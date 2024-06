Concurso do Imasul tem mais de 1 800 candidatos ausentes

Neste último domingo (9), foram aplicadas as provas escritas objetivas do concurso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) em Campo Grande, com mais de 6 mil inscritos, cerca de 1830 candidatos não compareceram ao local de prova.

Pela manhã, foram aplicadas as provas para os concorrentes aos cargos de Técnico Ambiental, Técnico em Serviços Ambientais e Guarda-parque, com exigência de habilitação em nível médio e técnico. As provas tiveram início às 7h45. De acordo com informações do Instituto Avalia, nesta etapa, dos 3 332 inscritos, 2 413 candidatos compareceram, uma abstenção de 38%.

Já na parte da tarde, foi a vez dos candidatos aos cargos de Analista Ambiental e Fiscal Ambiente, com habilitação em 21 áreas de nível superior. O Instituto informou que 3.251 pessoas compareceram, com uma ausência de 28%, dos 4.167 inscritos.



Os gabaritos oficiais foram publicados nesta segunda-feira (10), junto com o período de recursos. O edital informa que os candidatos poderão realizar os recursos no período compreendido entre o dia 10 de junho e as 23 horas e 59 minutos do dia 11 de junho de 2024, de acordo com o horário oficial de Mato Grosso do Sul, por meio do site do Instituto Avalia.

Por fim, os resultados preliminares devem sair dia 25, também em junho, e o definitivo dia 2 de julho, junto com a convocação para a prova de títulos. O resultado final do concurso está marcado para acontecer dia 30 de julho.

Concurso

Após 18 anos sem ser realizado, o concurso do Imasul teve em 2024, 99 vagas, distribuídas em nível superior para fiscais e analistas ambientais com o salário inicial de R$ 7.501,48, já o nível médio, o piso salarial varia. Para técnicos em serviços ambientais é de R$ 2.886,32. Por fim, guarda-parques e técnicos ambientais receberão R$ 3.693,50.

Nos cargos mais disputados para nível superior estão: Direito com mais de 800 candidatos por vaga e Administração com 448 por vaga. As cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas serão contempladas com as vagas oferecidas.

Os candidatos devem ser graduados em um desses cursos superiores: Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Química, Florestal, Civil, Elétrica, Agronômica, Agrimensura e Cartográfica; Medicina Veterinária, Geologia, Zootecnia, Biologia, Química, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistema, Geografia, Direito, Pedagogia, Turismo e Assistência Social.