Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Presídio de Trânsito opera com 254% acima da capacidade permitida

PTran tem capacidade para receber 176 detentos, mas abriga 624 presidiários

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/09/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
De acordo com inspeção realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTran) tem capacidade para receber 176 detentos, mas abriga 624 presidiários atualmente. No primeiro pavilhão há 276 internos e

De acordo com inspeção realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTran) tem capacidade para receber 176 detentos, mas abriga 624 presidiários atualmente. No primeiro pavilhão há 276 internos e - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

De acordo com inspeção realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Presídio de Trânsito de Campo Grande (PTran) tem capacidade para receber 176 detentos, mas abriga 624 presidiários atualmente.

No primeiro pavilhão há 276 internos e no segundo 348. Ou seja, o número de custodiados é 254% maior do que o local pode abrigar.

No local, 127 internos realizam atividades de trabalho, como artesanato, costura de bolas, auxílio administrativo, distribuição de alimentos, serviços de eletricista, limpeza e serviços gerais.

O PTran, coordenado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), é uma unidade prisional responsável por receber, avaliar e realizar a triagem de detentos recém-capturados ou presos provisórios, provenientes de delegacias, que posteriormente são encaminhados para outras unidades prisionais, conforme decisão judicial.

De acordo com a Agepen, a superlotação em prisões é um problema recorrente em todo o País.

Em Mato Grosso do Sul, a situação é alarmante devido ao alto índice de prisões decorrentes do tráfico de drogas, pela posição geográfica do Estado, que faz fronteira com dois países produtores de entorpecentes e divisa com cinco estados brasileiros.

A Agepen possui obras de construção, ampliação e reforma de presídios para combater a superlotação. Confira:

  • CAMPO GRANDE (PTran): 136 novas vagas previstas no Presídio de Trânsito de Campo Grande. O certame está em fase de adequação de documentação. O investimento previsto é de R$ 10 milhões.
  • CAMPO GRANDE (Gameleira): construção de três presídios masculinos, de baixa complexidade, com 408 vagas cada
  • CAMPO GRANDE (Gameleira): finalização da construção de um presídio feminino, com 407 vagas
  • DOIS IRMÃOS DO BURITI: obra na penitenciária já está em andamento com 186 novas vagas. O investimento é de R$ 13 milhões
  • PONTA PORÃ: construção de um presídio masculino, de baixa complexidade, com 408 vagas cada

* Cada obra deve custar R$ 15 milhões. O investimento é oriundo do Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) e Funpes (Fundo Penitenciário Estadual) – governo do Estado e governo Federal. Serão licitados em 2025, com previsão de entrega em 2027. Todas as obras serão executadas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).

“O enfrentamento à superlotação é feito, ainda, a partir de ações de ressocialização que contribuem para a não reincidência no crime, bem como refletem na remição da pena e consequente redução no volume de presos. Mato Grosso do Sul está entre os estados brasileiros com os maiores índices de presos trabalhando, superando em 10% a média nacional, além disso está entre os 10 estados brasileiros que mais promovem e inserem detentos em atividades educacionais”, acrescentou a Agepen, por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

INSPEÇÃO

Projeto Lupa (Legalidade, União, Parceria e Atenção), coordenado pelo MPMS, inspecionou, nesta terça-feira (23), o Ptran em diversas áreas: pavilhões, celas, áreas comuns, setores de saúde e área de trabalho dos internos.

Em visitas realizadas as unidades prisionais do Estado, o projeto avalia as condições estruturais, a qualidade da assistência prestada e o respeito aos direitos humanos. Em seguida, faz recomendações relacionadas no que o local pode melhorar e registra as boas práticas identificadas durante as visitas.

De acordo com a coordenadora da Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e Promotora de Justiça, Jiskia Sandri Trentin, de forma geral, o presídio está indo bem.

“De forma geral, o presídio está sendo bem gerido. Algumas questões ainda falham por conta dessa característica. Por exemplo, não há escola, o que normalmente existe nas outras unidades prisionais”, pontuou.

O Presídio de Trânsito está localizado na rua da Conquista, Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Processo seletivo

Governo de MS divulga resultado e classificação final para bombeiro temporário

Resultado de recursos de aptos e inaptos foi publicado no Diário Oficial

26/09/2025 12h10

Compartilhar
Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024 Foto: Governo de MS

Continue Lendo...

