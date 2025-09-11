Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

TEMPO SECO

Condições climáticas em MS ligam o alerta para incêndios florestais

Altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar e falta de chuvas significativas são tendências no estado nesta época do ano

João Pedro Flores

11/09/2025 - 18h07
Mato Grosso do Sul atravessa um período crítico caracterizado pela combinação de estiagem prolongada, temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar. Esse cenário tem intensificado de forma significativa o risco de ocorrência e propagação de incêndios florestais em diferentes regiões do estado. 

A atuação de um sistema de alta pressão atmosférica é a causa para estas condições, de acordo com análise técnica elaborada pelo entro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

Em Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as condições críticas persistem há pelo menos 13 dias consecutivos, com temperaturas acima de 30°C e umidade relativa inferior a 30%. Essa combinação forma o chamado “triângulo do fogo”, em que calor e ar seco criam ambiente altamente favorável à ignição e rápida propagação das chamas.

As temperaturas máximas superaram os 38°C em diversas localidades, enquanto a umidade relativa do ar caiu para índices entre 8% e 15% em municípios como Amambai, Ponta Porã, Três Lagoas e Bataguassu.

Ainda de acordo com a análise técnica, os próximos dias permanecem com índices de perigo de fogo em nível extremo, situação que representa alta probabilidade de incêndios de difícil controle, mesmo com emprego de meios aéreos. 

A ausência de precipitações significativas agrava a situação. Em Campo Grande, Coxim, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Paranaíba e Três Lagoas não chove de forma expressiva há mais de 37 dias. Porto Murtinho lidera o registro, com 94 dias sem acumular mais de 10 mm de chuva.

Em escala sazonal, de acordo com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a previsão probabilística para o trimestre setembro-outubro-novembro de 2025 aponta que a maior parte do estado se encontra sob níveis de risco de fogo de Atenção.

Entre outubro e dezembro de 2025, a tendência é de temperaturas acima da média e chuvas mal distribuídas, o que deve prolongar a vulnerabilidade ambiental.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Menor de idade esfaqueia idoso acusado de estupro

O homem de 63 anos, atingido por golpes de faca dentro do seu carro, é avô da namorada do menor

11/09/2025 18h38

A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros

A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros Polícia Civil de MS

Menores de idade tramaram uma tentativa de homicídio contra um idoso de 63 anos, no município de Sidrolândia. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca enquanto estava dentro de seu veículo. Os envolvidos foram identificados e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

A menor de idade, identificada como neta do idoso, denunciou o avô por estupro de vulnerável anteriormente. A jovem relatou ainda que os abusos vinham ocorrendo mediante troca de favores financeiros e que, ao tentar encerrar o contato, passou a ser ameaçada por ele.

Durante os esclarecimentos, a adolescente confessou que, após relatar os abusos que sofria por parte do avô ao seu namorado, também menor de idade, este decidiu planejar uma emboscada para a vítima.

Segundo o relato, ela foi orientada a atrair o avô para um local escuro, sob o pretexto de uma conversa, e, ao chegar ao local com o carro e o vidro aberto, o idoso foi surpreendido pelo adolescente, que passou a desferir golpes de faca contra ele.

O menor infrator também foi ouvido e confirmou os fatos, alegando que a motivação do crime foi a revolta pelos abusos sofridos por sua companheira.

Investigação 

A equipe da Polícia Civil de Sidrolândia foi acionada pelo hospital local após a entrada da vítima, que apresentava ferimentos graves compatíveis com perfurações por arma branca. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem foi transferido em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante as diligências iniciais, a vítima foi identificada, sendo constatado que contra ela havia um registro de boletim de ocorrência por estupro de vulnerável, no qual figurava como suspeito. A partir dessa informação, a equipe iniciou uma investigação para apurar o histórico da vítima e seus últimos contatos.

A análise do aparelho celular da vítima revelou diversas ligações efetuadas por um mesmo número momentos antes do crime. O número foi identificado como pertencente à neta da vítima, menor de idade, a mesma que o havia denunciado por 

A Polícia Civil prossegue com a investigação para apurar todos os elementos do caso e as circunstâncias do crime. Os adolescentes foram identificados e os procedimentos legais estão sendo adotados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

AQUIDAUANA

Escola Indígena de MS leva 1° lugar em alfabetização e ganha prêmio de 80 mil

Localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana (MS), a escola tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena

11/09/2025 18h30

Escola Municipal Indígena Francisco Farias ganhou o prêmio de R$ 80 mil em 1° lugar

Escola Municipal Indígena Francisco Farias ganhou o prêmio de R$ 80 mil em 1° lugar GERSON OLIVEIRA

Escola Municipal Indígena Francisco Farias levou o 1º lugar em alfabetização de estudantes do 2° ano do Ensino Fundamental de escolas públicas de Mato Grosso do Sul.

Com isso, levou o ‘Prêmio Escola Destaque’ no valor de R$ 80 mil.

A instituição está localizada na Aldeia Água Branca, em Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. Tem 156 alunos, da Educação Infantil ao 9° ano, todos da etnia indígena terena.

Aproximadamente 600 escolas municipais e estaduais foram avaliadas, mas só 36 foram classificadas. Cada escola recebe R$ 80 mil e o dinheiro poderá ser utilizado na compra de materiais ou equipamentos pedagógicos.

Para receber o prêmio, a escola teve que atender aos seguintes critérios:

  • ter no mínimo 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação
  • garantir a participação de pelo menos 90% desses alunos
  • alcançar a melhor média geral no Idams

Os índices de alfabetização foram avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul (Saems), em parceria com o Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul (Idams).

