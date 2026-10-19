Faccionado morre em confronto com policiais militares em Nova Andradina

Na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 4h, um homem, identificado como Wilton Lucas da Costa Queiroz, de 31 anos, morreu após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O conflito ocorreu na Rua José Gomes da Rocha, bairro Vicente de Paulo, no município de Nova Andradina.
Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizavam a Operação Protetor, que investiga os atentados relacionados à disputa entre organizações criminosas no município.
Durante as diligências, as equipes do Batalhão de Choque localizaram e deram cumprimento a um mandado de prisão contra um suspeito de envolvimento em homicídio no município. Na continuidade da operação, outros dois indivíduos foram localizados em posse de armas de fogo. Conforme informações levantadas pelas equipes, ambos estariam envolvidos no apoio logístico a uma organização criminosa atuante na região.
Com o avanço da ação, novas informações indicaram que um integrante de um grupo criminoso rival estaria armado em uma residência e também seria responsável por prestar apoio logístico à organização.
Diante das informações, as equipes deslocaram-se até o endereço indicado, onde visualizaram Wilton Lucas. De acordo com o relato dos militares, durante a intervenção policial, após receber ordem de abordagem, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe, que reagiu para cessar a agressão.
Após o confronto, o indivíduo foi desarmado e encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde foi constatado o óbito.
Foram acionadas as autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil, a Perícia Criminal e representantes da Polícia Militar, para a adoção dos procedimentos legais e a apuração das circunstâncias da ocorrência.