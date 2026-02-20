Conveniência tem açougue interditado e carne descartada em Campo Grande

Durante inspeção que deu continuidade às investigações da Operação Metanol, uma conveniência teve bebidas adulteradas e de descaminho apreendidas, além do açougue interditado, em Campo Grande.
A ação ocorreu na Multimarcas Conveniência e Açougue, localizada na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, na quinta-feira (19), e foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).
A operação é um desmembramento da ação realizada em novembro de 2025, quando, durante o cerco ao metanol no Estado, foi desencadeada operação contra uma fábrica em Terenos que, segundo fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estava com a produção suspensa desde março de 2023.
Embora Mato Grosso do Sul não tenha registrado nenhum caso de morte por ingestão de metanol, o “pente-fino” realizado em diversos estabelecimentos e na fábrica, localizada na Estrada Colônia no município de Terenos, resultou na investigação de comércios que adquiriam a bebida envasada no local, chegando até o estabelecimento no bairro Nova Lima.
Participaram da operação integrantes do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e agentes da perícia científica.
Na Multimarcas Conveniência e Açougue, foi confirmado o armazenamento de 54 garrafas de vodca Shirlok, de 900 ml, a mesma produzida na fábrica clandestina em Terenos.
Também foi constatada a exposição para venda de bebidas descaminhadas e produtos contrabandeados, como uísque, licor, cachaça e cigarros importados.
Açougue interditado
O estabelecimento possui um expositor de carnes na entrada, com várias bandejas e cortes bovinos sem identificação, em desacordo com a legislação.
Ao serem questionados sobre o alvará sanitário e a autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), necessária para a manipulação de alimentos, os responsáveis não apresentaram os documentos.
Na vistoria, além da falta de autorização para comercialização de carnes, a equipe verificou péssimas condições estruturais no açougue, que foi interditado pelo SIM.
Também foram descartados aproximadamente 400 kg de carne por manipulação inadequada, além da apreensão de bebidas e cigarros.
Os proprietários não foram autuados em flagrante, pois não estavam no local no momento da fiscalização, mas vão responder por crimes contra as relações de consumo, que consistem em:
- II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
- IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.