Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

proclamação da república

Confira o que abre e o que fecha no feriado de 15 de novembro

Neste ano, feriado nacional cairá em um sábado, mas haverá alteração de horário de funcionamento em alguns estabelecimentos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

14/11/2025 - 15h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Proclamação da República é celebrada neste sábado, 15 de novembro. A data é feriado nacional e, mesmo caindo no fim da semana, haverá alteração de funcionamento em alguns locais, enquanto outros não abrem.

Confira o que abre e o que fecha:

Supermercados

Os supermercados e hipermercados abrirão normalmente no feriado.

Comércio

O comércio de Campo Grande está autorizado a abrir das 9h às 18h.

Mercadão Municipal

O Mercadão Municipal irá abrir das 6h30 ao meio-dia.

Shoppings

  • Campo Grande

O funcionamento será das 10h às 22h. 

  • Norte Sul Plaza

O funcionamento será em horário normal, das 10h às 22h

  • Bosque dos Ipês

No Bosque dos Ipês, o horário também será das 10h às 22h no feriado.

  • Pátio Central

O Pátio Central abrirá das 9h às 16h.

Feira Central

A Feira Central abrirá normalmente, a partir de meio-dia para almoço.

Bancos

As agências bancárias não abrirão no feriado, funcionando apenas os terminais de autoatendimento.

Unidades de saúde

Hospitais, Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde 24 horas irão funcionar normalmente em regime de plantão.

Judiciário

No Judiciário, apenas o plantão judicial estará em funcionamento para os casos considerados urgentes, como mandados de segurança, habeas corpus, requerimento de realização de corpo de delito, ação cautelar de busca e apreensão e aqueles que exijam providência imediata.

Órgãos Públicos

Não haverá expediente nas repartições públicas municipais e estaduais em Campo Grande.

A exceção fica por conta dos serviços considerados essenciais, como saúde e segurança, que funcionarão em escala de plantão.

Lotéricas

As casas lotéricas não abrirão no feriado e também não haverá sorteio de loterias.

Detran

As agências do Detran de Mato Grosso do Sul não abrem aos sábados.

Correios

Não haverá funcionamento das agências de Campo Grande no dia 15 de novembro.

Camelódromo

O Camelódromo não não abrirá no sábado.

Delegacias

As delegacias da Polícia Civil estarão abertas apenas aquelas de urgência, ou seja, plantonistas: Delegacias de Pronto Atendimento Comunitário (Depacs) Cepol e Centro e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Assine o Correio do Estado

 

Audiência

MS vai destinar R$47 milhões para regularizar favelas em Campo Grande

A audiência pública que aconteceu nesta sexta-feira (14) na Câmara Municipal de Campo Grande foi marcada por pedidos de socorro de representantes das 62 comunidades da Capital

14/11/2025 14h43

Compartilhar
Campo Grande tem 62 comunidades em 2025

Campo Grande tem 62 comunidades em 2025 FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Durante a Audiência Pública promovida na manhã desta sexta-feira (14) na Câmara Municipal de Campo Grande sobre a regularização de favelas, foram anunciados R$47 milhões em recursos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) - Periferia Viva – Urbanização de Favelas, por meio de projeto habilitado pelo Governo Estadual, além de recursos da bancada federal.

Atualmente, a carteira do Periferia Viva é formada por 352 empreendimentos que correspondem a R$6,9 bilhões em investimentos. Na urbanização de favelas, as Seleções de 2023 do Novo PAC anunciaram R$5,27 bilhões em 59 projetos, beneficiando 47 municípios de 21 estados. 

Em Mato Grosso do Sul, o Plano Federal prevê uma obra de urbanização e qualificação do Jardim Samambaia, na região do bairro Los Angeles, em Campo Grande. A ação está em estágio preparatório e a estimativa do empreendimento é de R$30,5 milhões. 

A Audiência convocada nesta sexta-feira pelo vereador Landmark reuniu moradores de diferentes comunidades da Capital, lotando a Câmara Municipal, em busca de debates para melhorias e, principalmente, regularização das áreas. 

Vários problemas foram expostos, como a falta de estrutura básica, falta de acesso a remédios, escolas e dignidade. 

“É sempre um desafio morar nessas comunidades, nessas favelas. Elas necessitam de escolas, de postos de saúde, que eles não têm acesso, e também de uma moradia digna. Quando a gente fala de moradia digna, a gente não está falando só de casa. A gente está falando de uma regularização de todos os serviços públicos para essas pessoas”, afirmou Letícia Polidorio, presidente da Associação de Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul. 

Renata Amarilha Gimenez, líder da Cidade dos Anjos, relatou mais dificuldades recorrentes na comunidade mas que se agravam em situações específicas, como, por exemplo, em grandes chuvas como nas últimas três tempestades que atingiram Campo Grande nos últimos dias. 

“Quando chove, é árvore que cai, barraco que alaga e não é uma simples lona que vai tapar o sofrimento dos nossos moradores. Olhem por nós! Estou pedindo hoje socorro por essas famílias que moram na Cidade dos Anjos”, disse. 

Ela ainda ressaltou que a comunidade abriga aproximadamente 150 famílias que vivem com medo de sair para trabalhar e não encontrar o barraco quando voltarem, por viverem em cima de lixão. 

Daniele da Silva, representante da Comunidade Nova Esperança José Teruel, também relatou o drama das chuvas entre as famílias. Durante essa semana, pelo menos 15 barracos foram destelhados com os ventos fortes e chuvas intensas na cidade. 

“Muitas mães saíram correndo com os filhos sem ter para onde ir”, relatou. 

