Cidades

Cidades

Confira o horário dos ônibus durante o Carnaval em Campo Grande

O transporte coletivo terá horário diferenciado entre os dias 16 e 18 de fevereiro, na Operação Carnaval 2026; saiba mais, folião!

Laura Brasil

28/01/2026 - 14h22
Durante a Operação Carnaval 2026, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que, entre os dias 16 e 18 de fevereiro, o transporte coletivo terá horário diferenciado.

A alteração irá atender tanto à demanda das indústrias quanto ao fluxo de foliões durante o Carnaval.

Nesse período, o Consórcio irá acompanhar o movimento das linhas em circulação e, caso seja necessário ou por determinação da fiscalização da Agetran, ajustes poderão ser feitos após os horários de pico.

O Consórcio deverá acompanhar a operação dessas linhas e, se necessário ou por determinação da fiscalização da Agetran, realizar os ajustes necessários após os horários de pico (das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30), exclusivamente para aumento da oferta, a fim de atender à demanda.

Funcionamento dos ônibus durante o Carnaval

  • 16/02 (segunda-feira) – Plano Funcional “Especial”: Linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias. As demais linhas seguirão o plano especial conforme Ordem de Serviço.
  • 17/02 (terça-feira) – Plano Funcional de Sábado: Todas as linhas operarão seguindo a programação de Sábado.
  • 18/02 (quarta-feira) – Plano Funcional “Especial” Todas as linhas operarão seguindo a programação Especial.

ESPECIAL PRAÇA ARY COELHO - PRAÇA DO PAPA

 

PRAÇA ARY COELHO: SAÍDA CHEGADA SAÍDA CHEGADA RECOLHE
18h 18h15 18h25 18h40  
18h20 18h35 18h45 19h  
18h40 18h55 19h05 19h20  
19h 19h15     RECOLHE
19h20 19h35     RECOLHE

 

Cabe ressaltar que três veículos reserva, com tripulação, ficarão em circulação das 23h30 às 1h30, atendendo os passageiros no trecho da Praça do Papa até a Praça Ary Coelho, utilizando os pontos de parada da linha 085.

Itinerários

Os ônibus terão trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração do evento, com saída da Praça Ary Coelho e da Praça do Papa, percorrendo vias estratégicas. Segue o roteiro:

  • Praça Ary Coelho – Praça do Papa: Rua 13 de Maio (Peg Fácil) / Rua 13 de Maio / Rua 7 de Setembro / Rua Rui Barbosa / Rua Maracaju / Av. Pres. Ernesto Geisel / Rua Mal. Rondon / Av. Júlio de Castilho / Av. Pres. Vargas / Rua Zákia Nahas Siufi.
  • Praça do Papa – Praça Ary Coelho: Rua Zákia Nahas Siufi / Av. dos Crisântemos / Av. Júlio de Castilho / Rua Mal. Rondon / Rua 13 de Maio / Rua 13 de Maio (Peg Fácil).
  • No dia 16/02/2026, serão mantidos três veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando cinco veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.
  • No dia 17/02/2026, serão mantidos dois veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando quatro veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.
  • No dia 18/02/2026, serão mantidos três veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando cinco veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.

 

Cidades

Menina de 8 anos, de MS, consegue transplante renal em Minas Gerais

Em tratamento desde os três anos, Helloysa foi transferida para a capital mineira, onde o transplante representa um recomeço

28/01/2026 15h44

Imagem Divulgação

A pequena Helloysa da Silva Martins, de 8 anos, que passou por um tratamento de cinco anos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), foi chamada para receber um transplante renal.

O momento, conforme destacou a equipe do hospital que acompanhou o tratamento da menina, natural de Douradina, simboliza um recomeço para quem, desde os três anos, passou a encarar as idas ao hospital como parte da rotina.

Desde os três anos, Helloysa recebeu acompanhamento da equipe de nefropediatria do Humap, inicialmente devido a um quadro de hipertensão arterial grave.

Com o agravamento da doença renal crônica para o estágio cinco, desde julho de 2025, ela precisou iniciar tratamento de hemodiálise três vezes por semana.

Foi um percurso enfrentado pela pequena, sempre acompanhada da mãe, Rosângela da Silva Martins, moradora de Douradina, município localizado a 193 quilômetros de Campo Grande.

Juntas, cumpriam religiosamente as sessões de tratamento, três vezes por semana, com duração de quatro horas cada.

