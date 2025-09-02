Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INCLUSÃO

Conselho Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência está com inscrições abertas

Em Mato Grosso do Sul, conforme o IBGE o número de pessoas com deficiência chega a 174.859

Tamires Santana

02/09/2025 - 10h45
Entidades de apoio a pessoa com deficiência tem até a próxima quarta-feira (10), para se inscreverem no Conselho Municipal de Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - (COMPD). As inscrições começaram no dia 10 de agosto e tem como intuito, incluir pessoas e representantes da causa na fiscalização da política municipal da pessoa com deficiência.

No total, o Conselho está oferecendo 8 vagas, sendo: 

  • 3 vagas para representantes de entidades prestadoras de serviço a pessoa com deficiência;
  • 3 vagas para representantes de entidades representativas de pessoas com deficiência;
  • 1 vaga destinada ao Conselho de Representação de Classe;
  • 1 vaga destinada a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso do Sul - (OAB/MS).

Para realizar a inscrição, é necessário entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (67) 2020-1200 - (Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados - AAOC CG/MS)

Cabe ressaltar que, é função do COMPD acompanhar e fiscalizar a política municipal da pessoa com deficiência de maneira articulada com os demais órgãos da Administração Pública, propondo a elaboração de  estratégias, estudos, pesquisas, programas, projetos, serviços, campanhas, formações,  capacitações, eventos e ações que objetivem a defesa e a garantia dos direitos da pessoa com deficiência.

O Conselho Municipal de Apoio aos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPD foi pela Lei n° 3.575, de 26 de novembro de 1998, alterado pela Lei n° 6.522, de 25 de novembro de 2020 e regulamentado pelo Decreto Municipal n° 13.961, de 13 de agosto de 2019

Além disso, trata-se de um órgão consultivo e deliberativo, de caráter permanente, vinculado a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, que tem por finalidade propor, opinar e acompanhar a elaboração de leis municipais e respectivos planos relacionados aos  direitos da pessoa com deficiência.

ESTATÍSTICA

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - (IBGE), segundo as informações do Censo Demográfico de 2022, a população de 2 anos ou mais que tem algum grau de deficiência chega 174.859 pessoas em Mato Grosso do Sul.

O levantamento mostrou que, do total de 2.682.335 pessoas com 2 anos ou mais que vivem no Estado, 174.859 relataram ter alguma deficiência. Diante disso, o percentual registrado pelo Estado é de 6,5%. 

O documento ainda mostrou uma disparidade entre os sexos, com mulheres declarando uma taxa maior de deficiência em relação aos homens. Em Mato Grosso do Sul, cerca de 97 mil das pessoas com deficiência eram mulheres (55,8%), e mais de 77 mil pessoas eram homens (44,2%).

PRIVATIZAÇÃO

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública

02/09/2025 12h00

Governo de MS dá últimos passos para a 'privatização' do Hospital Regional

O projeto de Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) foi aprovado pelo Conselho Gestor de Parcerias (CGP), e agora segue para os últimos passos antes da 'privatização'. Agora, o projeto segue para ratificação do governador e, posteriormente, para a publicação do edital de concorrência pública. O leilão está previsto para ocorrer em dezembro de 2025.

Com proposta de gestão mais eficiente e sustentabilidade, a ata com a aprovação  foi publicada nesta terça-feira (2), no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul.

Com a concretização do projeto, o número de leitos será ampliado de 354 para 577. A proposta contempla a reforma do prédio atual, a construção de novos blocos e a gestão dos serviços não assistenciais (bata cinza), que incluem limpeza, manutenção, vigilância, portaria e estacionamento, lavanderia e rouparia, transporte, serviço de arquivo médico, estatística e faturamento, logística, necrotério, engenharia clínica, gases medicinais e utilidades, nutrição e dietética, esterilização, tecnologia da informação e comunicação e, de forma inovadora, aquisição e gestão de insumos hospitalares, integrando suprimento e operação.

O valor total do projeto é de R$ 5,6 bilhões em 30 anos. O desempenho da concessionária será monitorado por indicadores de qualidade e de satisfação, que impactam diretamente na contraprestação mensal. A contraprestação máxima projetada é de R$ 20 milhões ao mês, sem os descontos a serem aplicados no momento do leilão.

O prazo total de execução das obras será de 56 meses, sem interrupção dos serviços hospitalares. O contrato prevê ainda soluções sustentáveis e inovadoras como energia fotovoltaica, reuso de água, automação, transporte pneumático e robotização da farmácia.

PROJETO

Conforme o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, o projeto é inovador e estratégico e recebeu 408 manifestações da sociedade, com questionamentos e proposições para seu aprimoramento, o que demonstra ampla participação e interesse público.

“Após a consulta pública, o projeto passou por um processo cuidadoso de refinamento e ajustes técnicos. Isso nos permitiu incorporar sugestões importantes, garantir maior aderência às preocupações da sociedade e alcançar um nível de amadurecimento que nos dá segurança para afirmar que hoje temos um projeto consistente, sólido e pronto para o lançamento do edital. A aprovação unânime no CGP demonstrou a importância do projeto no contexto da saúde pública de nosso Estado”, afirmou a secretária de Parcerias Estratégicas, Eliane Detoni.

A parceria do HRMS com a iniciativa privada representa uma transformação estrutural e operacional do maior hospital público do Estado, garantindo aumento de capacidade e qualidade, modernização tecnológica, sustentabilidade e melhoria dos serviços à população sul-mato-grossense.

CAMPO GRANDE

Assessor parlamentar morre em acidente entre moto e carro no centro

Acidente aconteceu no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia; veja o vídeo

02/09/2025 11h25

Acidente com morte no Centro de Campo Grande

Wagner de Souza Pereira, de 61 anos, morreu em acidente entre moto e carro, na manhã desta terça-feira (2), no cruzamento das ruas 15 de novembro x Bahia, centro, em Campo Grande.

Vagner era assessor parlamentar do vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB), presidente a Câmara Municipal de Vereadores.

Os vereadores fizeram um minuto de silêncio, na sessão ordinária desta terça-feira (2), em respeito à memoria do servidor.

Conforme apurado pela reportagem, Vagner conduzia a moto na rua 15 de novembro, quando o motorista de uma caminhonete furou o sinal vermelho e atingiu a moto.

O semáforo estava amarelo para a caminhonete e tinha acabado de abrir para a motocicleta. O motorista da caminhonete aproveitou o embalo do sinal amarelo, mas, o outro sinal já tinha aberto (verde), momento em que houve a colisão.

A moto colidiu na lateral do carro e foi parar debaixo de outro veículo que estava estacionado. O motociclista chegou a ser reanimado pelas equipes de socorro, mas faleceu no local.

Câmera de segurança flagrou o momento do acidente. Veja

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para efetuar os procedimentos de praxe.

O trecho entre a 7 de Setembro e a 15 de novembro foi interditado para trabalho da perícia. O acidente aconteceu por volta de 9 horas e até o fechamento desta reportagem, às 11h25min, a via ainda seguia interditada para remoção do corpo.

A Câmara Municipal de Campo Grande emitiu nota de pesar pelo falecimento do servidor.

“A Câmara Municipal de Campo Grande manifesta profundo pesar pelo falecimento do servidor Wagner de Souza Pereira, ocorrido na manhã desta terça-feira (2), em decorrência de acidente automobilístico na Capital. A Câmara manifesta suas condolências aos familiares e amigos, desejando força para enfrentar este momento de dor”.

