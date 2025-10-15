Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

GAMELEIRA

Sem disputa, conclusão de presídio feminino custará R$ 21 milhões

Obra prevê construção de 407 novas vagas para mulheres; previsão de entrega é até 2027

Naiara Camargo

Naiara Camargo

15/10/2025 - 10h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Obra de conclusão no presídio público feminino da Gameleira custará R$ 21.129.541,49 aos cofres públicos.

O investimento é oriundo do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) através do governo federal e Fundo Penitenciário Estadual (Funpes) através do governo estadual.

A obra prevê a finalização e construção de 407 novas vagas para mulheres no presídio público feminino da Gameleira, localizado na MS-455, zona rural de Campo Grande. A previsão de entrega é até 2027.

A empresa vencedora da licitação é a Engetal Engenharia e Construções LTDA, que ganhou o certame sem disputa.

O aviso de homologação de licitação foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS) desta quarta-feira (15). Confira:

GAMELEIRA

Penitenciária estadual masculina e feminina da Gameleira está localizada na MS-455, zona rural de Campo Grande. Foi inaugurada em 26 de novembro de 2019.

Sua área total é de 18,1 mil m² e mais de 5,7 mil m² de área construída. É composta por 101 celas coletivas e individuais (isolamento), salas de aula, setores administrativos e de assistência psicossocial, ala de saúde, áreas de visita, entre outros espaços.

Também possui 78 celas divididas em três pavilhões; um pavilhão com 11 celas da saúde e 12 celas disciplinares.

O investimento, na época, foi de R$ 18,9 milhões, sendo R$ 14,5 milhões oriundos do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e R$ 4,3 milhões do governo de MS.

A unidade prisional pertence ao Governo de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

CONCURSO POLICIA CIVIL

Sejusp convoca candidatos do Concurso da Polícia Civil para TAF

Além de edital de convocação para TAF e exames de saúde divulgados hoje, candidatos deverão fazer recadastramento para Prova de Título

15/10/2025 12h20

Compartilhar
Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados Foto / Paulo Ribas / Arquivo Correio do Estado

Continue Lendo...

No Diário Oficial desta quarta-feira, foi divulgada a convocação dos candidatos aprovados na Prova Objetiva do Concurso Público da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, para o Teste de Aptidão Física (TAF).

Entre corrida de 12 minutos, flexões e abdominais, teste está marcado para os dias 22 e 23 de novembro, e serão realizados em Campo Grande. Datas específica e horário será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação de Aptidão Física, disponível no site www.avalia.org.br

Entre as exigências de como ir no dia, está uso de vestimenta apropriada à prática de atividade física, como:

  • Tênis, com ou sem meia;
  • Uso de hort ou calça de malha;
  • E camiseta.

Além das roupas, é necessário também levar documento de identificação com foto original, atestado médico original específico disponibilizado o modelo ao fim do edital.

Fases do Concurso

Além dessa convocação, foi divulgada também no Diário Oficial de hoje, a necessidade dos candidatos que seguirão para a próxima fase de solicitar uma nova senha para acessar o Formulário de Informações Pessoais (FIP).

Os aprovados na Prova Escrita Objetiva realizada em 14 de setembro deste ano, deverão seguir com o recadastramento para prosseguir na fase da Prova de Títulos.

Para enviar os documentos é necessário entrar no site https://fip.pc.ms.gov.br e preencher as informações solicitadas. Agora, com a necessidade do novo cadastro, para acessá-lo deve-se escolher a opção “Primeiro Cadastro”. 

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Em seguida, o candidato deve inserir o CPF, e então, o sistema encaminhará um link para o e-mail cadastrado à época da inscrição do concurso, para gerar a nova senha. Ao concluir essa etapa será automaticamente encaminhado para a página inicial.

Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Para preencher as informações, na tela inicial do FIP o candidato deve ler atentamente as instruções descritas e será necessário na tela seguinte, em “Dados Pessoais”, carregar uma foto com:

  • Tamanho máximo de 1MB (megabyte);
  • Boa iluminação;
  • Fundo branco;
  • Sem boné;
  • Sem óculos escuros, ou de grau;
  • Sem vestimentas que cubram o rosto;
Editas de convocação para Teste de Aptidão Física e exames de saúde são divulgados

Nas páginas seguintes, o candidato continuará atualizando seus dados pessoais, com as informações solicitadas no questionário e deve salvar o FIP. É necessário ainda, assinar e rubricar o documento para entregá-lo na fase da entrevista.

