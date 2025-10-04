Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Trânsito

Consulta sobre CNH sem autoescola bate recorde em 24 horas no ar

A consulta pública foi aberta na quinta-feira (2) e atingiu 5 mil colaborações; saiba como participar

Laura Brasil

04/10/2025 - 09h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A proposta do Ministério dos Transportes, que retira a obrigatoriedade do processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em autoescolas e que passa por consulta pública, bateu recorde de contribuições em 24 horas no ar.

O ministério abriu a consulta pública na quinta-feira (2), para que a população participe do processo, opinando sobre cada etapa. Conforme divulgado pelo Governo Federal, foram registradas mais de 5 mil colaborações.

Com o objetivo de democratizar o acesso à CNH, a minuta já é a que tem a maior participação de pessoas na atual gestão. O processo ocorre por meio da plataforma Participa + Brasil. Para participar, o cidadão precisa ter uma conta no site gov.br.

Ainda segundo o levantamento, a quantidade de respostas obtidas pode ser comparada apenas ao registro da consulta que ocorreu entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, sobre a vacinação contra a Covid-19, que recebeu 23.911 contribuições.

A população pode contribuir com a construção do projeto pela plataforma Participa + Brasil até 2 de novembro. Para ter acesso à consulta pública, basta clicar aqui e fazer o login na plataforma gov.br.

CNH mais cara do país

Conforme a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, Mato Grosso do Sul está em segundo lugar no ranking da CNH mais cara do país, cujo valor pode chegar a R$ 4.477,95.

O Estado perde apenas para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking da CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.951,35 para a categoria AB (moto e carro).

Enquanto em Santa Catarina o valor é de R$ 3.906,90, o menor custo entre os estados, na Paraíba a CNH custa R$ 1.950,40.

Segundo o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, esses valores pesam no bolso, dificultando o acesso da população ao documento. A pesquisa também revelou que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e traçou outros recortes, como:

  • 32% não tiraram habilitação devido ao custo;
  • 49% dos motoristas não habilitados justificam que não tiraram a carteira pelo alto valor;
  • 80% consideram o valor da CNH muito caro;
  • 66% acreditam que o valor cobrado é alto diante do serviço prestado.

Em contrapartida, o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFC-MS) afirmou que os valores não condizem com a realidade.

“Em relação a esses valores, eu não sei de onde eles tiraram isso, a nível nacional até. Com exceção do Rio Grande do Sul, acho que eles se baseiam nesse estado e vieram fazendo a média das outras unidades da federação, porque esses valores não existem”, afirmou Henrique.

Proposta

Com outras opções para obter a CNH, descentralizando o modelo atual em que o aluno precisa passar por uma autoescola, a expectativa é de que ocorra uma redução de custos. Conforme a pasta, atualmente o valor para retirar a habilitação pode chegar a R$ 3,2 mil, a depender da localidade.

O caminho para a obtenção do documento seguirá o mesmo, apenas com novas opções para que o cidadão escolha se deseja ter aulas em um centro de formação de condutores ou contratar um profissional habilitado, que possua registro para atuar como instrutor autônomo.

Caso a pessoa já tenha conhecimento de direção, ao passar pelos exames do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), poderá seguir direto para a prova prática.

Com a democratização do acesso, a expectativa é de que diminua o número de pessoas dirigindo sem habilitação, que, segundo o Ministério dos Transportes, representa cerca de 20 milhões de brasileiros.

Para o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, corrigir o modelo atual é uma etapa essencial para ampliar o acesso e qualificar a formação de condutores.

“É isso o que estamos propondo, inclusive para que as pessoas participem, deem uma olhada na consulta pública, para esclarecer exatamente o que estará previsto na minuta e fazer sugestões. É muito importante que o setor e a sociedade civil organizada façam sugestões. Nesse caminho, o processo pode melhorar, inclusive com a incorporação de experiências internacionais”, concluiu.

Assine o Correio do Estado

 

 

spotless

Prefeito volta para sua casa com jacuzzi, mas usando tornozeleira

Por decisão do STJ, prefeito de Terenos também não pode entrar na prefeitura e nem ter contato com outros denunciados ou com testemunhas

04/10/2025 07h23

Compartilhar
Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Como estará com tornozeleira, prefeito Henrique Budke terá dificuldades em utilizar a banheira, já que a água pode danificar o equipamento

Continue Lendo...

Na decisão que colocou em liberdade nesta sexta-feira (3) o prefeito afastado de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB), o ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou que ele e os outros 15 presos no dia 9 de setembro devem utilizar tornozeleira eletrônica, não podem retomar suas funções públicas, não podem entrar na prefeitura e não podem ter contato entre si ou com as testemunhas do caso. 

O prefeito, empresários, servidores públicos e até um policial do Batalhão de Choque estavam presos desde o dia 9 de setembro acusados de uma série de crimes de corrupção em um "jogo de cartas marcadas" em licitações para obras e serviços na prefeitura da cidade que fica a 23 quilômetros de Campo Grande. 

Antes de ser eleito pela primeira vez, em 2020, o prefeito tucano declarou que morava em uma casa de R$ 63 mil. Agora, conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, ele reside em um imóvel no qual teria investido milhões. O dinheiro para isso, segundo a denúncia, seria fruto de propina que ele cobrava das empresas que prestavam serviço.

"Trata-se de imóvel de alto padrão, luxuoso,  espaçoso, guarnecido com móveis planejados em seus cômodos e jacuzzi na área de lazer, além de mobiliário novo e requintado, investimento total na casa de R$ 2.000.000,00", detalhou a denúncia entregue à Justiça no dia 30 de setembro. Segundo a esposa do prefeito, que prestou depoimento ao Ministério Público, a casa foi construída recentemente.

