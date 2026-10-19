Faccionado morre em confronto com policiais militares em Nova Andradina

POLÍCIA

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.