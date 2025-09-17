Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Confira a previsão do tempo para hoje (17) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Temperaturas máximas se elevam em todo o estado e podem chegar a 40°C

Mariana Piell

Mariana Piell

17/09/2025 - 04h30
Nesta quarta-feira (17), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 36°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 40°C. Pode chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 25°C e a máxima de 38°C. 
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 23°C e máxima de 39°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 35°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 36°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 33°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 33°C. 

ensino superior

Cotas em universidades são ampliadas e ciganos passam a ter direito em MS

Levantamento aponta diversificação das cotas, que também incluem reserva de vagas para negros, indígenas, alunos de escola pública, quilombolas e pessoas com deficiência

16/09/2025 17h45

UFMS é uma das universidades públicas que tem vaga para cotistas ciganos

Além das cotas previstas em lei para pessoas negras, indígenas, quilombolas,  de baixa renda, pessoas com deficiência e  de escolas públicas, outros públicos têm sido atendidos nas reservas de vagas nos últimos anos nas instituições de ensino superior. Em Mato Grosso do Sul, ciganos também podem ser cotistas nas universidades públicas.    

Levantamento realizado pelo jornal O Globo aponta que, em todo  o Brasil, passaram a ser beneficiados  a população do campo, refugiados, presos, filhos de policiais mortos em serviço e pessoas transgênero, com regras criadas pelas próprias instituições de ensino em diferentes contextos locais. 

Em Mato Grosso do Sul, no entanto, esses públicos não têm direito a vagas de cotistas, sendo ampliada a oferta apenas para os ciganos.

A pesquisa foi feita pelas vagas disponíveis na última edição do Sistema de  Seleção Unificado (Sisu), onde alunos usam a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) para concorrerem às vagas nas universidades.

No Estado, há vagas reservadas para ciganos nos seguintes instituições:

  • Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - campi de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã, Três Lagoas, Naviraí, Dourados, Campo Grande e Jardim;
  • Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) - campi de Campo grande, Coxim, Paranaíba, Naviraí, Corumbá, Nova Andradina, Ponta Porã, Chapadão do Sul e Aquidauana.

Além disso, todas disponibilizam cotas para negros, pessoas com deficiência, quilombolas e estudantes da rede pública, que continuam sendo os maiores beneficiados da política de reserva de vagas nas instituições de ensino superior. 

É importante que os candidatos fiquem atentos as regras de cada universidade. No caso de ciganos, por exemplo, pode ser necessário apresentar autodeclaração acompanhada de resumo genealógico, com outras exigências que confirmem que o estudante se encaixa na vaga. 

Em todo o Brasil, a quantidade total de vagas para cotistas somou 140 mil na última edição do Sisu, enquanto as da ampla concorrência passa de 120 mil. 

Lei de cotas

A Lei de Cotas foi criada em 2012 e renovada em 2024. Ela prevê que as universidades e institutos federais devem reservar pelo menos 50% das vagas para pessoas que se formaram na escola pública.

A norma prevê ainda que elas podem ser mais focalizadas, destinando vagas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

No entanto, as instituições têm autonomia para criar reserva de vagas para outros grupos além do que estabelece a lei.

Quanto aos grupos minoritários, além de pessoas trans e ciganos, o Sisu 2025 também teve vagas reservadas para refugiados, professores de escolas públicas, indígenas aldeados, população de campo, filhos de policiais e bombeiros mortos em serviço, surdos e prisioneiros.

A maior parte das vagas, no entanto, está reservada para os grupos previstos em lei: negros, indígenas, pessoas com deficiência e quilombolas.

 Além de pertencerem a esses grupos sociais, os candidatos muitas vezes precisam se enquadrar em critérios de renda, que, em geral, é de 1,5 salário mínimo, mas pode variar, e terem sido alunos de escolas públicas pelo menos no ensino médio.

Investimento

Itaipu repassa R$ 5,4 milhões para construção de centros culturais em aldeias de MS

Comunidades indígenas da região do Conesul serão contempladas com espaços de celebração das heranças culturais dos povos originários

16/09/2025 17h23

Divulgação Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional iniciou o repasse de R$5,4 milhões de recursos para a construção de centros culturais indígenas em aldeias de Mato Grosso do Sul. Serão contempladas comunidades de nove municípios do Estado.

O diretor-geral da Itaipu, Enio Verri, destacou que os centros serão espaços de celebração das heranças culturais das comunidades e que, eventualmente, poderão servir como locais de reuniões e recepção de visitantes nas aldeias.

“As estruturas foram pensadas também para fomentar o empreendedorismo e o turismo sustentável nessas comunidades indígenas. Será possível o fortalecimento da economia criativa, ampliando a oferta de produtos e serviços relacionados à cultura indígena, gerando também renda para essas comunidades”, destacou.

Os centros culturais serão compostos por dez pavilhões de alvenaria, com 120 m² cada. A iniciativa faz parte do Programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Instituto de Desenvolvimento Socioambiental (IDS) e a Secretaria de Estado da Cidadania de Mato Grosso do Sul.

Divulgação Itaipu Binacional

Os espaços serão construídos com tecnologias ambientais que garantam eficiência energética e baixo impacto ambiental.

A execução ficará sob responsabilidade do IDS, que fará a contratação da mão de obra e o acompanhamento dos projetos. Atendendo a pedido das comunidades contempladas, será dada preferência à contratação de indígenas.

Os centros culturais serão construídos nos seguintes municípios:

  • Amambai
  • Antônio João
  • Aral Moreira
  • Caarapó
  • Dourados
  • Laguna Carapã
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Tacuru

Outros investimentos

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos indígenas da região sul do Estado, a Binacional assinou, em novembro do ano passado, um convênio para a implementação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água em 18 aldeias localizadas na área de atuação da empresa.

O investimento foi realizado em parceria com o Governo do Estado, por meio da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), e com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Foram destinados R$ 60 milhões ao projeto, sendo R$ 45 milhões da Itaipu e R$ 15 milhões da Sanesul.

A iniciativa garantirá acesso à água potável para aproximadamente 35 mil indígenas da etnia Guarani Kaiowá.

Além disso, cerca de 41 mil indígenas da mesma etnia também serão beneficiados indiretamente com a elaboração de projetos básicos e executivos de sistemas de abastecimento de água, em um momento em que enfrentam extrema vulnerabilidade hídrica.

