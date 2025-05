Concessionária começa melhorias em rodovias um ano e meio após assumir pedágio

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Cerca de um ano e meio após começar a cobrar pedágio em rodovias no interior do Estado, a responsável por assumir a concessão da MS-112 e trechos integrados da BR-158 e BR-436, Grupo Way Brasil, dá início às obras de instalação de terceiras faixas prevista no contrato assinado em março de 2023.

Como previsto no chamado Programa de Exploração Rodoviária (PER), as novas obras na região leste de MS preveem também recuperação de pavimento.

Agora, conforme repassado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agems), as instalações de terceiras faixas começam junto da construção de três novos dispositivos de retorno e dois de acessos.

Dessas chamadas "terceiras faixas", a BR-158 que é também um dos trechos de maior fluxo deve ter uma extensão de pouco mais de 14 quilômetros e meio (14,6 km no total).

Concessão e pedágio

Em março de 2023 o Grupo Way Brasil assinava o segundo pacote em contrato de concessão da MS-112 e trechos das rodovias federais BRs 158 e 436, como acompanhou o Correio do Estado, ficando encarregado da administração de 412,8 quilômetros de estradas sul-mato-grossenses.

Toda essa malha administrada em Mato Grosso do Sul passa pelos seguintes municípios:

Aparecida do Taboado,

Cassilândia,

Inocência,

Paranaíba,

Selvíria e

Três Lagoas

Nesse trecho que marca agora nova fase na concessão, os pedágios passaram a ser cobrados - nas cinco praças instaladas nas rodovias MS-112 e BR-158 - em 11 de fevereiro do ano passado.

Nesse intervalo de um ano já houve ajuste no preço das tarifas cobradas nas praças localizadas nos seguintes trechos:

BR-158

Praça Paranaíba (km 78+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 118+100)

Praça Aparecida do Taboado (km 174)

MS-112

Praça Cassilândia (km 193+300)

Praça Selvíria (km 64+200)

Com os reajustes sofridos, seguem abaixo os seguintes preços praticados a partir de 09 de abril de 2025:

Demais ações

Como abordado recentemente pela Agência, a concessão traz dois novos dispositivos de retorno para a BR-436, que ganha a construção de uma via marginal de 670 metros ligando os condomínios Anduraluá I e II até o entroncamento da BR-436 com a Avenida Presidente Vargas, trazendo impacto para o município de Aparecida do Taboado.

Conforme o Governo do Estado, nos anos anteriores outras ações avançaram o desenvolvimento nas rodovias da região leste, como instalação de monitoramentos com sistema inteligente, bases operacionais modernizadas, entre outros.

Cabe citar, por exemplo, a reforma estrutural da base da Polícia Rodoviária Federal, além da construção da nova sede da Polícia Militar Rodoviária Estadual e a revitalização da Secretaria Estadual de Fazenda.

