Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Funcionária de fábrica clandestina diz que era responsável por fazer bebidas

Segundo o Mapa, a empresa localizada em Terenos, flagrada funcionando, estava com as atividades suspensas desde março de 2023

Laura Brasil

07/11/2025 - 15h44
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Enquanto o proprietário da fábrica clandestina, flagrada em funcionamento irregularmente, permaneceu em silêncio durante o interrogatório, uma funcionária contou que era responsável pela elaboração da bebida.

O caso veio à tona, como acompanhou o Correio do Estado, quando a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), durante fiscalização em uma fábrica de Terenos, flagrou funcionárias lavando garrafas de bebidas com detergente para posterior reutilização.

O delegado Wilton Vilas Boas relatou que o proprietário, que terminou preso durante a ação nesta quinta-feira (6), não falou no interrogatório. Já a funcionária contou que trabalhava na fábrica há mais de um ano.

A mulher disse que havia sido contratada como auxiliar de serviços gerais, mas teria ficado como responsável pela produção das bebidas.

No local, segundo o delegado, foram encontrados insumos para a preparação, como essências, açúcar, suco de uva e ácido cítrico, entre outros, além de comprovação de que as aquisições haviam ocorrido recentemente.

A equipe também localizou oito garrafas de bebidas com data de fabricação de 16 de setembro de 2025, a mesma indicada na memória da máquina de impressão do prazo de validade. Todos os fatos foram apontados pela perícia.

Restrição de funcionamento

Segundo informações dos fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), a fábrica estava com as atividades de produção suspensas desde março de 2023, sendo proibido qualquer tipo de fabricação de bebidas no local.

No momento da batida, em ação conjunta com a Decon, a polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas de bebidas recicladas e colocando nova rotulagem no espaço, que fica na Estrada Colônia Nova, em Terenos.

A operação consistia na lavagem e reaproveitamento de garrafas, bem como na colocação de novos rótulos,  como o da garrafa encontrada no local, com o indicativo de que se tratava de “Vodka Shirlof – 900 ml – SH – 36% vol.”

Além disso, a fábrica apresentava vestígios de que estaria produzindo e envasando bebidas, já que foram encontrados vários rolos de rótulos de produtos referentes às seguintes bebidas: Vodka Shirlof, Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry e Gin Shirlof.

A fábrica foi novamente interditada e o proprietário autuado por foi autuado em flagrante por crime contra as relações de consumo

 

.

Assine o Correio do Estado

 

 

Luto no Esporte

Ex-jogador de futebol morre aos 71 anos em Campo Grande

Mário Márcio Ramos, de 71 anos, que vestiu a camisa do Aquidauanense na década de 1980, morreu na madrugada desta sexta-feira (7), na Santa Casa

07/11/2025 16h34

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana, Mário Márcio Azevedo Ramos, de 71 anos, morreu nesta sexta-feira (7) e deixou de luto o município e o clube pelo qual vestiu a camisa na década de 1980.

Mesmo depois de pendurar as chuteiras, Mário Márcio nunca se afastou dos gramados. Ele atuou como repórter esportivo e era uma figura querida em Aquidauana, conhecido pela dedicação ao Estádio Municipal Mário Pinto.

O ex-jogador era solícito e conhecido por cuidar do estádio, auxiliar em eventos e, à sua maneira, manter-se próximo ao ex-clube, que lamentou a morte do atleta por meio das redes sociais.

“Gostaríamos de honrar a memória de uma pessoa admirável, que deixou um grande legado de amor e alegrias a todos que a conheceram. Que as lembranças dos bons momentos possam trazer algum consolo neste momento de dor”, publicou o clube no Instagram.

Fora dos gramados, Mário Márcio trabalhou como papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Segundo informações do site O Pantaneiro, o ex-atleta sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 31 de outubro. Ele recebeu os primeiros atendimentos no pronto-socorro de Aquidauana e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Na madrugada de hoje, ele não resistiu e veio a óbito, o que causou profundo pesar entre os munícipes, que relembraram a trajetória do homem descrito como “dono de um coração enorme” e “grande amigo”.

O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, usou sua conta no Facebook para prestar homenagens e exaltar o legado deixado por Mário Márcio.

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do grande Mário Márcio Azevedo Ramos. Ele, que por muitos anos dedicou sua vida e seus dias cuidando do Estádio Municipal, foi parceiro das equipes de futebol e das instituições que usavam o Norusca. Foi perito papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, atleta profissional e jogador do antigo Esporte Clube Aquidauana nos anos 1980. Também atuou como repórter esportivo na época, junto com o saudoso Mauro Lúcio Ortiz. Ele deixa um legado de dedicação e amor pelo esporte aquidauanense. Nossa gratidão e respeito por tudo que fez. Descanse em paz!”, lamentou Odilon.

