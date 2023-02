Confusão em bar termina com três pessoas da mesma família assassinadas

LOTERIA

Moradores de Coronel Sapucaia e Naviraí foram os únicos a acertar os cinco números e vão dividir o prêmio de R$ 4,3 milhões

Dois apostadores de Mato Grosso do Sul acertaram as cinco dezenas do concurso 6085 da Quina e vão dividir o prêmio de R$ 4.322.398,60.

Apenas os sul-mato-grossenses acertaram os números que dá direito ao prêmio máximo.

As apostas vencedoras foram feitas em Coronel Sapucaia e Naviraí.

O morador de Coronel Sapucaia fez aposta com seis números, enquanto o de Naviraí jogou na aposta simples de cinco números.

O sorteio do concurso 6085 foi realizado na noite de ontem, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 13-24-44-57-66.

Além dos dois sul-mato-grossenses, 138 apostas acertaram os quatro números e irão levar R$ 4.090,47 cada.

Já o terno teve 10.183 acertadores, com prêmio de R$ 52,79 cada.

A dupla, quando o apostador acerta dois números, teve 214.596 e cada um vai ganhar R$ 2,50.

O próximo sorteio da Quina será realizada nesta segunda-feira (27), com prêmio estimado em R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas.

Na Quina, os apostadores devem marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado.

Milionário na Mega-Sena

É a segunda vez neste mês que sul-mato-grossenses acertam o prêmio máximo na loteria.

No dia 16 de fevereiro, uma aposta feita em Campo Grande acertou as seis dezenas da Mega-Sena e dividiu o prêmio de R$17.626.625,69 com outros dois apostadores, do Paraná e Pará.

Os números sorteados no concurso 2565 foram 09, 13, 25, 39, 46 e 54.

A aposta milionária de Campo Grande foi feita na Dallas Loterias, lotérica localizada dentro do Comper da Avenida Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande.

Além do prêmio principal, de R$ 17,6 milhões, outras três apostas da Capital de Mato Grosso do Sul acertaram cinco dezenas e mais 64 apostas acertaram a quadra.

Confira aqui o resultado das demais loterias que tiveram sorteio neste sábado.