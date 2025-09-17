Confira a previsão do tempo para hoje (17) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Nesta quarta-feira (17), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.
O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.
As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.
Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.
Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.
Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.
Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.
Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.
Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.
Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:
- Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 24°C e máxima de 36°C.
- A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 25°C e 40°C. Pode chover.
- Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 25°C e a máxima de 38°C.
- O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 23°C e máxima de 39°C.
- As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 23°C e 37°C.
- Anaurilândia terá mínima de 22°C e máxima de 35°C.
- A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 36°C.
- Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 21°C e 33°C.
- Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 33°C.