Em respeito ao atleta, a Liga Esportiva de Futebol Amador de Aquidauana cancelou a rodada prevista para hoje.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador querido do esporte amador da cidade de Aquidauana, ocorrido hoje. Em respeito à sua memória e à família enlutada, a Liga Esportiva Aquidauanense informa que o jogo do Campeonato Amador de 2025, marcado para hoje, às 19h, entre as equipes do CECAF e do Guanandi, no Estádio Municipal Mário Pinto, está suspenso.

Deixamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e a toda a comunidade esportiva de Aquidauana por esta irreparável perda. Que a memória e o legado do nosso colaborador sejam sempre lembrados com respeito e gratidão”, diz o comunicado da Liga.

Assine o Correio do Estado

 

 

Dinheiro público

Patrola e outros dois são condenados em esquema de corrupção milionário

Investigações revelaram esquema complexo de pagamento de propinas a agentes públicos

07/11/2025 16h00

Compartilhar
Andre Patrola

Andre Patrola Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Justiça de Mato Grosso do Sul condenou o empresário André Luiz dos Santos, conhecido como André Patrola, o procurador jurídico aposentado da Câmara Municipal, André Luiz Scaff, e o empresário Ariel Dittmar Raghiant, por envolvimento em um esquema milionário de corrupção passiva em Campo Grande.

A sentença, proferida pela juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal, impôs penas que somam mais de 25 anos de prisão, além do pagamento de multas calculadas com base no salário mínimo vigente à época dos fatos, investigados há quase uma década.

Do ramo empreiteiro, Patrola possui contratos ligados à prefeitura municipal, foi condenado a 5 anos de reclusão pela prática de corrupção ativa continuada. Segundo a Justiça, ele ofereceu vantagens indevidas a agente público em mais de uma ocasião.

Em 2023, foi alvo da Operação Cascalhos de Areia, também conduzida pelo Ministério Público Estadual, que apurou desvios de recursos da Prefeitura de Campo Grande por meio de contratos de locação de máquinas e manutenção de vias sem pavimentação. 

Investigações

As investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) há quase nove anos,revelaram um esquema complexo de pagamento de propinas a agentes públicos. O processo, que tramitava em sigilo, foi concluído em fevereiro deste ano. 

A Justiça identificou indícios de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, especialmente envolvendo André Luiz Scaff, ex-secretário municipal de Planejamento e Finanças na gestão de Gilmar Olarte.

De acordo com a decisão, ele foi condenado a 16 anos e 8 meses de reclusão pela prática de corrupção passiva continuada.

O tribunal concluiu que, na condição de servidor público, enquanto Procurador Jurídico da Câmara, e chefe de gabinete, Scaff aceitou promessas e recebeu vantagens econômicas indevidas de empresários em diversas ocasiões.

A denúncia destacou que o ex-secretário enriqueceu ilicitamente e ocultou a origem dos valores obtidos por meio de propina, utilizando-se de “estratagemas de mascaramento” para reintroduzir o dinheiro no sistema financeiro nacional.

Segundo o Gaeco, ele chegou a movimentar mais de R$ 3 milhões em remessas identificadas como propinas, além de possuir dezenas de imóveis urbanos e rurais, apartamentos e áreas em condomínios de alto padrão.

Outro ponto mencionado pela magistrada é que, entre 2010 e 2015, Scaff e sua esposa, Karina Ribeiro Mauro Scaff, teriam recebido R$ 10,8 milhões em propina, segundo denúncia do Gaeco. No entanto, Karina foi absolvida por falta de provas.

O juízo destacou ainda que o ex-procurador usou a função pública “para benefício próprio e de terceiros, violando de forma grave a confiança depositada pelo cargo”.

Ariel Dittmar Raghiant, também empresário, recebeu pena idêntica à de Patrola, igualmente por corrupção ativa continuada. Assim, ele foi apontado como responsável por oferecer vantagens ilícitas a servidores públicos em troca de facilidades.

Scaff já havia sido apontado como um dos principais articuladores de contratos e decisões estratégicas dentro da administração municipal.

Ademais, a juíza absolveu outros 20 réus que eram investigados por integrar a suposta organização criminosa destinada a desviar recursos públicos, são eles:

  • Abimael Lossavero
  • Andréia Silva de Lima
  • Ariel Dittmar Raghiant
  • Conrado Jacobina Stephanini
  • Denis Peixoto Ferrão Filho
  • Edmilson Rosa
  • Guilherme Muller
  • Jean Michel Marsala Júnior
  • José Audax Cesar Oliva
  • Juarez Falcão Alves
  • Karina Ribeiro Mauro Scaff
  • Michel Chafic Ferzeli
  • Olmar Aparecido Moura
  • Reginaldo João Bacha
  • Ricardo Schettini Figueiredo
  • Sandra Maristela Velho Mondragon
  • Uilson Domingos Simioli
  • Wanderson Prado Rodrigues
  • William José de Melo
  • Zouhair Gorgis Admou

As condenações, no entanto, ainda são passíveis de recurso.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 1 dia

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 1 dia

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6872, quinta-feira (06/11)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 20 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

5

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias
voltou atrás

/ 1 dia

Adriane republica resolução e reduz feriadão para 9 dias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 17 horas

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?