Mesmo diante de uma rotina exaustiva, Helloysa enfrentou todo o processo com um sorriso no rosto, brincadeiras e uma força que impressionou os profissionais com quem conviveu nesse período.


Bateria de exames

Em novembro de 2025, após passar por uma bateria de exames e avaliações realizadas pela equipe multiprofissional do hospital, a pequena, ao ser considerada apta, foi inscrita na fila nacional de transplantes.

O telefonema inesperado na madrugada do dia 8 de janeiro mudou o rumo da família, que não imaginava uma espera tão curta. Do outro lado da linha veio a informação tão aguardada: havia surgido um rim compatível em um centro transplantador de Belo Horizonte (MG).

“Quando ligaram de madrugada dizendo que tinha surgido um rim compatível, foi um susto e uma alegria ao mesmo tempo. Graças a Deus deu tudo certo. Ela já está comendo, andando, fazendo xixi. A gente sabe que ainda tem um caminho pela frente, mas hoje é só gratidão”, contou a mãe.

Imagem Divulgação

Logística

Ao receber a informação da convocação da menina, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da equipe de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), organizou toda a logística para garantir que a pequena sul-mato-grossense chegasse ao centro transplantador dentro do prazo estabelecido.

Como a situação exigia um transporte rápido, seguro e confortável, Helloysa foi levada até o aeroporto em uma ambulância, com o apoio de uma força-tarefa integrada que envolveu o Município de Douradina, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante o trajeto, a rodovia estava parcialmente interditada em decorrência de um acidente, o que tornou fundamental a escolta da PRF para que a criança chegasse ao aeroporto no horário previsto.


Embarque

Em Campo Grande, ela seguiu para Belo Horizonte (MG), onde o transplante foi realizado no dia 9 de janeiro.

Após a cirurgia, Helloysa permaneceu por um período no Centro de Terapia Intensiva (CTI), apresentou boa resposta ao procedimento e, atualmente, está internada na enfermaria, em processo de recuperação e adaptação ao novo órgão.


Equipe

A superintendente do Humap-UFMS, Andrea Lindenberg, destacou que a história de Helloysa simboliza o impacto do cuidado contínuo ofertado pelo hospital.

“Cada transplante carrega uma história de luta, dedicação e esperança. A Helloysa é o 16º paciente transplantado acompanhado pelo Humap-UFMS, um marco que reforça o compromisso da nossa equipe com um cuidado humanizado, multiprofissional e que acompanha o paciente ao longo de toda a sua trajetória”, ressaltou.

Segundo a enfermeira Flávia Nantes Fausto, que acompanhou de perto o tratamento, até os dias mais difíceis eram enfrentados com leveza pela menina.

“Mesmo com uma rotina tão pesada de hemodiálise e deslocamentos constantes, ela sempre chegava sorrindo. O transplante não representa a cura, mas traz qualidade de vida, esperança e novas possibilidades para essa criança e para a família”, explicou.


Transplante em Minas

No hospital mineiro, Helloysa foi recebida por João Guilherme Morales dos Santos, também paciente do Humap-UFMS e colega de hemodiálise, que havia passado por um transplante renal meses antes.
O encontro emocionou equipes e familiares, simbolizando a continuidade do cuidado e os vínculos criados ao longo do tratamento.

Helloysa permanecerá em Belo Horizonte pelos próximos meses para acompanhamento rigoroso. Somente após liberação da equipe médica ela passará a alternar o monitoramento entre Campo Grande e a capital mineira.

Os planos para quando deixar o hospital, embora simples, são cheios de significado: tomar banho de piscina, algo que não era permitido durante o período de hemodiálise.

O transplante, realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), representa para a pequena a possibilidade de viver a infância com mais liberdade, leveza e esperança.

Cidades

Professor que abusou de pelo menos quatro crianças é preso em MS

Todas as vítimas têm cerca de 7 anos de idade

28/01/2026 15h30

Divulgação/PCMS

Um professor de 45 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve mandado de prisão cumprido no município de Antônio João, distante a 280 km de Campo Grande.

A ordem judicial foi expedida a partir de um inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

De acordo a investigação, o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e as tocar sexualmente. 

Conforme consta nos autos do processo, há registro de pelo menos quatro vítimas com idade aproximada de 7 anos.

Ainda segundo o inquérito, o professor já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas.

