Morro do Paxixi estreia highline e vira palco de mais um esporte radical

Morro do Paxixi, mirante natural localizado em Camisão (MS), virou palco de mais um esporte radical: o highline. Em sua estreia, esta é a primeira vez na história em que o highline é praticado no local.
Highline é uma modalidade esportiva em que a pessoa caminha sobre uma fita estreita suspensa em grandes alturas, normalmente entre montanhas, cânions, prédios ou paredões rochosos. É uma variação do slackline, mas feita em locais elevados e com equipamentos de segurança. A prática exige equilíbrio, concentração e preparo físico.
No Morro do Paxixi, os atletas atravessam a fita com uma vista panorâmica para o Pantanal, Serra de Maracaju e a Estrada Parque de Piraputanga (MS-450).
A fita tem 74 metros de comprimento e foi montada entre os dois mirantes do Paxixi pelo grupo SlackLine MT.
Juan Pablo Alves Malverdi Lima, de 23 anos, saiu do Espírito Santo (ES) para atravessar a fita em Aquidauana (MS). Veja o vídeo:
Outros esportes radicais praticados no Morro Paxixi são rapel, trekking, escalada em rocha, mountain bike, parapente e camping selvagem.
MORRO DO PAXIXI
O Morro do Paxixi é um mirante natural localizado na região de Camisão, em Aquidauana, a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande.
O local está situado na Serra de Maracaju e oferece uma vista panorâmica do Pantanal e Estrada-Parque de Piraputanga (MS-450).
Morros, paredões rochosos, “tapetes verdes” embelezam a natureza do local, que é famoso pelas fotos do nascer e pôr do sol.
Como chegar saindo de Campo Grande:
- São 150 quilômetros de Campo Grande ao Morro do Paxixi, em uma viagem de 2h30min.
- Pegue a BR-262 sentido Aquidauana.
- Depois de cerca de 80–90 km, entre na MS-450 (Estrada-Parque de Piraputanga).
- Passe pelos distritos de Palmeiras, Piraputanga e siga até Camisão.
- Em Camisão, procure a entrada à direita para o Morro do Paxixi — normalmente há placas de madeira indicando o acesso.
- A partir daí começam aproximadamente 8 km de subida em estrada de terra/pedra até próximo das antenas.
- O trecho final é uma caminhada curta de cerca de 200 a 500 metros até o mirante.