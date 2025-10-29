Corpo brasileiro é achado em rio da fronteira em meio à 'guerra do tráfico' no Paraguai

Somente entram para as estatísticas de MS os casos em território brasileiro, os assassinatos do "outro lado do muro" são de responsabilidade das forças policiais estrangeiras - Reprodução/Arquivo/Correio do Estado

Desaparecido desde a última sexta-feira (24), o corpo do brasileiro Thiago Bram da Silva foi encontrado na tarde de terça-feira (28), na parte paraguaia da região de tríplice fronteira do Rio Paraná, enquanto o País enfrenta uma verdadeira "guerra" do tráfico.

Esse corpo foi encontrado na cidade paraguaia de Presidente Franco, que fica na região do Porto Três Fronteiras, em que há a união de Brasil, Paraguai e Argentina em ponto do Rio Paraná.

Thiago Bram da Silva, de 34 anos, apresentava uma série de antecedentes criminais, que vão desde registros pelos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas.

Conforme repassado pelo promotor Édgar Delgado, em entrevista ao site C9N, o corpo foi encontrado com uma série de disparos de arma de fogo, que teriam atingido Thiago: na perna, abdômen, braço, na região do pescoço e, principalmente, no rosto.

Édgar Delgado, como bem abordado na apuração do repórter Luiz Guilherme, reforça a hipótese estudada de que Thiago Bram tenha sido morto em território brasileiro, possivelmente ainda no primeiro dia em que anunciado seu desaparecimento.

"Temos a teoria de que [a vítima] foi executada do lado brasileiro e jogada para este lado", disse.

Cabe destacar que, somente entram para as estatísticas sul-mato-grossense os casos que acontecem em território brasileiro, já que os assassinatos do “outro lado do muro” são de responsabilidade das forças policiais estrangeiras, seja no Paraguai ou na Bolívia.

Fim da paz na fronteira

Mato Grosso do Sul possui um total de 13 municípios fronteiriços com outros países, seja Paraguai ou Bolívia, entre eles: Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã e Mundo Novo.

Nesse sentido, com pouco mais de 12% da população sul-mato-grossense, as regiões de fronteira de MS concentram 21% dos assassinatos registrados no Estado, índice esse de vítimas de homicídio doloso que é 27,12% comparado com o mesmo período de 2024.

Entre os diversos fatores que impulsionam esses números, a "guerra" entre facções na disputa pelo comando das fronteiras acaba respondendo como um dos maiores fatores geradores de homicídios dolosos, segundo especialistas.

Como bem acompanha o Correio do Estado sobre a situação, até meados de 2023 a fronteira Brasil/Paraguai conseguiu experimentar um curto período de paz após anos de guerra, quando registrou o menor número de mortes desde 2019 para os primeiros quatro meses de um ano.

Então secretário Municipal de Segurança Pública de Ponta Porã à época, Marcelino Nunes de Oliveira frisou a "pausa" no enfrentamento entre facções rivais na faixa fronteiriça entre Brasil e Paraguai, cenário esse que ficou no passado.

Há aproximadamente de uma semana, por exemplo, o País vizinho chegou a registrar três tiroteios no intervalo de 24 horas, que vitimaram dois brasileiros no Paraguai.

No fim da tarde de segunda-feira (20), Jonathan Medeiro da Fonseca, de 36 anos, foi executado no estacionamento do Shopping China, morto em Pedro Juan Caballero após ser atingido por pelo menos 16 tiros, que atingiram a região da cabeça, rosto e peito.

Ex-candidato a vereador, o brasileiro Jonathan concorreu pelo MDB e teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral, com sua morte comentada até mesmo pelo deputado paraguaio, Santiago Benítez (ANR-HC).

Ex-vereador de Pedro Juan Caballero, Santiago Benítez inclusive Desistiu recentemente de disputar a prefeitura de PJC por estar recebendo ameaças em meio à onda de atentados no Paraguai.

O tiroteio seguinte teve alvo específico, semelhante ao terceiro caso que acabou vitimando outro brasileiro, nesse caso inocente, já que o mecânico atingido por uma bala perdida estaria no interior de uma loja de peças de reposição para motocicletas.

Essa ocasião de terceiro atentado ocorreu próxima às vias General Bruguez e Yegros, distante menos de 1,5 km do centro de Ponta Porã, com o alvo dos criminosos sendo Luiz César Argüello, homem conhecido como "Anguja que estaria a bordo de seu Jeep Compass cinza que ficou com 37 marcas de bala ao todo. Ele sobreviveu em um primeiro momento e foi removido para o hospital particular de San Lucas.

