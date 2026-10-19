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OPERAÇÃO PROTECTOR

Faccionado morre em confronto com policiais militares em Nova Andradina

A Operação Protetor investiga atentados relacionados à disputa entre organizações criminosas no município

João Pedro Flores

19/10/2026 - 10h45
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Na madrugada desta segunda-feira (19), por volta das 4h, um homem, identificado como Wilton Lucas da Costa Queiroz, de 31 anos, morreu após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar. O conflito ocorreu na Rua José Gomes da Rocha, bairro Vicente de Paulo, no município de Nova Andradina. 

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizavam a Operação Protetor, que investiga os atentados relacionados à disputa entre organizações criminosas no município.

Durante as diligências, as equipes do Batalhão de Choque localizaram e deram cumprimento a um mandado de prisão contra um suspeito de envolvimento em homicídio no município. Na continuidade da operação, outros dois indivíduos foram localizados em posse de armas de fogo. Conforme informações levantadas pelas equipes, ambos estariam envolvidos no apoio logístico a uma organização criminosa atuante na região.

Com o avanço da ação, novas informações indicaram que um integrante de um grupo criminoso rival estaria armado em uma residência e também seria responsável por prestar apoio logístico à organização.

Diante das informações, as equipes deslocaram-se até o endereço indicado, onde visualizaram Wilton Lucas. De acordo com o relato dos militares, durante a intervenção policial, após receber ordem de abordagem, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe, que reagiu para cessar a agressão.

Após o confronto, o indivíduo foi desarmado e encaminhado ao Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba, onde foi constatado o óbito.

Foram acionadas as autoridades competentes, incluindo a Polícia Civil, a Perícia Criminal e representantes da Polícia Militar, para a adoção dos procedimentos legais e a apuração das circunstâncias da ocorrência.

POLÍCIA

Acusado de latrocínio morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

19/10/2026 09h45

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Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

 A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos  criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.

TEMPO

Domingo de eleição deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul

Pancadas serão mais intensas na região Sul do Estado; apesar da chuva, votação seguirá normalmente

19/10/2026 09h15

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Primeiro turno das eleições 2026 também foi chuvoso

Primeiro turno das eleições 2026 também foi chuvoso MARCELO VICTOR

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Segundo turno das eleições 2026, que será realizado no próximo domingo (25), deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, a previsão é que o domingo de eleição seja de chuva forte ou moderada, com rajadas de vento, raios, trovões e relâmpagos.

O tempo deve ser permanecer instável, nublado e fechado, com temperaturas amenas, clima fresco e alta umidade relativa do ar.

Segundo Abrahão, a chuva será mais intensa na região Sul do Estado, que abrange os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

A região central de MS também terá chuva, incluindo Campo Grande. "[O tempo] não será nada agradável em vários município do sul do estado, inclusive Campo Grade. [Haverá] chuva moderada a forte decorrer do dia 25 de outubro", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

Apesar da chuva, a votação seguirá normalmente, pois as urnas eletrônicas estarão carregadas.

Confira a previsão do tempo para os principais municípios de MS no domingo (25):

MUNICÍPIO CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS TEMPERATURA
Campo Grande Possibilidade de chuva 20°C / 27°C
Dourados Possibilidade de chuva 19°C / 27°C
Corumbá Possibilidade de chuva 23°C / 30°C
Três Lagoas Possibilidade de chuva 21°C / 31°C
Ponta Porã Possibilidade de chuva 17°C / 24°C
Bonito Possibilidade de chuva 21 / 26°C
Aquidauana Possibilidade de chuva 22°C / 28°C

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Vale ressaltar que o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, também foi chuvoso. Vários municípios ficaram temporariamente sem luz por conta das chuvas, mas, o fato não atrapalhou a votação, pois as urnas eletrônicas estavam com a bateria carregada.

Porém, Mato Grosso do Sul registrou abstenção recorde: 483.210 eleitores faltaram no primeiro turno por quaisquer motivos: viagem, compromisso, mudança de cidade, ou até mesmo por conta do tempo chuvoso. O número representa 23,87% de abstenção.

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