9% em relação a 2022, o que representa o maior aumento já registrado no IBGE em uniões homoafetivas, iniciado em 2013. 

Sobre os dados de união entre homens, foram 4.175 casamentos, uma queda de 4,9% com relação ao ano de 2022. 

Os números não dizem respeito a casos de união estável, somente aos números dos registros em cartório. 

Desde 2013, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo foi, praticamente multiplicado por três.

Em 2013, no início das apurações desta categoria, foram contabilizados 3.7 mil casamentos homoafetivos. Em 2023, o número total foi de 11,2 mil. 

O casamento entre mulheres representou 62,7% do total dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Desde o início das contagens, o número de uniões entre mulheres é maior do que entre homens. 

O ano de início da série do IBGE, 2013, é o mesmo ano em que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou a Resolução 175, onde os cartórios são proibidos de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo em casamentos. 

A decisão do CNJ veio juntamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) onde as uniões homoafetivas são igualadas às heteroafetivas. Até então, os cartórios precisavam de autorização judicial para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos
ASSISTA

/ 1 dia

Políticos entram em confusão com policiais durante Grito dos Excluídos

5

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul
Previsão do tempo

/ 15 horas

Confira a previsão do tempo para hoje (8) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 4 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 6 dias

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 29/08/2025

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?