Confira quais escolas foram classificadas, na ordem:

  • 1. EM Indígena Francisco Farias
  • 2. EMEIEF Napoleão Batista Albulquerque
  • 3. EM Luiz Vaz de Camões
  • 4. EM Irene Linda Ziole
  • 5. EM Prof Elson Lot Rigo
  • 6. EM Prof. Maria de Lourdes Lopes
  • 7. EM Oyntho Mancini
  • 8. EM Prof Odeir Antônio da Silva
  • 9. EM Joaquim Marques de Souza
  • 10. EM Presidente Médici
  • 11. EM Flausina de Assunção Marinho
  • 12. EM Irma Araldi Kohl Polo
  • 13. Escola Polo Municipal Rural Graça de Deus
  • 14. Escola Municipal Marinha do Brasil
  • 15. EM Jardim Primavera
  • 16. EM Parque São Carlos
  • 17. EM Eufrosina Pinto
  • 18. EM Gentil Rodrigues Montalvão
  • 19. EM Rural Artur Tavares de Melo
  • 20. EMR Prof Jovelino Celestino dos Santos
  • 21. EM do Campo Prof. José Dodo da Rocha
  • 22. EM Nero Menezes de Ávila
  • 23. EM Kou Takahashi
  • 24. EM Polo Pantaneira
  • 25. EMEF Profl. Diomedes Valentim
  • 26. EM Prof Ramez Tebet
  • 27. CMA Emília Alves Nogueira
  • 28. EM Prof Eduardo Pereira Calado
  • 29. EM Lions Clube de Ponta Porã
  • 30. EM Prof Elaine de Sá Costa
  • 31. EE Indígena Guilhermina da Silva
  • 32. EM Coronel João Alves Lara
  • 33. Centro Mun. em Alfabetização Rotary Club
  • 34. EM Rural Polo Paioolzinho
  • 35. EM. Gal Nelson Custódio de Oliveira

De acordo com o governador de MS, Eduardo Riedel, é um orgulho uma escola indígena ocupar o primeiro lugar em alfabetização entre escolas estaduais e municipais de MS.

“A primeira colocada é uma escola indígena. Uma escola indígena chegar em primeiro lugar diz muito. Isso nos faz refletir e pensar muita coisa. A gente que vê muitas vezes a discussão só pelo lado de conflito, nós temos que abandonar isso de uma vez por todas, enxergar as nossas comunidades indígenas como um grande orgulho étnico, cultural, que é uma riqueza”, ressaltou o governador.

Segundo ele, o resultado positivo é um esforço conjunto entre Estado e Município.

“Tem sido um sucesso. É a parceria estado-município em algo que o município e o Estado promovem juntos um parâmetro que a gente não pode se conformar com ele em nenhum momento. A gente tem que olhar para a educação com toda atenção e garantir que as nossas crianças aos 7 anos de idade estejam alfabetizadas na sua totalidade. Nós somos o segundo Estado que mais cresceu no Brasil nesse parâmetro, 8 pontos percentuais”, destacou o governador.

Além disso, ainda afirmou que pretende fazer parceria com o Google para implementar inteligência artificial como aliado da aprendizagem no ensino público.

"Estamos construindo isso [parceria com o Google] em uma discussão de como inserir inteligência artificial em algumas áreas do estado e da iniciativa privada, estamos discutindo um centro de inovação, estamos discutindo parcerias com educação, dentro dos processos da administração pública. Tenho conversado com executivos, amadurecendo isso, para que ano que vem a gente consiga implementar de fato algumas ações nesse sentido, porque é uma área que vem para melhorar produtividade, acesso, conhecimento. a gente não pode abrir mão do que a humanidade construiu em termos de inovação. é importante que o estado esteja atento e estamos buscando parceiros para implementar muitas ações nessa linha", detalhou Riedel.

De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, MS é o segundo Estado do Brasil que mais cresce em alfabetização.

“A meta é a criança sair do 2° ano do Ensino Fundamental alfabetizada. A meta era de 54 pontos e já até passamos e para nós é motivo de muito orgulho”, disse.

A diretora da escola que ocupou o primeiro lugar (EM Indígena Francisco Farias), Denise Francisco da Silva, afirmou que é muito emocionante ver uma escola indígena em primeiro lugar de alfabetização no Estado.

“Foi muito emocionante conquistar o primeiro lugar em nosso Mato Grosso do Sul, me deixa muito feliz. E trago aqui o meu povo, a minha escola indígena, a minha comunidade, a minha cidade Aquidauana, o meu cacique, a liderança. O dinheiro será investido sim na alfabetização da idade certa, da educação infantil ao terceiro ano e demais sonhos que os nossos alunos têm, principalmente a sala de tecnologia, que é um sonho há anos e ter uma biblioteca. Vamos investir, sim, para que o avanço da educação, da aprendizagem, da leitura, principalmente, aconteça na idade certa”, disse.

O governo de Mato Grosso do Sul premia as escolas públicas, com melhores níveis de alfabetização de estudantes, desde 2023.

A solenidade de entrega do prêmio foi realizada nesta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande.

O evento contou com a presença do governador de MS Eduardo Riedel (PP), secretário de Educação Hélio Daher, deputado federal Beto Pereira (PSDB), deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB), secretários de educação municipais, dirigentes da Undime, gestores, professores, pais e estudantes.

