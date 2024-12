Servidores terão nove dias de molho a partir de amanhã em MS

Cidades

Economista destaca a logística como o principal desafio do município

Dourados, a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul, celebra nesta sexta-feira, 20 de dezembro, 89 anos de emancipação político-administrativa. Reconhecida como um importante polo de desenvolvimento regional, abrangendo 34 municípios com quase 900 mil habitantes, a cidade vive a expectativa de transformação com o aporte de US$ 40 milhões, contratado junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) em outubro de 2022.

Entre as obras mais aguardadas está a construção da nova Central de Atendimento ao Cidadão, orçada em R$ 11 milhões.

Também se destacam os projetos de requalificação viária, como a transformação da Avenida Joaquim Teixeira Alves e da Avenida Weimar Gonçalves Torres em sistemas binários, com pavimentação, ciclovias, revitalização de canteiros e melhorias na sinalização viária.

Outro projeto emblemático é a implantação de uma ciclovia ao longo da Avenida Marcelino Pires, a principal via da cidade, com previsão de 10,4 km de extensão. Essas obras fazem parte do Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Dourados, que visa integrar os diversos modais de transporte.

Orçamento para 2025

Para administrar a cidade de Dourados, o prefeito eleito Marçal Filho, terá um orçamento de R$ 1,942 bilhão em 2025, representando um crescimento de 7,3% em relação ao orçamento de 2024, que foi de R$ 1,81 bilhão.

A pasta da Saúde lidera os investimentos com R$ 481 milhões, seguida pela Educação (R$ 203 milhões). O orçamento para o ano que vem foi sancionado ontem (19) pelo prefeito Alan Guedes.

Perfil Socioeconômico e desafios

O economista Enrique Duarte Romero, coordenador do estudo socioeconômico de Dourados em 2024, destaca a logística como o principal desafio do município.

“Dourados concentra a maior forma de escoamento por rodovias, o segundo modal mais caro no Brasil. A solução seria integrar diferentes modais logísticos, como ferrovia e hidrovia, criando um hub regional que diminuiria os custos de transporte e aumentaria a competitividade dos produtores locais”, explica.

No setor educacional, o desempenho das escolas municipais no IDEB revela desafios. Desde 2017, houve queda gradual nas notas dos Anos Iniciais, de 5,7 para 5,0 em 2023. Nos Anos Finais, as oscilações indicam a necessidade de maior atenção à qualidade de ensino.

Por outro lado, o setor agropecuário continua sendo uma base sólida da economia, contribuindo significativamente com produtos primários transformados em indústrias e exportados para outras regiões.

Por outro lado, o turismo de eventos tem se consolidado com atividades acadêmicas, culturais e agroindustriais, como a Expoagro e o Canasul.

Apesar disso, Enrique Romero ressalta a necessidade de ampliar a infraestrutura hoteleira, especialmente com hotéis de grande porte, para atender à crescente demanda e maximizar as oportunidades econômicas geradas por esse segmento.

Segundo estimativas do IBGE, Dourados atingiu 260.640 habitantes em 2024, um aumento de 7,1% em relação ao Censo 2022.

Dourados Brilha

Como parte da programação do Dourados Brilha, hoje, aniversário de Dourados, haverá as seguintes apresentações culturais na Praça Antônio João: Grupo Terra Seca, Cordelista Aurineide, Grupo Ferrodiando, Coral IPI, Banda Calli e os miseráveis. As apresentações iniciam a partir das 18h.

Comércio

As lojas abrem hoje das 8h às 18h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o comércio abre das 8h às 17h. Após o Natal, o horário volta ao normal, das 8h às 18h.