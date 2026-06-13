Copa do Mundo e festas juninas interditam trânsito na Capital

Polícia Civil

Ao todo, 26 mil pessoas se inscreveram no concurso público realizado em setembro de 2025.

Na noite desta sexta-feira (12), Polícia Civil de Mato Grosso do Sul realizou a formatura de 447 novos integrantes da organização, sendo 330 investigadores e 117 escrivães. A solenidade ocorreu no espaço Gran Murano Buffet, na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, e reuniu autoridades, familiares e convidados.

Os novos investigadores e escrivães concluíram o Curso de Formação Policial 2026 da Academia de Polícia Civil Delegado Júlio César da Fonte Nogueira (Acadepol/MS). Agora, já podem atuar em unidades da instituição em diversas regiões do Estado. Ao todo, 26 mil candidatos se inscreveram no concurso público realizado em setembro de 2025, mas apenas 447 concluíram todas as etapas da formação.

Durante a solenidade, autoridades estaduais que estavam presentes, como o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, destacaram a importância da incorporação dos novos policiais para o fortalecimento da segurança pública em Mato Grosso do Sul, ampliando a capacidade de investigação, atendimento à população e enfrentamento à criminalidade.

Barbosinha destacou a redução consistente dos índices de criminalidade em Mato Grosso do Sul, resultado que coloca o Estado entre os mais seguros do Brasil.

“Esse avanço não acontece por acaso. É resultado de planejamento, integração entre as forças de segurança e, sobretudo, da dedicação diária de homens e mulheres que honram a missão policial com profissionalismo e espírito público”, afirmou.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, que já foi aluno da Acadepol e começou sua carreira como escrivão, recordou os ensinamentos recebidos durante sua formação na academia.

“Além dos ensinamentos da atividade policial, fomos ensinados a buscar respostas para os desafios da vida. Se erramos menos e acertamos mais, foi porque ouvimos os exemplos dos mais experientes. Isso nos proporcionou alcançar cargos que jamais imaginávamos ocupar”, afirmou.

Videira ressaltou ainda que os novos policiais representam o maior investimento que um governo pode fazer. “Serão vocês que levarão a presença do Estado aos momentos mais difíceis da vida de muitas pessoas. O acolhimento, o abraço, o sorriso e o conselho. A missão vai muito além daquilo que foi aprendido na academia. O aprendizado continuará todos os dias da carreira de vocês”, disse.

Formação

Ao longo de 137 dias de capacitação, que começou no dia 27 de janeiro e terminou neste 12 de junho, os alunos participaram de uma preparação voltada ao desenvolvimento de competências técnicas, operacionais, jurídicas e éticas essenciais ao exercício das atividades de investigação criminal e de polícia judiciária.

Com carga horária total de 810 horas-aula, o curso de formação policial contemplou atividades acadêmicas, treinamento operacional e estágios supervisionados. Foram 608 horas de aula desenvolvidas em regime acadêmico de semi-internato, 82 horas em estágio supervisionado em regime de plantão policial e 120 em estágio supervisionado em regime de expediente.

A matriz curricular foi composta por 66 disciplinas, distribuídas em oito turmas — Alfa, Brava, Charlie, Delta, Echo e Fox, destinadas aos investigadores, e Golf e Hotel, destinadas aos escrivães.

Entre os principais eixos da formação estiveram a investigação criminal, técnicas operacionais de campo, procedimentos investigativos, enfrentamento aos crimes cibernéticos, coleta de evidências eletrônicas, utilização de ferramentas tecnológicas de investigação, além de conteúdos voltados à ética, aos direitos humanos, à legalidade e à proporcionalidade.

A capacitação também contemplou temas estratégicos para Mato Grosso do Sul, considerando as transformações logísticas e econômicas decorrentes da implantação da Rota Bioceânica e os desafios relacionados à segurança nas regiões de fronteira.

Entre as autoridades presentes também estiveram o secretário de Estado de Administração, Roberto Gurgel; o vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), desembargador Eduardo Machado Rocha; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Frederico Reis Pouso Salas; o diretor do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF), coronel Wilmar Fernandes; o coordenador-geral de Perícias, Nelson Fermino Júnior; a comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Cleide Maria; e o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol), José Nascimento Sobrinho.

Assine o Correio do Estado