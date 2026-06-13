Copa do Mundo e festas juninas interditam trânsito na Capital

Neste sábado (13), diversas ruas de Campo Grande terão por bloqueios temporários, devido a eventos da Copa do Mundo e festas juninas. As interdições abrangem desde grandes concentrações de torcedores no Centro até celebrações comunitárias nos bairros.
A estreia da Seleção Brasileira altera de forma significativa o centro da Capital hoje. A Cidade da Copa, na Esplanada Ferroviária, terá o fechamento da Avenida Mato Grosso, no trecho entre a Rua 13 de Maio e a Avenida Ernesto Geisel, das 16h às 23h.
Haverá bloqueios também nos cruzamentos da Rua 14 de Julho com a Doutor Temístocles. Como rotas alternativas, os condutores podem utilizar as ruas 13 de Maio e Maracaju.
Outros pontos da cidade organizam estruturas de telão para os moradores, a exemplo da Rua Willian Maksoud, que ficará interditada das 17h às 23h30.
Festas juninas
As festas juninas também estão inseridas nesta intensa programação de hoje. A região central terá um arraial na Praça do Rádio, juntamente com a transmissão do jogo do Brasil. O bloqueio neste trecho segue até as 23h59 de domingo (14).
Para evitar congestionamentos e facilitar o deslocamento, os motoristas devem planejar suas rotas com antecedência. Veja a relação das demais vias interditadas neste fim de semana e os desvios recomendados:
Eventos da Copa do Mundo
- Rua Travessa Prof. Antônio Lopes Lins: Fechada entre Antônio Maria Coelho e Maracaju (7h às 23h59). Desvio: Ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju.
- Rua Prefeito Albino Coimbra Filho: Fechada entre Pitimbú e Gaudilei Brum (A partir das 18h). Desvio: Ruas Pitimbú e Gaudilei Brum.
Festas Juninas
- Rua Itapirapuã: Fechada entre Jatobá e Piriá (17h às 23h). Desvio: Ruas Jatobá e Piriá.
- Rua Carabinari: Fechada entre Nhambunda e Mapuera (16h às 23h59). Desvio: Ruas Nhambunda e Mapuera.
- Rua Vinte e Três de Outubro (nº 67): Fechada na altura da Rua Paraisópolis (17h às 23h59). Trânsito restrito a acesso local.
- Rua Barão de Melgaço: Fechada entre Pedro Celestino e Imigrantes (13h às 23h59). Desvio: Ruas Pedro Celestino e Imigrantes.
- Avenida dos Cafezais: Fechada entre Oliverio Rodrigues da Luz e Castoriana Rodrigues da Luz (18h às 23h30). Desvio pelas mesmas vias transversais.
- Rua Dulcinópolis (nº 399): Fechada entre Mônaco e Av. Pôr do Sol (18h às 22h30). Desvio: Ruas Mônaco e Av. Pôr do Sol.
- Rua Quarenta e Oito: Fechada entre Vinte e Seis e Cinquenta e Nove (8h às 23h59). Desvio pelas transversais citadas.
- Rua Carnaúba: Fechada entre Carmélias e Girassol (7h às 23h59). Desvio: Ruas Carmélias e Girassol.
- Rua Lindóia (nº 662): Fechada entre Dona Julia Serra e Prof. Henrique Cirilo Correa (8h às 23h59). Desvios pelas vias adjacentes.
Eventos Religiosos, Culturais e Sociais
- Rua Francisco Barbato: Fechada entre Piedade e Sacramento no sábado (9h às 23h). Desvio: Ruas Juiz de Fora e Alice Nunes Zampiere.
- Rua Nove de Julho: Fechada entre Manoel Vieira de Almeida e General Alcoforado no sábado (16h às 23h59).
- Rua Lydia Bais: Fechada entre 15 de Novembro e 7 de Setembro no sábado (a partir das 5h30).
- Rua José Bonifácio: Fechada entre Dom Pedro II e Benjamin Constant no sábado (16h às 23h).
- Rua Itacurú (nº 140): Rua sem saída com acesso restrito a moradores locais no sábado (7h às 18h).
- Rua Juruena: Fechada entre Eng. Roberto Mange e Av. Bandeirantes no sábado (12h às 23h59) para evento cultural.
- Rua Jornalista Valdir Lago: Fechada entre Arq. Vila Nova Artigas e Áurea Barbosa Pereira no domingo (16h às 23h30) para a 3ª Edição da Paquera Flash Back.