Confira o que abre e o que fecha na véspera e no dia de Natal:

Casal é preso com cocaína avaliada em R$41 milhões PRM

Um casal foi preso com 551,9kg de cocaína em um depósito na cidade de Ponta Porã- município localizado a 313km de Campo Grande. No local - perto da linha de fronteira com o Paraguai, também foi encontrado um veículo Citroen C3, que seria usado para transportar a droga.

Equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar Rodoviária foi acionada na noite de ontem (19), após receber uma denúncia anônima sobre os tabletes de cocaína. Assim que chegaram ao local, os militares avistaram o casal, que estava como passageiro, descendo do veículo.

Ao ver a equipe da polícia, o homem de 39 anos, acelerou com o veículo e fugiu para o Paraguai. Nesta hora, os policiais continuaram com as buscas e conseguiram abordar o casal já dentro do depósito onde foram encontrados os 551,9kg de droga.

Após análise, a carga foi avaliada em R$41.392.500,00.

À polícia, eles informaram que são da cidade de Avaré - interior de São Paulo, e que foram contratados para embalar e depois realizar o transporte da carga. Por fim, disseram que só saberiam o destino do entorpecente no momento da entrega. Ambos foram presos e a droga foi encaminhada para a delegacia.

Histórico de Apreensões

Campo Grande tem registrado um aumento significativo no número de apreensões de cocaína nos últimos meses. Desde o início do ano, a cidade contabilizou cerca de 3 toneladas de cocaína apreendidas. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, esse número chega a 10 toneladas.

Em outra ação contra o tráfico de drogas, a Polícia Federal (PF) sequestrou duas fazendas e 800 bovinos em Mato Grosso do Sul.

As investigações sobre a organização criminosa começaram após a prisão em flagrante de um indivíduo no município de Agua Clara/MS, transportando cerca de 163 kg de cocaína, em um fundo falso entre a longarina e o assoalho do veículo automotor. O crime foi investigado na delegacia de Três Lagoas.

*Colaborou Alexandra Cavalcanti