Governo de Mato Grosso do Sul divulgou resultado e classificação final do Teste de Aptidão Física do Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

Confira a lista completa de recursos aptos, inaptos, ausentes e a classificação geral, neste site, entre as páginas 150 e 186, do Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).

O Governo de MS está contratando bombeiros temporários para compor o Quadro de Praças Temporários do Bombeiro Militar (QPTBM).

O período de inscrições foi de 30 de maio a 1 de julho. O TAF foi realizado entre 14 de julho e 25 julho.

O salário é de R$ 3.815,88. O militar poderá permanecer na corporação por até 7 anos, sendo que o contrato deve ser prorrogado de 1 em 1 ano, sucessivamente.

As fases do processo seletivo foram:

  • Investigação Social
  • Avaliação Curricular
  • Teste de Aptidão Física (TAF)

O Processo Seletivo Simplificado está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) e pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (CBMMS), conduzido pela Coordenadoria de Processos Seletivos.

REQUISITOS

Os requisitos para participar do concurso são:

  • ter entre 18 e 40 anos
  • ter escolaridade de nível médio completo, ou seja, apresentar diploma ou certificado de conclusão do Ensino Médio
  • ser brasileiro, nato ou naturalizado
  • estar quite com as obrigações eleitorais
  • estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino
  • não possuir antecedentes de caráter policial ou criminal
  • não estar cumprindo pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos pela prática de crime comum ou militar
  • não ter tatuagens no corpo que tenham ligação com gangues, organizações criminosas ou de estímulo à violência e ao uso de drogas

MUNICÍPIOS

Veja os municípios contemplados e a respectiva quantidade de vagas disponíveis em cada um:

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

Formatura de 168 novos soldados do CBMMS em novembro de 2024

PERÍCIA

Corpos de três vítimas de queda de avião no Pantanal serão trazidos para Campo Grande

Ao todo, foram quatro mortos, mas o corpo do arquiteto Kongjian Yu só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil

26/09/2025 12h00

Compartilhar
Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo

Kongjian Yu, Rubens Crispim Júnior, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Marcelo Pereira de Barros morreram no acidente aéreo FOTO: Reprodução

Continue Lendo...

Na manhã desta sexta-feira (26), os corpos de três vítimas do acidente aéreo que matou quatro pessoas carbonizadas no Pantanal de Mato Grosso do Sul foram transferidos do Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), em Campo Grande. A quarta vítima foi o arquiteto chinês Kongjian Yu, mas em respeito a tradição chinesa, o corpo dele só será periciado com a presença da família que virá ao Brasil.

Além disso, os destroços da aeronave que caiu na Fazenda Barra Mansa, onde foram filmadas as duas versões da novela Pantanal, já foram retirados do local do acidente, após os trabalhos realizados pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, e pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que investiga o caso.

De acordo com as informações, foi necessária a transferência para a Capital para a realização de exames complementares. A identificação será feita por meio de exame de DNA, que depende da chegada dos familiares para coleta de material genético, tendo em vista que os corpos foram carbonizados.

Na quarta-feira (25), o filho do piloto esteve em Aquidauana para fornecer amostras de DNA, que serão comparadas com o material coletado do corpo da vítima. O exame de necropsia já foi realizado em três dos corpos.

VÍTIMAS

Ainda na noite de terça-feira (23), quando ocorreu o acidente, a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), confirmou as identidades das vítimas, sendo elas:

  • Marcelo Pereira de Barros (piloto e proprietário da aeronave);
  • Kongjian Yu;
  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz;
  • Rubens Crispim Jr.

CAIXA PRETA

O avião era um Cessna 175, fabricado em 1958, modelo que não dispõe de caixa preta, o que segundo a delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil (Dracco), dificulta a investigação sobre as causas do acidente.

Normalmente, "caixa preta" do avião, é um conjunto de dois gravadores que registam dados técnicos do voo (FDR) e a conversa na cabine de comando (CVR),  informações que costumam ser primordiais para entender o que ocorreu nos momentos que antecederam a queda.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Concurso da Polícia Civil publica 84% dos candidatos como 'reprovados e ausentes'

2

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 288, quarta-feira (24/09): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

4

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal extração 06003-8, quarta-feira (24/09): veja o rateio

5

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"
CPMI DO INSS

/ 20 horas

Senadora de MS é flagrada trocando informações com advogado do "Careca do INSS"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 13 horas

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois