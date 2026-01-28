Confira o horário dos ônibus durante o Carnaval em Campo Grande

Durante a Operação Carnaval 2026, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que, entre os dias 16 e 18 de fevereiro, o transporte coletivo terá horário diferenciado.
A alteração irá atender tanto à demanda das indústrias quanto ao fluxo de foliões durante o Carnaval.
Nesse período, o Consórcio irá acompanhar o movimento das linhas em circulação e, caso seja necessário ou por determinação da fiscalização da Agetran, ajustes poderão ser feitos após os horários de pico.
O Consórcio deverá acompanhar a operação dessas linhas e, se necessário ou por determinação da fiscalização da Agetran, realizar os ajustes necessários após os horários de pico (das 4h40 às 8h30, das 10h30 às 13h30 e das 16h às 18h30), exclusivamente para aumento da oferta, a fim de atender à demanda.
Funcionamento dos ônibus durante o Carnaval
- 16/02 (segunda-feira) – Plano Funcional “Especial”: Linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias. As demais linhas seguirão o plano especial conforme Ordem de Serviço.
- 17/02 (terça-feira) – Plano Funcional de Sábado: Todas as linhas operarão seguindo a programação de Sábado.
- 18/02 (quarta-feira) – Plano Funcional “Especial” Todas as linhas operarão seguindo a programação Especial.
ESPECIAL PRAÇA ARY COELHO - PRAÇA DO PAPA
|PRAÇA ARY COELHO: SAÍDA
|CHEGADA
|SAÍDA
|CHEGADA
|RECOLHE
|18h
|18h15
|18h25
|18h40
|18h20
|18h35
|18h45
|19h
|18h40
|18h55
|19h05
|19h20
|19h
|19h15
|RECOLHE
|19h20
|19h35
|RECOLHE
Cabe ressaltar que três veículos reserva, com tripulação, ficarão em circulação das 23h30 às 1h30, atendendo os passageiros no trecho da Praça do Papa até a Praça Ary Coelho, utilizando os pontos de parada da linha 085.
Itinerários
Os ônibus terão trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração do evento, com saída da Praça Ary Coelho e da Praça do Papa, percorrendo vias estratégicas. Segue o roteiro:
- Praça Ary Coelho – Praça do Papa: Rua 13 de Maio (Peg Fácil) / Rua 13 de Maio / Rua 7 de Setembro / Rua Rui Barbosa / Rua Maracaju / Av. Pres. Ernesto Geisel / Rua Mal. Rondon / Av. Júlio de Castilho / Av. Pres. Vargas / Rua Zákia Nahas Siufi.
- Praça do Papa – Praça Ary Coelho: Rua Zákia Nahas Siufi / Av. dos Crisântemos / Av. Júlio de Castilho / Rua Mal. Rondon / Rua 13 de Maio / Rua 13 de Maio (Peg Fácil).
- No dia 16/02/2026, serão mantidos três veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando cinco veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.
- No dia 17/02/2026, serão mantidos dois veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando quatro veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.
- No dia 18/02/2026, serão mantidos três veículos reserva, com tripulação, nos terminais, além dos habituais, totalizando cinco veículos reserva com tripulação, para atender eventual demanda das 5h às 19h30.