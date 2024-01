Ano novo, calor velho

Nesta segunda, o alerta do Inmet indica tempestade para regiões central, norte e pantaneira

Dando início a primeira semana de 2024, o clima deve permanecer oscilando entre episódios chuvosos e altas temperaturas em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os dias que seguem devem iniciar com sol, chuva no período da tarde e noites mais amenas.



Em Campo Grande, a temperatura atinge os 33° C de máxima e a mínima acima dos 20° C. Ainda conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) o aumento da nebulosidade contribui para a recorrência de pancadas de chuvas localizadas na região Central do Estado, típicas do verão brasileiro.



Para Dourados, a meteorologia indica um início de semana com tempo abafado, onde a máxima chega aos 32° C e encerra chegando aos 33° C, também marcado pela recorrência da chuva. Enquanto Ponta Porã terá mínima estimada em 20° C e termômetros alcançado aos 34° C.



Já na regão Leste, Três Lagoas registra uma das maiores temperaturas da semana em Mato Grosso do Sul. Segundo previsão do Inmet as médias ficam entre 22° C e 36° C.



Corumbá e Porto Murtinho, na região pantaneira do Estado, também devem enfrentar temperaturas elevadas na primeira semana do ano, entretanto, a previsão do instituto de meteorologia não descarta a possibilidade de chuva, com destaque para quarta (3), quinta (4) e sexta-feira (5), onde haverá aumento de nebulosidade.



A sexta-feira, conta com máxima de 39º C em Corumbá e 38° C em Porto Murtinho. Já as minímas ficam a cima dos 20° C em ambos os municípios.

CALOR



Seguindo a tendência dos últimos messes, o Cemtec aponta para um verão com temperaturas entre 40ºC até 43ºC sendo uma das mais elevadas nos verões do Estado.



A influência do El Niño, iniciada ainda em 2023, fenômeno que provoca o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, tem contribuído para elevação dos valores que podem ser ainda maiores.



Conforme o prognóstico do Centro de Monitoramento do Clima de MS, as ondas de calor serão mais recorrentes no verão sul-mato-grossense." Análise dos modelos de previsão do tempo identifica que outros sistemas de alta pressão atmosférica devem se formar durante o verão. Nesse sentido, devemos ter a formação de bloqueios atmosféricos, resultando em altas temperaturas e, até mesmo, novas ondas de calor em Mato Grosso do Sul", afirma o Cemtec.