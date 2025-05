Corpo de mulher desaparecida em no interior do estado é localizado no Rio Aporé

LAZER

Os recursos são provenientes de multa aplicada a um processo a uma empresa siderúrgica da cidade.

Uma parceria do Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura Municipal de Campo Grande resultou na criação de uma ação para a implementação de parquinhos modulados em bairros da capital construídos com recursos de processos trabalhistas.

O projeto é resultado da reversão da multa de R$1,5 milhão, aplicada pelo MPT-MS a uma empresa siderúrgica da cidade no âmbito de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), ao Instituto Manoel Bonifácio, um projeto social sem fins lucrativos que administrará os valores.

Nesta quarta-feira (14), a procuradora-chefe do MPT, Cândice Gabriela Arosio, juntamente com o procurador do Trabalho responsável pela ação judicial que originou o recurso, Hiran Sebastião Meneghelli Filho, se reuniram com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes que apresentou o plano de trabalho e designação dos locais para instalação das áreas de lazer. Até 2027, 25 parquinhos devem ser instalados na capital.

Os parquinhos deverão ser instalados próximos a outros espaços públicos, como incentivo à população a ocupar a cidade e colaborar com a preservação dos espaços.

“Estes recursos destinados pelo MPT ajudarão a proteger a infância, garantindo que mais crianças tenham acesso ao livre brincar, e a um desenvolvimento seguro, longe do trabalho infantil”, disse a procuradora-chefe do MPT-MS.

Destinação dos recursos

Os valores para a construção dos parquinhos veio de um acordo extrajudicial firmado entre o MPT-MS e uma empresa siderúrgica de Campo Grande. O processo é de autoria do procurador do Trabalho Hiran Sebastião.

Para ele, os parquinhos não representam apenas um local de lazer, “mas, também, inclusão e respeito à igualdade de oportunidades para todas as crianças, independentemente de suas limitações”.

O convênio entre o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura de Campo Grande neste formato já foi iniciado em 2023 com a inauguração de um parquinho no Jardim Noroeste e no Bairro Tarumã. De acordo com o plano de trabalho apresentado pela prefeita, o bairro a receber o parque modular deve ser o Tiradentes.

Áreas destinadas aos espaços

Confira abaixo as áreas informadas até o momento pela prefeitura para instalação dos parquinhos:

Região Segredo

Bairro Coronel Antonino – Praça Estrela do Sul

Vila Nasser – Praça do Coophasul

José Abrão – Praça José Abraão

Nova Lima – Ao lado do UBSF

Região Prosa

Estrela Dalva – Praça Av. Nossa Senhora do Bonfim

Jardim Noroeste – Centro de Convivência (já executado)

Mata do Jacinto – Campo de futebol aos fundos da Associação de Moradores

Região Bandeira

Universitário – Praça da Rua Dolores Duran

Rita Vieira – Quadra Poliesportiva do Jd. Itamaracá

Tiradentes – Campo de Futebol e Praça Aldeia Marçal de Souza

Região Anhanduizinho

Guanandi – Campo de futebol

Jardim Centro-oeste – Campo de futebol do Jd. Campo Nobre

Centenário – Campo de Futebol e Área pública na Rua Carlota dos Santos Saueia

Lageado – Ao lado da USF Dom Antônio

Alves Pereira – Campo de Futebol Núcleo Universitário

Aero Rancho – Atrás da EMEI Nossa Sra. Auxiliadora

Região Imbirussu

Nova Campo Grande – Praça Jardim Carioca

Popular – Centro Comunitário Jd. Aeroporto

Panamá – Praça Ramão de Souza Gomes

Região Lagoa

Coophavila II – Ao lado da pista de skate

São Conrado – Campo de futebol Santa Emília

Tarumã – Ao lado da USF (já executado)

Desde 2018, foram construídos parquinhos em diversos bairros da capital decorrente da parceria entre o MPT e o município.

Bairros como Dom Antônio Barbosa, Aero Rancho, Vida Nova III, Moreninhas, Portal Caiobá, Loteamento Bom Retiro, São Conrado e Lar do Trabalhador já foram contemplados com os espaços de lazer gratuitos.

Para o MPT, esses ambientes promovem o reconhecimento dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, como as brincadeiras ao ar livre.