O prazo para envio dos documentos referentes à Prova De Títulos no site da FIP, iniciou-se hoje e vai até o dia 22 de outubro às 23h59min.

Caso o candidato não lembre o e-mail inserido no momento da inscrição, é necessário entrar em contato com o Instituto Avalia, no e-mail: [email protected]. Se houver dúvidas ou não receber o e-mail para a criação da nova senha em até uma hora, é necessário entrar em contato com o suporte FIP, por meio do e-mail: [email protected].

O texto solicita que no corpo do e-mail seja indicado uma descrição sucinta da dúvida, junto com os seguintes dados do candidato:

  • Nome;
  • Telefone com DDD;
  • CPF;
  • RG;
  • Número de inscrição;
  • E e-mail (utilizado na inscrição do concurso).

Segundo o edital, esses e-mails só serão respondidos ano que vem, a partir do dia 11 até dia 20 de fevereiro, das 8h às 18h, e no dia 21 de fevereiro até às 12h.

Exames de Saúde

Ainda neste mês de outubro, será realizada no próximo domingo, em 26 de outubro, a Avaliação Psicológica. No período matutino, os portões se abrirão às 07h e fechará às 08h. A fase de caráter obrigatório e eliminatório iniciará a aplicação do exame 15 após o fechamento do portão de acesso, seguindo o horário de Mato Grosso do Sul.

Nele serão observados características psicológicas que envolvem:

  • Capacidades Cognitivas;
  • Fatores de Personalidade;
  • Características Emocionais e Comportamentais;
  • E Competências Relacionadas ao Desempenho.

O teste de Avaliação Médico-Odontológica, também de caráter obrigatório e eliminatório, será realizado entre os dias 12 e 14 de novembro. Datas específica e horário de cada candidato, será possível verificar individualmente no Cartão de Convocação do Canditato para a Avaliação Médico-Odontológica, disponível no site www.avalia.org.br.

Para a segunda fase e última etapa do processo, apenas para aqueles que forem aprovados, o Curso de Formação será de 20 de janeiro a 15 de maio do ano que vem. O ingresso na corporação acontecerá a partir de 25 de maio de 2026.

O concurso é composto pelas seguintes etapas:

Prova Escrita Objetiva;
Prova de Títulos;
Avaliação Psicológica;
Avaliação Médico-Odontológica;
Avaliação de Aptidão Física;
Investigação Social;
Curso de formação (para aprovados).

Todos os editais de convocação estão disponíveis no Diário Oficial de hoje. Confira aqui.

Assine o Correio do Estado

BLOQUEIO TOTAL

Carreta tomba e bloqueia BR-262 próximo a Terenos

De acordo com a PRF, ainda não há previsão de liberação da via

15/10/2025 11h30

Compartilhar
Carreta tombada interditou os dois lados da via

Carreta tombada interditou os dois lados da via Divulgação/PRF

Continue Lendo...

BR-262 está totalmente interditada, na manhã desta quarta-feira (15), no KM-412, próximo a Terenos, a cerca de 45 quilômetros de Campo Grande.

Uma carreta, que transportava cimento, tombou e está atravessada na pista desde 8h15min. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves.

Ainda não há previsão de liberação dos dois sentidos da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local sinalizando a via.

Confira nota da PRF divulgada à imprensa:

"A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um sinistro, na manhã desta quarta-feira (15), em Terenos (MS). No km 412 da BR-262, um caminhão que transportava cimento tombou sobre a pista. Um dos ocupantes saiu ileso e o outro teve lesões leves. O local está totalmente interditado desde às 8h15, sem previsão para liberação. A PRF está no local."

O tombamento de carreta é um acidente grave, geralmente causado por excesso de velocidade em curvas, má distribuição da carga ou falha mecânica.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)

3

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago
RIO PARDO

/ 2 dias

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

4

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 23 horas

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

5

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais
GESTÃO PÚBLICA

/ 2 dias

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?