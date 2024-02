Convergência e conteúdo transformador mantêm Correio do Estado na vanguarda

Reportagens do Correio do Estado estão em toda a parte, com assinantes, nas redes e agora em painéis - Gerson Oliveira/ Correio do Estado

A credibilidade é um atributo que contribui para que um veículo de comunicação tenha vida longa, e o motivo é fácil de ser explicado: o ser humano tende a criar uma relação de confiança com suas fontes de informação e de estudos, independentemente da maneira que elas são entregues.

Ou seja: a credibilidade que faz com que o Correio do Estado complete 70 anos de existência é a mesma que oferece as condições e dá a perspectiva para os anos que virão.

O contexto de ganho de credibilidade do Correio do Estado, o veículo de comunicação em atividade há mais tempo em Mato Grosso do Sul e, certamente, um dos que circulam ininterruptamente há mais tempo no Brasil, dá o tom sobre o futuro a ser trilhado.

A inovação, um dos elementos que sempre contribuiu para que o jornal tivesse esta relação de fidelidade e confiança com seu público, continua presente, e o caminho é a convergência de mídias e conteúdo.

O jornal, que surgiu há 70 anos, no dia 7 de fevereiro de 1954, com o propósito de ser um dos principais veículos de comunicação de Campo Grande, completa sete décadas de existência com uma presença consolidada na internet, com o Portal Correio do Estado figurando entre os mais acessados pelas classes A, B e C, conforme levantamento do Instituto de Pesquisa Resultado, e entre os veículos que mais exercem influência sobre quem realmente toma decisões em Mato Grosso do Sul.

Por esses e outros motivos, o Correio do Estado foi escolhido nos últimos anos pela Meta como um dos integrantes do projeto Facebook Accelerator e figura entre os veículos brasileiros de melhores ranqueados no Google, o maior buscador do planeta e que também tem se consolidado como um dos maiores distribuidores de conteúdo do mundo.

Em 2024, a qualidade do conteúdo importa muito mais do que a forma que a notícia é entregue. O conteúdo deve ser de qualidade, seja na tradicional mídia impressa, seja na internet e sua convergência natural de mídias, escrita e audiovisual, ou mesmo pela iniciativa mais recente do Correio do Estado de distribuir parte de seu conteúdo por locais de grande circulação nas cidades de Campo Grande e Dourados e, futuramente, em mais cidades do interior de Mato Grosso do Sul, por meio de painéis.

Qualidade do conteúdo

O conteúdo que soma no cotidiano de quem consome a informação é essencial no projeto de convergência de mídias visando os próximos anos. As informações devem ter impacto, não apenas no indivíduo que a consome, mas também em toda a sociedade.

O Correio do Estado se notabilizou por dar informações importantes para Mato Grosso do Sul em primeira mão, como já faz há sete décadas. Nesta década, por exemplo, anunciou antes mesmo da Suzano que o investimento em Ribas do Rio Pardo seria o maior de Mato Grosso do Sul.

Sobre antecipar investimentos em primeira mão, o mesmo foi feito em relação a outros megainvestimentos em celulose, como os da chilena Arauco.

O Correio do Estado também esteve na vanguarda ao mostrar, bem antes de qualquer outro veículo de comunicação de Mato Grosso do Sul, que as obras da fábrica de fertilizantes UFN3, da Petrobras, seria retomada.

E também tem se notabilizado em suas reportagens analíticas, conforme referência dada pelo Google, sobre o comportamento do mercado local. Em uma delas, analisamos o desempenho de nossas exportações no ano passado, mostrando que o Estado não é apenas mais um dos “celeiros” do mundo, mas também um “supermercado” do planeta.

