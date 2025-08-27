Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento

Com a duração prevista de uma hora e meia, a apresentação do pastor custou mil reais por minuto. - Divulgação/Secom/Bruno Rezende

Atração da Marcha para Jesus 2025 de Campo Grande, o contrato com o pastor cantor e compositor, Antônio Cirilo, foi publicado nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, um dia após o evento que teve cerca de R$355 mil empenhados por parte do Governo do Estado.

Pr. Antônio Cirilo. Foto: Reprodução/Internet

Sendo um dos nomes entre as atrações que se apresentaram na Praça do Rádio, conforme exposto hoje (27), o contrato do pastor com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul custou R$90 mil aos cofres públicos.

Como detalha o contrato assinado pelo diretor-presidente da Fundação, Eduardo Mendes Pinto, e Joyce Castro Produções, na figura de empresária exclusiva do cantor, com a duração prevista de uma hora e meia, a apresentação do pastor custou mil reais por minuto.

Somados aos valores pagos pela contratação das bandas Discopraise (R$80 mil), Doze Dois (R$15 mil), Jariston Lima (R$15 mil), Bruno Roques (R$15 mil) e da cantora Midian Lima (R$140 mil), entre outras atrações, foram cerca de R$ 355 mil investidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul na Marcha para Jesus 2025 de Campo Grande.

"Fé" em valores

Em mato Grosso do Sul, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao bolsonarismo com fundo religioso.

Intermediado pela Criative Music, empresa capixaba que se apresenta como a maior agenciadora gospel do Brasil, neste 2025 o "Clamor do Brasil" já realizou eventos em:

Amambai (R$80 mil),

Caarapó (R$90 mil),

Rio Brilhante (R$80 mil),

Nioaque (R$60 mil),

Água Clara (R$80 mil),

Terenos (R$15 mil),

Corumbá (R$150 mil),

Bandeirantes (R$120 mil) e

Corguinho (R$15 mil).

Normalmente promovido durante edições da Marcha para Jesus, somente no primeiro semestre de 2024 a Criative Music, do empresário Ivanildo Medeiros Nunes, faturou R$ 610 mil com o “Clamor pelo Brasil”.

No palco da Marcha para Jesus na terça-feira (26), Riedel disse que a ação junta um “exército de pessoas” que carregam no coração o bem, para ouvir a palavra de Deus

"Por esta razão que apoiamos mais de 37 municípios com as marchas para Jesus. Que cresça no coração de cada um de nós este sentimento de fraternidade, paz e compaixão, muitas vezes esquecidas no dia de hoje. Viemos ratificar o nosso compromisso com a palavra de Deus", afirmou Riedel.

Corte de gastos

Vale lembrar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio.

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias.

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;

Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;

Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.

**(Colaboraram Neri Kaspary e Glaucea Vaccari)



