Cidades

Aniversário de Campo Grande

Confira as ruas que serão interditadas no feriado de 26 de agosto

A interdição começa nesta segunda-feira (25), para a montagem da estrutura do evento

Laura Brasil

25/08/2025 - 16h53
Com o desfile de aniversário de Campo Grande, nesta terça-feira (26), algumas ruas serão interditadas para garantir a segurança do evento de comemoração dos 126 anos da Capital.

Já nesta segunda-feira (25), o motorista precisa ficar atento, pois algumas ruas na região central serão fechadas a partir das 19h para a montagem de arquibancadas, sinalização e palanques.

A Prefeitura de Campo Grande orienta que motoristas e pedestres programem seus deslocamentos com antecedência, utilizando rotas alternativas durante o período das interdições.

Interdições para montagem da estrutura (25/08 - a partir das 14h)

  • Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino

Interdições para montagem da estrutura (25/08 - a partir das 19h)

 

  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Rua Dom Aquino
  • Rua 13 de Maio x Rua Barão do Rio Branco

Interdições para a Corrida do Facho (26/08 - a partir das 5h30)

 

  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho
  • Rua 15 de Novembro x Rua Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Rua Rui Barbosa
  • Rua Barão do Rio Branco x Av. Calógeras
  • Rua Dom Aquino x Rua Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Rua Mal. Rondon

Interdições para o desfile (26/08 - a partir das 6h)

 

  • Av. Afonso Pena x Rui Barbosa
  • Rua 13 de Maio x Av. Mato Grosso
  • Rua Maracaju x Rui Barbosa
  • Rua Dom Aquino x Rui Barbosa
  • Rua 15 de Novembro x Rui Barbosa
  • Av. Afonso Pena x Av. Calógeras
  • Av. Afonso Pena x Rua 14 de Julho
  • Rua Antônio Maria Coelho x Rua 14 de Julho
  • Rua Mal. Rondon x Rua 14 de Julho
  • Rua Barão do Rio Branco x Rua 14 de Julho
  • Rua 7 de Setembro x Rua 14 de Julho

Interdições para a Marcha para Jesus (26/08 - a partir das 13h

 

  • Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av Ernesto Geisel)
  • Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido shopping)

Esses pontos de interdições são para concentração da Marcha, o restante do percurso que é sentido ao Parque das Nações Indígenas, será realizado um fechamento temporário, com apoio das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.
 

Operação Fruto Envenado

Mulher de sertanejo brigava para Google desassociá-la de chefão do PCC

Jaqueline Amaral havia conseguido decisões judiciais para retirar associações com o ex-marido, Julinho Carambola, mas operação da PF bloqueou bens dela em Campo Grande e ainda jogou luz sobre período com o ex

25/08/2025 17h44

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal

Jaqueline Amaral foi alvo de operação do Ficco/MS e da Polícia Federal Redes sociais/reprodução

A Operação Fruto Envenenado, desencadeada no dia 21 de agosto pela Polícia Federal em Campo Grande, foi um duro revés para a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, casada com o cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego.

É que Jaqueline já havia ganho, em primeira instância, ação judicial contra o Google e vários veículos de imprensa, para que retirassem do ar as reportagens que a associavam a seu ex-marido: Júlio César Guedes Moraes, o “Julinho Carambola”, um dos chefões do primeiro escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), que na hierarquia da organização criminosa está abaixo apenas de nomes como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.

Mais recentemente, os advogados de Jaqueline ingressaram com ação de execução contra o Google e mais empresas de comunicação, pedindo que o nome dela fosse “desindexado” do de Julinho Carambola, para evitar qualquer associação entre os dois.

O principal argumento da empresária é que ela não foi condenada em nenhum processo envolvendo o ex-marido e que tal associação, além de prejudicar seu cotidiano, também afetava o relacionamento com o cantor sertanejo, nacionalmente famoso em função da dupla.

Estava tudo indo bem, com a Justiça de Mato Grosso do Sul atendendo aos pedidos de Jaqueline, até que a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), desencadeou a Operação Fruto Envenenado.

O envolvimento entre Jaqueline e seu ex-marido, Julinho Carambola (atualmente preso no sistema penitenciário federal), foi o pivô desta operação. A Justiça bloqueou mais de R$ 2,7 milhões de suas contas e apreendeu dois carros de luxo ligados a ela: um na casa onde vive com o sertanejo, em um condomínio na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e outro na residência da mãe da empresária, na Vila Nhanhá, também na capital.

“As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos”, informou a Polícia Federal na ocasião. “Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos”, acrescentou a PF.

Jaqueline não foi presa, mas agora sabe que é alvo de uma investigação.

Na semana passada, logo após ter sido alvo da operação da PF, a defesa de Jaqueline afirmou que ela “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, visto que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

Seus defensores concluem: “A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco” de tornar Jaqueline alvo da operação.

Desvinculação

Em março último, o juiz Deni Luiz da la Riva atendeu ao pedido feito por Jaqueline para obrigar o Google a cumprir decisão judicial do ano passado, que determinava a desvinculação, nos serviços de busca, entre Jaqueline e Julinho Carambola. O processo principal tramitou em segredo de Justiça.

O juiz também reconheceu que o Google não havia obedecido por completo à decisão. A defesa da big tech apontou limitações técnicas nesse sentido e afirmou que ela não é provedora de conteúdo, e sim os veículos de comunicação.

Ainda assim, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 10 mil ao Google. Ainda não há ação de reparação de danos por parte de Jaqueline.

Passado

As reportagens que continuam no ar lembram o período em que Jaqueline esteve presa, ainda que por pouco tempo, em março de 2003. Na ocasião, o nome dela foi vinculado à execução do juiz-corregedor de Presidente Prudente (SP), Antônio José Machado Dias.

O caso, na época, gerou comoção nacional e foi o primeiro crime da facção, uma das maiores da América do Sul, contra uma autoridade constituída.

Com Jaqueline, havia material de membros do PCC, uma vez que na época ela mantinha um relacionamento com Julinho Carambola.

Interior

Mulher é detida após agredir e arremessar café quente em vereadora de MS

Caso aconteceu na manhã de hoje nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina

25/08/2025 17h05

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora

Parlamentar teve o rosto arranhado pela agressora FOTO: Jornal da Nova

Uma mulher foi detida após agredir e arremessar café quente na vereadora, Gabriela Delgado (MDB), na manhã desta segunda-feira (25), nas proximidades da Câmara Municipal de Nova Andradina.

De acordo com o Jornal da Nova, a agressora tem, aproximadamente, 40 a 50  anos, e teria atacado a parlamentar de forma repentina, e não tinha qualquer relação com a vereadora. 

A mulher arremessou café quente contra a parlamentar e, em seguida, partiu para agressões físicas. Populares que presenciaram a cena intervieram para conter a situação. A Polícia Militar foi acionada, encaminhou a suspeita e registrou a ocorrência.

A vereadora sofreu lesões no rosto e no pescoço e ainda teve uma unha arrancada. Conforme relatos de conhecidos, a mulher responsável pelo ataque sofre de problemas psicológicos e teria apresentado um surto no momento da abordagem.

Gabriela Delgado foi amparada e deve passar por atendimento médico e exame de corpo de delito, após ser ouvida na Delegacia de Polícia. Até o momento, a Câmara Municipal de Nova Andradina não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

 