E é para essa casa que o prefeito está voltando depois de ser colocado em liberdade pelo STJ. Porém, por conta da tornozeleira, terá certas restrições para o uso da jacuzzi que instalou na área de lazer do imóvel. 

Isso porque não é recomendado usar a tornozeleira eletrônica em piscinas ou banheiras, já que a imersão prolongada na água pode danificar o equipamento. A regra geral é que o uso de piscinas e outras atividades aquáticas são restritos para a tornozeleira eletrônica, e a desobediência às regras pode levar à necessidade de pagamento pelo aparelho danificado. Estas orientações são repassadas aos usuários quando da instalação. 

Ao conceder a liberdade, o ministro do STJ deixou claro que existem indícios suficientes para mostrar que o caso de Terenos é de extrema gravidade. Mesmo assim, ele entende que a prisão é reservada somente para casos excepcionais. 

"Como visto, a prisão preventiva dos denunciados foi decretada diante de evidências  concretas, detalhadamente descritas na decisão ora impugnada, indicando a existência de organização criminosa, liderada pelo paciente, que estaria, em tese, praticando crimes licitatórios, em prejuízo da Administração Pública do Município de Terrenos/MS, desde o ano 2021", detalhou o ministro. 

Para ele, a prisão só deve ser utilizada quando não existem formas alternativas de acabar com a criminalidade. "Nada obstante a inquestionável gravidade dos fatos narrados, verifico que a necessidade da prisão preventiva não foi satisfatoriamente demonstrada. Como se sabe, a prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema. Por ser medida excepcional, que relativiza, em caráter de urgência, direito individual à liberdade de locomoção, a prisão preventiva somente poderá ser decretada quando não se mostrar viável, dadas as circunstâncias do caso concreto, o deferimento das medidas cautelares alternativas disciplinadas no art. 319 da norma processual penal."

O próprio ministro entende que tanto o prefeito quando os demais presos no dia 9 de setembro são um risco para a sociedade e por isso determinou o uso de tornozeleira. "O contexto fático-probatório revela, de forma clara, a existência de risco à ordem pública, decorrente da persistente atuação ilícita do grupo criminoso, que, conforme já referido, estaria dilapidando patrimônio público por longo período, através da fabricação fraudulenta de procedimentos licitatórios, ensejando vultosos benefícios financeiros para os envolvidos."

Para Ribeiro Dantas, "ainda que haja evidências quanto à materialidade do crime de organização criminosa, as circunstâncias específicas do caso, bem como condições pessoais do  investigado, devem necessariamente ser sopesadas a fim de concluir pela suficiência ou não de medidas cautelares menos invasivas que a prisão preventiva."

Para o Ministério Público, o rápido enriquecimento do prefeito está entre as principais evidência de que ele comanda um amplo esquema de corrupção.  Entre 2020 e 2024, o seu patrimônio oficial passou de R$ 776 mil para R$ 2,46 milhões. 

Estes dados, porém, não revelam seu patrimônio. Na declaração de bens entregue à Justiça, além de sub-avaliada, não aparecem os três barracões para criação de suínos nos quais teria investido em torno d R$ 3,7 milhões e nem a casa na qual teria investido R$ 2 milhões. Também não aparecem os touros Nelore avaliados em R$ 200 mil que cria em parceria com seu sogro. 

Para o advogado Julicezar Barbosa, um dos que defendem o prefeito, "com a concessão da liberdade, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a desnecessidade da prisão. Após esse importante passo, Henrique Budke se dedicará às próximas fases da defesa, buscando o merecido reconhecimento de sua inocência."


 

Campo Grande

Ação social de Dia das Crianças dos Hamburgueiros do MS leva alegria e solidariedade

Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes

03/10/2025 21h57

Compartilhar
Hamburgueiros do MS

Hamburgueiros do MS Divulgação

Continue Lendo...

Pelo quarto ano consecutivo, os Hamburgueiros do MS realizam a Ação Social de Dia das Crianças, reforçando o compromisso do grupo com a comunidade e a felicidade dos pequenos. Desde a criação da iniciativa, já foram distribuídos mais de 12 mil hambúrgueres, em momentos marcados por união, amizade e solidariedade entre voluntários, parceiros e familiares.

Neste ano, a ação será realizada em duas datas especiais. No dia 4 de outubro, serão entregues 375 hambúrgueres na Associação Alpa, em parceria com o Padre Gustavo. Além dos lanches, as crianças poderão aproveitar atividades recreativas, sorvetes e refrigerantes.

No dia seguinte, 5 de outubro, a festa continua na Rua do Carneiro, nº 374, Bairro Nhanhá, em Campo Grande/MS. A partir das 13h, em colaboração com a presidente da Associação, Rose Pereira, e com a Paróquia Padre José Anchieta, a programação prevê a distribuição de cerca de 1.500 hambúrgueres, acompanhados de refrigerantes, pipoca e algodão-doce. O evento terá ainda música ao vivo e recreadores, garantindo diversão para toda a família.

Os Hamburgueiros do MS convidam a comunidade a participar dessa corrente do bem. Para obter mais informações, os contatos são Weslley Bugre, pelo telefone (67) 99670-7002, e Bruno, do Tendas Burger, pelo número (67) 99108-8331.

 A proposta é celebrar o Dia das Crianças com alegria, solidariedade e união.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 2 dias

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

4

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
NOTA PREMIADA

/ 1 dia

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

5

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial
Cidades

/ 2 dias

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você