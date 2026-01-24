Concurso da UFGD oferece salários de até R$ 13,2 mil para professores universitários

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Com 27 vagas e remuneração inicial que pode chegar a R$ 13.288,85, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) está com inscrições abertas para concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira do magistério superior. As inscrições seguem até 19 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet.

Os salários variam de R$ 3.399,47 a R$ 13.288,85, conforme a titulação exigida e o regime de trabalho, de 20 ou 40 horas semanais. Além da remuneração base, os docentes terão direito a auxílio-alimentação, no valor de R$ 587,50 para jornada de 20 horas e R$ 1.175,00 para 40 horas.

As oportunidades abrangem áreas como Administração, Agronomia, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Gestão Ambiental, História, Letras, Engenharia de Alimentos, Pedagogia e Medicina, entre outras especificadas no edital.

Do total de vagas ofertadas, 25% são destinadas a candidatos negros (pretos ou pardos), 3% a indígenas e 2% a quilombolas, independentemente da área. Também há reserva para pessoas com deficiência. Ao todo, sete vagas são destinadas a candidatos negros, uma a indígenas, uma a quilombolas e duas a pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 200, com pagamento permitido até o último dia do período de inscrições, em qualquer agência bancária, dentro do horário de expediente bancário.

O processo seletivo será composto por prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. O edital de convocação para o sorteio de pontos e para a prova escrita será publicado em 26 de março. O sorteio está marcado para 28 de março, e a prova escrita ocorrerá em 29 de março, um domingo.

A prova didática será realizada nos dias 25 e 26 de abril, conforme edital específico dessa etapa. O procedimento de heteroidentificação está previsto para 12 de maio, enquanto o envio dos títulos ocorrerá entre 19 e 21 de maio. O resultado preliminar será divulgado em 1º de junho, e o resultado final, após recursos, em 3 de junho. Todas as informaçõessobre o edital podem ser conferidas aqui!