Debates

Campo Grande conta, hoje, com 62 favelas, um número significativo quando se olha ao fato de que, há dez anos, não havia nenhuma. Além disso, a estimativa é que cerca de 20 mil famílias vivam em áreas irregulares na cidade. 

Para o vereador Landmark, a Audiência teve como objetivo dar visibilidade para essas comunidades, tirando-os da “invisibilidade e chamando a responsabilidade do Poder Público Municipal, Estadual e da União”. 

Para o secretário da sessão e presidente da Casa, o vereador Epaminondas Neto (Papy), Campo Grande entra em uma direção muito ruim na falta de assistência às pessoas em relação à política pública habitacional. 

“Hoje aqui fazemos uma provocação para que o Município olhe para essa pauta que é real. A regularização das favelas é uma forma de você trazer cidadania. Já que está feito, já que está lá, já está organizado, tem consolidado um bairro, você precisa agora estruturá-lo. Então, já falhou lá atrás, não tem como remover. Você precisa regularizar, essa é a proposta hoje aqui, é o debate, encontrar um caminho para a solução desses movimentos”, afirmou o presidente Papy. 

Ele ainda propôs a criação de soluções legais para regularização dessas áreas, conectando políticas públicas, de forma transversal, ressaltando ainda a urgência dessas medidas. A ideia é ter um rito acelerado na destinação das áreas para políticas sociais.

O deputado federal Vander Loubet anunciou, na Audiência, a destinação de R$47,8 milhões no Loteamento Novo Samambaia, selecionado pelo Governo do Estado no Projeto Periferia Viva.

Além disso, anunciou melhorias em 463 unidades habitacionais (reforma, ampliação ou construção), drenagem e pavimentação asfáltica; ampliação de escola municipal; construção de Unidade Básica de Saúde da Família e de uma creche no Bairro Ramez Tebet.

“É uma ação concreta, esses R$ 47 milhões que já foram habilitados pelo Estado. A partir daí, nós temos que começar, sem achar culpados, a juntar esforços entre o Município, o Estado e o Governo Federal para a gente retomar de novo esse programa e também o Minha Casa, Minha Vida”, disse.

Ele falou ainda que a Bancada Federal de Mato Grosso do Sul vai destinar R$150 milhões para a habitação no Estado e parte dessa verba pode ser direcionada a Campo Grande.

A Prefeitura lançou na última semana o programa Sonho Seguro, com foco na regularização fundiária, conforme informou o diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, Claúdio Marques Costa Júnior. 

“São mais de 10 mil famílias que serão regularizadas por esse programa, trazendo-as para dentro da cidade de fato, trazendo equipamentos, trazendo água e energia. Essa é uma costura que está sendo feita há alguns anos”, afirmou. O Programa foi lançado semana passada, com 150 títulos. 

Representantes de organizações e movimentos sociais, da Defensoria Pública, da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul), da Cruz Vermelha, da Defesa Civil Municipal também estiveram presentes do debate.

Cidades

Com mais de 300 vagas, IFMS oferta curso gratuito de inglês, espanhol e libras

As oportunidades estão distribuídas em nove municípios do Estado; confira

14/11/2025 14h15

Compartilhar

Divulgação/IFMS

Continue Lendo...

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu as inscrições para 318 vagas em cursos gratuitos e presenciais de inglês, espanhol e libras. O prazo termina em 19 de novembro, e os selecionados iniciarão as aulas no primeiro semestre de 2026.

As oportunidades estão distribuídas entre turmas iniciais e em andamento nos campi de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Os cursos fazem parte do Centro de Idiomas (Cenid) e são estruturados em duas etapas: básico (níveis I, II e III) e intermediário (níveis IV, V e VI), totalizando seis semestres de formação. Ao concluir o percurso, o estudante recebe certificação nacional de competência linguística.

Pelo menos 75% das vagas são reservadas a estudantes e servidores do IFMS, conforme a Política de Internacionalização da instituição. O restante é destinado ao público externo, permitindo a participação da comunidade em geral.

O edital com todas as regras está disponível na Central de Seleção, onde também devem ser feitas as inscrições, sem cobrança de taxa. Quem não dispõe de acesso à internet pode procurar a Central de Relacionamento (Cerel) em qualquer campus para utilizar os computadores da instituição.

A lista preliminar de inscritos e a convocação para a prova de nivelamento serão divulgadas em 21 de novembro. O nivelamento é obrigatório para candidatos que buscam vagas em turmas acima do nível básico I e será aplicado on-line entre 24 de novembro e 1º de dezembro.

O teste determina em qual nível o candidato está apto a ingressar; quem não alcançar a pontuação mínima poderá disputar vagas do nível básico I, caso haja oferta.

O resultado do nivelamento e a lista preliminar de candidatos aptos ao sorteio estão previstos para 8 de dezembro. A seleção final será feita por sorteio eletrônico, marcado para 12 de dezembro. O resultado final e a primeira chamada para matrículas serão publicados no dia 19 de dezembro.

As matrículas on-line deverão ser realizadas entre 12 e 16 de janeiro de 2026. Persistindo vagas, haverá segunda chamada em 23 de janeiro, com matrículas entre 26 e 30 de janeiro. As aulas estão previstas para começar em 9 de fevereiro.

Serviço - Dúvidas podem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 2 dias

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)
loteria

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3538, quinta-feira (13/11)

3

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C
TEMPORAL

/ 23 horas

Chuva de 41 milímetros causa mais estragos e derruba temperatura em 6°C

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3537 quarta-feira (12/11): veja o rateio

5

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS
Cidades

/ 1 dia

OAB paulista recua e cancela inscrição de desembargador aposentado de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 15 horas

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?