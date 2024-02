Concurso Professor Reme 2024: 24 mil inscritos farão as provas neste domingo

Aproximadamente 24,5 mil inscritos farão as provas do Concurso Público para professor da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande.

O exame será aplicado nos períodos matutino e vespertino, neste domingo (4), na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Uniderp e em três escolas estaduais. As provas serão realizadas exclusivamente no município de Campo Grande.

De manhã, o portão abrirá às 7h, fechará às 8h e a prova começará às 8h15min. A tarde, o portão abrirá às 13h30min, fechará às 14h30min e o exame começará às 14h45min.

Irão fazer a prova objetiva e de redação, no período matutino, os profissionais que concorrem aos cargos de professor – educação infantil; professor – arte (educ infantil ao ensino fundamental); professor – educação física (educ infantil ao ensino fundamental); professor – língua inglesa (anos finais do ensino fundamental); professor – matemática (anos finais do ensino fundamental); professor – geografia (anos finais do ensino fundamental); professor – história (anos finais do ensino fundamental) e professor – ciências (anos finais do ensino fundamental).

Irão fazer a prova objetiva e de redação, no período vespertino, os profissionais que concorrem aos cargos de professor – anos iniciais do ensino fundamental tarde e professor – língua portuguesa (anos finais do ensino fundamental).

É recomendável que o candidato chegue com uma hora de antecedência aos locais de prova, portando:

documento oficial com foto

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente

cartão de informação do candidato, disponível neste site

A prova objetiva será composta por 60 questões objetivas com cinco alternativas cada uma. A redação é de caráter eliminatório e classificatório, com pontuação máxima de 100 pontos. A prova de títulos é de caráter classificatório para todos os cargos.

Algumas instituições de ensino ofereceram cursinhos/aulões preparatórios para o concurso, como Morenão, Mandetta Easy, Estratégia Concursos, Polígono Cursos, Instituto Empodera, Aprova Concursos, Focus Concursos e até mesmo o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP). Confira o conteúdo das provas aqui .

Veja neste site o seu local de prova. O candidato somente poderá realizar as provas no período em que está disposto. É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar o local e o período de realização da prova objetiva e redação para o cargo que está inscrito e deferido.

CONCURSO

São 323 vagas em 10 cargos para nível superior. Das 323 vagas, 82 são para professor de Educação Infantil; 120 para professor de anos iniciais do Ensino Fundamental; 84 para professor de Artes; 10 para professor de Educação Física; 5 para professor de Língua Inglesa; 5 para professor de Língua Portuguesa, 5 para professor de Matemática, 4 para professor de Geografia; 4 para professor de História e 4 para professor de Ciências.

As vagas são para ampla concorrência, pessoas com deficiência (PcD), negros e indígenas. Em média, a concorrência é de 75 candidatos por vaga. Porém, vale considerar que o processo seletivo tem cotas específicas, com isso, o número de vagas alterna.

O salário é de R$ 3.671,07 e a carga horária é de 20 horas semanais.

O período de inscrições foi de 11 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024. A prova será em 4 de fevereiro. O local do exame foi divulgado em 26 de janeiro.

O resultado da prova objetiva será divulgado em 1º de março e a redação em 26 de março. O resultado final e classificação serão divulgados em 30 de abril de 2024. A expectativa é que os professores estejam na sala de aula trabalhando em maio.