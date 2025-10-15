Sem disputa, conclusão de presídio feminino custará R$ 21 milhões

CONCURSO POLICIA CIVIL

Além de edital de convocação para TAF e exames de saúde divulgados hoje, candidatos deverão fazer recadastramento para Prova de Título

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados Foto / Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

No Diário Oficial desta quarta-feira, foi divulgada a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Entre corrida de 12 minutos, flexões e abdominais, teste está marcado para os dias 22 e 23 de novembro, e serão realizados em Campo Grande. Datas específica e horário será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação de Aptidão Física, disponível no site www.avalia.org.br

Entre as exigências de como ir no dia, está uso de vestimenta apropriada à prática de atividade física, como:

Tênis, com ou sem meia;

Uso de hort ou calça de malha;

E camiseta.

Além das roupas, é necessário também levar documento de identificação com foto original, atestado médico original específico disponibilizado o modelo ao fim do edital.

Fases do Concurso

Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial de hoje, a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).

Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos.

Para enviar os documentos é necessário entrar no site https://fip.pc.ms.gov.br e preencher as informações solicitadas. Agora, com a necessidade do novo cadastro, para acessá-lo deve-se escolher a opção “Primeiro Cadastro”.

Em seguida, o candidato deve inserir o CPF, e então, o sistema encaminhará um link para o e-mail cadastrado à época da inscrição do concurso, para gerar a nova senha. Ao concluir essa etapa será automaticamente encaminhado para a página inicial.

Para preencher as informações, na tela inicial do FIP o candidato deve ler atentamente as instruções descritas e será necessário na tela seguinte, em “Dados Pessoais”, carregar uma foto com:

Tamanho máximo de 1MB (megabyte);

Boa iluminação;

Fundo branco;

Sem boné;

Sem óculos escuros, ou de grau;

Sem vestimentas que cubram o rosto;

Nas páginas seguintes, o candidato continuará atualizando seus dados pessoais, com as informações solicitadas no questionário e deve salvar o FIP. É necessário ainda, assinar e rubricar o documento para entregá-lo na fase da entrevista.

O prazo para envio dos documentos referentes à Prova De Títulos no site da FIP, iniciou-se hoje e vai até o dia 22 de outubro às 23h59min.

Caso o candidato não lembre o e-mail inserido no momento da inscrição, é necessário entrar em contato com o Instituto Avalia, no e-mail: [email protected]. Se houver dúvidas ou não receber o e-mail para a criação da nova senha em até uma hora, é necessário entrar em contato com o suporte FIP, por meio do e-mail: [email protected].

O texto solicita que no corpo do e-mail seja indicado uma descrição sucinta da dúvida, junto com os seguintes dados do candidato:

Nome;

Telefone com DDD;

CPF;

RG;

Número de inscrição;

E e-mail (utilizado na inscrição do concurso).

Segundo o edital, esses e-mails só serão respondidos ano que vem, a partir do dia 11 até dia 20 de fevereiro, das 8h às 18h, e no dia 21 de fevereiro até às 12h.

Exames de Saúde

Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.

Nele serão observados características psicológicas que envolvem:

Capacidades Cognitivas;

Fatores de Personalidade;

Características Emocionais e Comportamentais;

E Competências Relacionadas ao Desempenho.

O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.

Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva;

Prova de Títulos;

Avaliação Psicológica;

Avaliação Médico-Odontológica;

Avaliação de Aptidão Física;

Investigação Social;

Curso de formação (para aprovados).

Todos os editais de convocação estão disponíveis no Diário Oficial de hoje. Confira aqui.

