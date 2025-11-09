Comércio de Campo Grande poderá abrir nos feriados de 15 e 20 de novembro

1º DIA DE PROVA

Provas de redação, linguagens e ciências humanas ocorrem neste domingo (5)

Vinícius e Vitor, concurseiros que fazem o Enem "por fazer" Gerson Oliveira

Ao todo, 57.941 estudantes fazem a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. O exame tem 90 questões, com duração de 5 horas e meia. Em Campo Grande, 24.385 candidatos farão as provas na tarde deste domingo (5).

O movimento na avenida Ceará, em frente a uma universidade particular, foi extremamente intenso às 11h10min deste domingo (9), com um “mar” de alunos entrando pelos portões, que abriram pontualmente às 11 horas (horário de MS).

Além disso, uma fila gigantesca de carros se formou para deixar os estudantes na porta do local de provas. Veja o vídeo:

Mariana Costa, de 17 anos, está no terceiro ano do Ensino Médio e sonha cursar Educação Física.

"Deixei para estudar nos últimos minutos. Eu recebi bastante apoio da minha família, não cobranças. Minha facilidade é em linguagens. Eu estou apostando nos temas de redação sobre Evasão Escolar ou Neurodivergente. Trouxe doces para comer durante a prova, peguei os doces que eu gosto", contou.

Ana Clara Ferreira, de 17 anos, deseja cursar Psicologia e trouxe muitos doces para ficar mais "ligada" durante a prova.

"Trouxe doce, porque o doce me mantém ligada, peguei algo para ficar mais alerta na prova para não querer dormir", disse.

Não faz o Enem só quem quer entrar na faculdade, mas concurseiros também fazem "por fazer", ou seja, para treinar para concursos.

Vitor Augusto, de 21 anos, afirmou que não estuda para o Enem, mas sim para concursos e que mesmo assim irá fazer a prova com muita dedicação.

"Eu não estudo focado para o Enem, estudo focado para outros concursos. Para os meus concursos Linguagens é uma área importante, espero me sair bem hoje. Desde janeiro estou focado nas provas. Tem algumas matérias que não estudo tanto, tipo Biologia, que peguei [para estudar] algumas semanas antes do Enem. A rotina é pesada, estudo 6 horas por dia e assisto 3 horas de aula por dia. O estudo é a minha vida, o meu trabalho, é isso que eu faço. É uma obrigação a gente ficar até o fim e sair com o caderno de provas", contou.

Vinícius Santos, de 19 anos, se dedica para concurso militar e sua média diária de estudos é de oito/nove horas.

"Eu sou concurseiro público também, faço concurso militar para a segurança do MS. Nunca fiz Enem por estar focado em concurso público e eu sempre estudei para concurso. Minha média de estudos é 8/9 horas por dia. Meu foco não não é o Enem/faculdade. Mas se eu conseguir uma nota para Direito eu entro. Minha expectativa está alta, estou bem tranquilo. 100% do tempo focado na prova, sem lanche, nada. Em toda prova nós ficamos até o final, para pegar o caderno de questões, corrigir e ver se tem como entrar com recurso em alguma questão", afirmou.

ENEM 2025

As provas do ENEM ocorrem em dois domingos, 9 e 16 de novembro de 2025. O resultado será divulgado em janeiro de 2026, mas, ainda não há uma data específica.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova, no outro domingo (16), é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

O exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

O valor da taxa de inscrição foi de R$ 85,00 para quem não pediu isenção. O período de inscrição foi de foi de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

NÚMEROS

57.941 pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (9), em 41 municípios de Mato Grosso do Sul. O número representa 1,2% dos inscritos do Brasil (4,8 milhões).

Mulheres (60,15%) representam a maioria dos inscritos, enquanto homens (39,85%) a minoria.

Ao todo, 70.126 pessoas se inscreveram, mas 57.941 estão de fato confirmadas. Desse número, 32.626 são inscrições gratuitas e 25.315 pagas.

Dos inscritos, 10.288 possuem 16 anos ou menos, 15.240 têm 17 anos, 10.399 possuem 18 anos, 4.518 têm 19 anos, 2.669 possuem 20 anos, 8.905 têm de 21 a 30 anos e 5.763 possuem de 31 a 59 anos.

Dos estudantes que vão realizar as provas em Mato Grosso do Sul, 23.445 são pardos, 26.577 são brancos, 4.359 são pretos, 1.947 são indígenas, 1.004 são amarelos e 559 não tem etnia declarada.

Além disso, 20.907 já concluíram o Ensino Médio, 1.654 não estão cursando ou não concluíram o Ensino Médio, 22.692 estão cursando o último ano do Ensino Médio e 12.688 estão cursando o Ensino Médio, mas não vão concluir em 2025.